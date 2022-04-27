Akciğere Ne İyi Gelir? Akciğere İyi Gelen Besinler İle Ciğerleri Temizleyen Bitkisel Çözümler

İnsan vücudu için kritik öneme sahip olan akciğer sağlığı için birçok öneri bulunmaktadır. Bu organı korumak ve destek olmak amaçlı bazı gıdaları tüketebiliriz. Sizler için hazırladığımız içeriğimizde "Akciğere ne iyi gelir?" sorusunun yanıtına ulaşabilir bilinmesi gerekenler ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Peki, Vücudumuzun etkili bir şekilde çalışmasını sağlayan Akciğere ne iyi gelir? İşte akciğere iyi gelen yiyecekler ve tüm detaylar...

AKCİĞERE İYİ GELEN YİYECEKLER

Su

Su sağlıklı akciğerler için gereklidir. Kuru akciğerler tahrişe yatkındır. Her gün altı ila sekiz bardak içmeye çalışmalısınız.

Yağlı balık

Yağ oranı yüksek balıklar, akciğer sağlığı ile bağlantılı yüksek seviyelerde omega-3 yağ asitleri içerdiğinden sağlıklı akciğerler için mükemmel bir yemektir.

Elmalar

Elmalar sağlıklı akciğerler isteyen yetişkinler için besindir. Elmalar akciğer sağlığına odaklanmak isteyen yetişkinler için etkilidir. Londra'daki St George Hastanesi Tıp Okulu'ndan bir ekip, 45-49 yaş arası 2.500'den fazla erkeğin diyetlerini ve akciğer fonksiyonlarını inceledi. İyi akciğer fonksiyonunun yüksek C, E ve beta-karoten, turunçgiller, elma ve meyve suları vitaminleri ile ilişkili olduğunu buldular.

Kayısı

Kayısı, A vitamini içeriği nedeniyle sağlıklı akciğerlerle ilişkilidir. Diyet Takviyeleri Ofisi, A vitamininin solunum yolu astarlarını desteklediğini ve akciğer enfeksiyonu riskini azaltabileceğini belirtmektedir.

Brokoli

Brokoli, NRF2'ye bağımlı özelliklere sahip yüksek oranda antioksidan yeşil bir sebzedir. Sonuç olarak EduBook, özellikle kronik obstrüktif akciğer bozukluğu olan kişilerde akciğer sağlığı için en iyi yeşilliklerden biri olduğunu belirtmektedir.

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Kümes hayvanları

Tavuk, hindi ve diğer küçük kanatlı kuşları ciğerlerinize fayda sağlayabilir. Diyet Takviyeleri Ofisine göre, bu gıdalar akciğer sağlığını artıran A vitamini bakımından zengindir ve vücudunuz A vitamininin hayvan bazlı versiyonlarını bitki bazlı versiyonlardan daha iyi emebilir.

AKCİĞERİ GÜÇLENDİREN BESİNLER

Ceviz

Ceviz, vejetaryen omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Düzenli porsiyon ceviz yemek - günde yaklaşık bir avuç - "Amerikan Beslenme Koleji Dergisi" ne göre astım ve diğer solunum rahatsızlıkları ile mücadeleye yardımcı olabilir.

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Fasulyeler

Amerikan Kanser Derneği'ne göre, fasulye akciğer sağlığını destekleyebilir. Böbrek, pinto, siyah ve diğer fasulye, akciğerlere zarar verebilecek serbest radikallerle savaşan iyi antioksidan kaynaklarıdır.

Akciğeri temizleyen meyveler nelerdir?

Meyveler, Amerikan Kanser Derneği'nin akciğerleri koruduğu antioksidanlar açısından zengindir. Acai ve yaban mersini en önemli kaynaklardan ikisidir, ancak kızılcık, üzüm ve çilek de akciğerler için iyidir.

Akciğer kanserine iyi gelen meyveler nelerdir?

Kanser hastalarının doktor kontrolü dışında veya danışmadan herhangi bir alternatif tedavi yöntemi kullanmaması gerektiği uzmanlar tarafından şiddetle uyarılmaktadır.

Akciğer dumanlanmasına ne iyi gelir?

Ayrıca ciğerlerinizi yorgunluğa karşı daha güçlü ve daha dayanıklı hale getirerek sağlıklı kalmasına yardımcı olabilirsiniz, bu da potansiyel olarak enfeksiyonla savaşmalarına yardımcı olabilir.

Astım veya KOAH gibi bir solunum rahatsızlığınız varsa, solunum kaslarınızı egzersiz yapmak, güçlerini ve dayanıklılıklarını artırmak için POWERbreathe gibi bir nefes antrenman cihazı kullanmaktan faydalanabilirsiniz. Solunum eğitimi astım semptomlarında% 75'e kadar, iştah açıcı solunumda% 36 ve yaşam kalitesinde% 21 oranında iyileşme görmüştür.

Herkes sadece solunum problemi olan kişilerden değil, daha güçlü solunum kaslarından yararlanabilir. Fitness eğitimi ve sporda insanların en üst seviyelerine ulaşmalarını sağlamak için nefes eğitimi kullanılmaktadır. Nefes almayı iyileştirerek dayanıklılığınızı artırırsınız, yani aynı çaba ile daha fazla egzersiz yapabilirsiniz.

Akciğer kapasiteniz, akciğerlerinizin tutabileceği toplam hava miktarıdır. Zamanla, 20'li yaşlarımızdan sonra yaşlandıkça akciğer kapasitemiz ve akciğer fonksiyonumuz yavaşça azalır.

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi bazı durumlar, akciğer kapasitesi ve işleyişindeki bu azalmaları önemli ölçüde hızlandırabilir. Bu nefes almada zorluk ve nefes darlığında yol açar.

Neyse ki, ciğerlerinizin sağlıklı kalmasını ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu oksijeni almasını kolaylaştıran akciğer kapasitesinin korunmasına ve artırılmasına yardımcı olabilecek egzersizler vardır.

Diyafragmatik solunum

Diyaframlı solunum veya "göbek solunumu", solunum söz konusu olduğunda ağır kaldırma işlemlerinin çoğunu yapması gereken diyaframa geçer.

Diyafram bu kişilerde etkili olmadığı ve güçlendirilebildiği için bu teknik özellikle KOAH hastalarında faydalıdır. Dinlenirken en iyi kullanılan teknik.

KOAH'ınız varsa, doktorunuzdan veya solunum terapistinizden size bu egzersizi en iyi sonuç için nasıl kullanacağınızı göstermesini isteyin.

KOAH Vakfı'na göre, diyafragmatik nefes almak için aşağıdakileri yapmalısınız:

Omuzlarınızı gevşetin ve arkanıza yaslanın veya uzanın. Bir elinizi karnınıza, bir elinizi göğsünüze yerleştirin. Burnunuzu iki saniye boyunca soluyun, havanın karnınıza geçtiğini ve midenizin hareket ettiğini hissedin. Mideniz göğsünüzden daha fazla hareket etmelidir. Karnınıza bastırırken dudaklarından iki saniye nefes verin. Tekrar et.

Dudakları solumak nefesinizi yavaşlatabilir, solunum yollarınızı daha uzun süre açık tutarak nefes alma işini azaltabilir. Bu, akciğerlerin çalışmasını kolaylaştırır ve oksijen ve karbondioksit değişimini geliştirir.

Bu nefes egzersizi yeni başlayanlar için diyafragmatik nefes almaktan daha kolaydır ve hiç kimse size nasıl olduğunu göstermemiş olsa bile evde yapabilirsiniz. Her zaman uygulanabilir.

Dudak bükme tekniğini uygulamak için:

Burun deliklerinden yavaşça nefes al. Dudaklarınızı, sanki surat asıyor veya bir şeye üflemek üzere. Dudakları bükerek mümkün olduğunca yavaş nefes alın. Bu, nefes almak için en az iki kez sürmelidir. Tekrar et.

AKCİĞER SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN İPUÇLARI!

Önleme en iyi ilaçtır ve akciğerlerinizi sağlıklı tutmak için çalışmak, bir şeyler ters gittikten sonra onları onarmaya çalışmaktan çok daha etkilidir. Akciğerlerinizi sağlıklı tutmak için aşağıdakileri yapın:

Sigarayı bırakın ve ikinci el duman veya çevresel tahriş edici maddelerden kaçının.

Antioksidan bakımından zengin yiyecekler yiyin.

Grip aşısı ve zatürree aşısı gibi aşılar alın. Bu, akciğer enfeksiyonlarını önlemeye ve akciğer sağlığını geliştirmeye yardımcı olabilir.

Daha sık egzersiz yapın, bu da akciğerlerinizin düzgün çalışmasına yardımcı olabilir.

İç mekan hava kalitesini artırın. İç mekan hava filtreleri gibi araçlar kullanın ve yapay kokular, küf ve toz gibi kirleticileri azaltın.

Akciğer iltihabına iyi gelen gıdalar neler?

Akciğer enfeksiyonuna ne iyi gelir sorusu birçok vatandaş tarafından alternatif tedavi yöntemi olarak araştırılmaya devam ediyor. İşte akciğerinizde oluşan enfeksiyon ile savaşabilmenize yardımcı olabilecek o besinler…

Domates: akciğerlerde ve vücudun geri kalanında iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan likopen açısından zengindir.

Zeytinyağı: daha iyi akciğer fonksiyonuna bağlı bir E vitamini formu olan alfa-tokoferol içerir.

Ispanak, lahana ve tasmalar gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler: Vücudun enflamatuar moleküllere karşı korunmasında anahtar olan birçok E vitamini.

Badem ve ceviz gibi fındıklar: Vücudunuzun savaşmasına ve iltihaptan kaynaklanan hasarı onarmasına yardımcı olabilecek antioksidanlarla doludur.

Somon, uskumru, ton balığı ve sardalya gibi yağlı balıklar: iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek omega-3 yağ asitleri bakımından yüksektir.

Çilek, yaban mersini, kiraz ve portakal gibi meyveler: C vitamini ve B6 vitamini bakımından zengin, akciğerlerin oksijen aktarmasına yardımcı olur.

Pancar: Sadece iltihabı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kanser ve kalp hastalığına karşı da koruma sağlayabilir.

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