Halk arasında hastalık olarak bilinse de aslında üst solunum yollarının savunma mekanizması olan öksürük balgamlı ve balgamsız, kronik ya da akut olmak üzere kendi içinde dallara ayrılıyor. Pek çok sebebi olan öksürük için önemli olan şey süresi ve şeklidir. Uzun süren öksürük durumlarında mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir. Peki; boğazdaki gıcık nasıl geçer? Boğazda gıcık ve öksürüğe ne iyi gelir? Gıcıklanma hissinin tedavisi nasıl yapılır?

BOĞAZDA GICIK HİSSİ NEDEN OLUR VE NASIL GEÇER?

Boğazda biriken sıvı yani mukus belli bir süre sonra gıcığa, oradan da kuru öksürüğe sebep olur. Zaman içerisinde ilerleyen bu durum kişiyi oldukça rahatsız eder. Uzun sürmesi halinde boğazda ciddi bir tahribata yol açacağından mutlaka doktora gidilmesi gerekir. Ancak bu durumda evde bitkisel ve doğal yöntemlerle çareler arayanlar da vardır. Örneğin; boğazdaki gıcık hissinin geçmesi için öncelikli yapılması gereken şey; boğazın nemli tutulmasıdır. Bol su içmek başta olmak üzere bol sıvı içilmesi gerekir. Bunların dışında; boğaz spreyleri ve pastiller de gıcıklanma hissini hafifletir. Aynı zamanda bitkisel çaylar ve kürler ile de tedavi edilebilir. Örneğin; gargara yöntemi, adaçayı, bal ve tarçın karışımı, zencefil ve bal yöntemi ile tedavi edilebilir.

Boğaz ağrısına ne iyi gelir, evde ağrıyı ne geçirir? Enfeksiyon kaynaklı Boğaz ağrısı bitkisel tedavi ile nasıl geçer? İşte kesin çözümü

BOĞAZDA OLUŞAN GICIK VE ÖKSÜRÜK İÇİN EVDE DOĞAL VE BİTKİSEL YÖNTEMLER

Gargara yöntemi

Bir çay kaşığı tuz bir bardak suya koyulur, karıştırılır. Boğazda gargara yapmak gıcık hissini düzeltecektir.

Zencefil ve bal yöntemi

Zencefil ile birlikte bir çay kaşığı bal karışımı boğazdaki gıcık hissine iyi gelecektir.

Süt ve zerdeçal yöntemi

Bir çay kaşığı zerdeçal süte atılır ve karıştırılır. Bu yöntem de boğazdaki kuru öksürük ve gıcığın geçmesine yardımcı olacaktır.

Adaçayı ile tedavi

Adaçayı kaynatılır ve tüketilir. Adaçayı tüketilmesi hem boğaza iyi gelecek hem de ağız sağlığını koruyacaktır. Aynı zamanda adaçayı ile gargara yapmak da boğazdaki gıcık hissini geçirir.

Bal ve tarçın yöntemi

Bir kaşık bal ile biraz tarçın karıştırılıp günde 3 kez tüketilir. Bu şekilde boğaz nemli tutulur ve yumuşamış olacaktır.

GICIK HİSSİ ÖKSÜRÜK YAPAR

Gıcık hissi bir süre sonra kişilerde kuru öksürüğe neden olur. Nefes problemi, göğüs şikayetleri, sıkışma hissi, hırıltılı solunum gibi etkenler olabildiği gibi tek başına da bu durum ortaya çıkmaktadır. Genellikle kuru diğer bir deyişle balgamsız olmaktadır. Geceleri artar ve kronik hale gelebilir.

Akciğere ne iyi gelir? Akciğere iyi gelen besinler ile bitkisel çözümler nelerdir?

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Boğazdaki mukusun kuruması ve nemini kaybetmesi öksürüğe neden olur. Bu durumun temizlenmesi için vücut kendince bir savunma mekanizması üretir ve öksürük oluşur. Üç haftadan kısa sürerse akut, uzun sürerse kronik hale gelir.

ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Genellikle virüslerden kaynaklanmaktadır ve kendiliğinden geçebilir. Ancak üç haftadan uzun sürüyorsa doktora kontrol olunması gerekir.

AKUT ÖKSÜRÜK NEDENLERİ

Grip

Soğuk algınlığı

Farenjit

Bronşit

Zatürre

Sinüzit

KRONİK ÖKSÜRÜK NEDENLERİ

Sigara ve alkol

Astım

Solunum yolları hastalıkları

KOAH

Akciğer hastalıkları

Tüberküloz

Bazı ilaçlar

KURU ÖKSÜRÜK NEDİR?

Balgam olmayan öksürüğe kuru öksürük denir. Reflüden alerjiye varana kadar birçok hastalık kuru öksürüğe neden olabilir. Bazen ise kendiliğinden gelişir ve bir sebebi olmaz. Ancak kuru öksürük boğazda tahriş yapar ve uzun sürüyorsa doktora gidilmesi gerekir. Yaygın nedenlerinden biri de astımdır. Solunum yolları böyle durumlarda şişer ve daralır. Kişiler bu durumdan oldukça rahatsızdır. Kuru öksürüğe yol açan diğer nedenler arasında;

Geniz akıntısı

Boğmaca

Akciğer kanseri

Kalp yetmezliği

Üst solunum yolu enfeksiyonları

Öksürüğe ne iyi gelir? Evde doğal tedavi ile öksürük nasıl geçer? Bitkisel yöntemlerle iyi gelen besinler!