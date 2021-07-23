Giriş Tarihi: 23.7.2021

Havuzdan çıktıktan sonra hemen duş alın DİDEM SEYMEN

Yaz tatilinizin enfeksiyonlar sebebiyle kabusa dönmemesi için havuzdan çıkar çıkmaz duş alıp kurulanın. Çünkü nem, uyuz ve mantar gibi bazı enfeksiyonların gelişmesine neden olabilir. Ayrıca ıslak mayo ile de oturmayın