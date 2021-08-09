Kirazın faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kiraz sapı çayı ne işe yarar?

Ülkemizde çok fazla tüketilen kirazın faydaları şaşırtıyor. Özellikle yaz mevsiminde meyve tabaklarından eksilmeyen kirazın içerisinde bol miktarda vitamin bulunuyor. Mide, bağırsak gibi sindirim sistemine iyi gelen kiraz sapı çayı zayıflamaya etkisiyle biliniyor. Gaz, şişkinlik ve ödem gibi sorunlarla baş eden kirazın sapı sıcak suda kaynatılır ve 10-15 dakika bekletildikten sonra tüketilir. Öte yandan kiraz ve kiraz sapı suyu bağırsak hareketlerini artırıcı ve vücuttan su atımını uyarıcı etki gösterebilmektedir. C,A ve K vitamini bakımından oldukça zengin olan kiraz, uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilen sağlıklı bir meyve, özellikle ödem atma ve idrar söktürme özelliğini içerisinde barındırır. Pek kirazın faydaları nelerdir? Kiraz sapı çayı ne işe yarar, neye iyi gelir? Kiraz sapının faydaları nelerdir?

KİRAZIN FAYDALARI NELERDİR?

Kiraz güçlü bir antioksidan kaynağıdır. İçerisinde bulunan A,C ve K vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir. Yaz mevsiminde sıklıkla tüketilen meyve hem zayıflamaya hem de ödem atmaya yardımcıdır. Alzheimer, diyabet ve obezite dahil olmak üzere kronik hastalıkları önler. Öte yandan Kirazın, romatizma, eklem, kas ve kemik ağrılarına karşı da büyük fayda sağladığı belirtilmiştir.

İşte kirazın mucizevi faydaları

Antioksidan etkisiyle kansere karşı koruma sağlar,

Kalp ve damar sağlığını korur,

Hafıza sorunlarını giderir,

Nörolojik hastalıkların görülme riskini azaltır,

Diyabet riskini düşürür,

Cildi korur, yaşlanma belirtilerini geciktirir,

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korur,

Yatmadan birkaç saat önce kiraz yerseniz eksik melatonin tamamlanır ve uykuya geçiş kolaylaşır,

Kolesterole iyi gelir,

İdrar söktürücü özelliği vardır. İdrar yolu enfeksiyonlarını engellemek için çok yararlıdır,

Vücuttan ödem atar,

KİRAZ NE İŞE YARAR? KİRAZ NEYE İYİ GELİR?

Sağlığa birçok faydası bulunan kiraz vitamin açısından oldukça yüksek değerler taşır. Meyvesi iri, rengi kırmızı olan ve uzun süre dayanabilen Napolyon çeşidi en çok tercih edilen kiraz türüdür. Yaz meyvesi olarak bilinen kiraz idrar söktürücü ve böbrek dostudur. Kirazın meyvesi kadar çiçeği, sapı, çekirdeği ve yaprağı da tedavi amaçlı kullanım alanı bulur. Meyvesi taze olarak yenir. Hoşaf, reçel ve konservesi yapılır. İçinde yer alan beta karoteni ile kanserli hücreleri yok eder.

Kiraz enfeksiyon önleyicidir, Vitamin yönünden zengindir, Kolesterolü düşürür, Sindirimi düzenler, Böbrek sağlığını korur, Sigarayı bırakmada yardımcıdır

KİRAZ ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Kiraz çekirdeğini doğrudan yutabileceğiniz gibi suyunu ve yağını tercih edebilirsiniz. Kiraz çekirdeğinin suyunu kaynatıp tüketebilirsiniz. Kiraz çekirdeği doğal bir antioksidan olma özelliğini taşır. Kiraz çekirdeği yutmanın kilo verme üzerinde önemli etkileri vardır.

KİRAZIN ZARARLARI NELERDİR?

Kirazın fazla tüketimi sonucunda midenizde rahatsızlık hissedebilirsiniz. Midede fazla asite sebep olabilir. İshal ve mide ekşimesi gibi durumlar yaratan aşırı kiraz tüketimi aynı zamanda bazı bireylerde alerjik reaksiyonlara da sebep olabilir. Kirazı fazla tükettiyseniz ve karın ağrısı şikayeti olursa uzman doktora gitmeniz gerekir.

KİRAZDA HANGİ VİTAMİNLERDE VARDIR?

Kirazın içerisinde C, A, K vitaminleri ile fosfor, demir ve kalsiyum gibi mineraller bulunur. Yüksek oranda A, B1 ve C vitamini içeren kirazın sadece kendisi değil sapı, ağacının kabuğu ve yaprakları da sağlığa faydalıdır. Kiraz mevsiminde tüketilince sağlığınıza inanılmaz faydası bulunur. Kirazın içinde bulunan vitaminler sayesinde bağışıklık sistemi güçlenerek hastalıklardan korunulur.

SARI KİRAZIN FAYDALARI NELERDİR?

Sarı kiraz vücuttaki iltihaplanmayı önler. İçerisinde bulunan potasyum, kalsiyum, A vitamini ve folik asit sayesinde bağışıklık sistemi kuvvetlenir. En yüksek antioksidan kapasiteye sahip meyvelerden birisi olan kiraz kansere karşı korur. Cilt dokusunu besler ve vücuttaki ödem şikayetlerini azaltır.

KİRAZ SAPI ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Kiraz sapı çayı ödem atmaya ve kilo vermede etkilidir. Hem idrar söktürür hem de kolesterole iyi gelir. C, A, K vitaminleri ile fosfor, demir ve kalsiyum gibi mineraller bakımından zengin olan kiraz sapı çayı lif içeriğiyle daha uzun süre daha doygun kalmanızı sağlar. Kiraz sapı çayının faydaları arasında sakinleştirici özelliği yer alıyor.

Kiraz suyunun faydaları sizi çok şaşırtacak! Sevilen meyvelerden kiraz şifa dağıtıyor!