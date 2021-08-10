Goji berry’nin faydaları nelerdir? Goji berry adet geciktirir mi, neye iyi gelir?

Dünyada besin değeri en yüksek olan meyvelerden birisi olan goji berry meyvesini, Çinliler yüzlerce yıl bu meyveden yaptığı ilacı, böbrek ve karaciğer tedavisinde kullanmakladırlar. Çin tıbbında bu meyve kolesterolü ve kan basıncını düşürmek için kullanılmaktadır. Ayrıca kanı temizlemeye yardımcı olmaktadır. Bu şifa kaynağı meyvenin tadı tıpkı kiraz ve yaban mersini meyvesine benzemektedir. Bu kırmızı meyvenin tüketimi dünya genelinde son zamanlarda artış göstermektedir. Bu meyvenin yapraklarından, mükemmel bir çay yapılmaktadır. Ayrıca yapraklar ve saplarından yağ elde edebiliyorsunuz. Bu meyveyi kurutarak da tüketebilirsiniz. Goji berry faydaları ve zararları, kalorisi ve besin değeri nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Goji berry nasıl tüketilir, adet geciktirir mi? İşte detaylar.

GOJİ BERRYNİN FAYDALARI

•Daha çok Çin'de yetişmekte olan goji berry yani kurt üzümünün faydaları saymakla bitmez. Bunlardan ilki ömür uzunluğunu artırtır ve kuvvet verici olarak kullanılmaktadır.

•İçeriğinde 19 farklı amino asit bulundurur.

•Dünya genelinde en yüksek antioksidan içeren bir besindir.

•21 iz minerallerini içerir. Buda kansere yakalanma riskini önlemeye yardımcı olmaktadır.

•Kolesterolü düşürür.

•Goji berry meyvesi cinsel iktidarsızlık ve büyüme hormonlarına iyi gelir.

•Beyin ve sinir sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

•Kalp ve kan basıncına faydaları bulunmaktadır.

•Karaciğer dostudur.

•DNA'yı korumaya yardımcı olur.

•Beta karoten kaynağıdır.

•Göz sağlığı için çok yararlıdır.

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GOJİ BERRYNİN ZARARLARI

•Şifa deposu olan bu mucizevi besinin faydaları olduğu gibi zararları da mevcuttur. Bunlardan ilki goji meyveleri aşırı tüketildiğinde baş dönmesi, göz rahatsızlığı, bulanık görme ve halüsinasyonlar gibi yan etkilere neden olabilir.

•Gereğinden fazla tüketilmesi durumunda goji berry hipertansiyona neden olabilmektedir.

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GOJİ BERRYNİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Sağlık açısından oldukça faydalı olan bu besini kalorisi, çiğ olan bu meyvenin 1 gramı 4 kcal olarak bilinmektedir. Besin değeri ise %84 karbonhidrat, %16 protein, %0 yağ içermektedir. Kurulmuş olan bu meyvenin kalorisi; 14 gramı 48 kcal olarak bilinmektedir. Besin değeri ise; %83 karbonhidrat, %15 protein, %1 yağ içermektedir.

GOJİ BERRY NASIL TÜKETİLİR?

Goji berry meyvesi yani kurt üzümünün anavatanı Çin olarak bilinmektedir. Bu kırmızı sevimli meyvenin tadı kiraz ve yaban mersinini meyvesini andırmaktadır. Goji berry meyvesi Çin mutfaklarında oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu meyve pirinç yemekleri, çorba ve çay yapımında tüketilmektedir. Bu şifa kaynağı olan besin genellikle kurutularak ya da suyu içilerek tüketilmektedir. Dünya genelinde son zamanlarda daha çok tüketilmeye başlanmıştır. Son yıllarda Goji suyu da Avrupa ve Amerika'da yaygın olarak tüketilmeye başlanmıştır. Bu şifa kaynağı lezzetli meyve Goji Berry ne kadar tüketilmeli ve Goji Berry kimler kullanamaz gibi sorular sıkça sorulmaktadır. Bu meyveyi bir avuç kadar her gün tüketebilirsiniz fakat aşırı tüketmemeye gayret edin. Bu meyveyi tüketmemesi gereken kişiler diyabetik ilaçlarla ve hipertansif ilaç kullananlar ve yüksek tansiyon hastalarının doktorlarına danışmadan tüketmemeleri gerekmektedir.

GOJİ BERRY ADET GECİKTİRİR Mİ?

Anavatanı Tibet olan kırmızı ve parlak goji berry meyvesinin sağlık ve tıp alanında oldukça fazla faydası bulunmaktadır. Dünyadaki en yüksek besin değerine sahip olan bir meyve türüdür. Elbette ki her şeyin aşırısı zararlıdır. Gereğinden fazla goji berry tüketimi adet gecikmesine ve düzensizliğine neden olabilir. Bu yüzden fazla tüketmemeye gayret edin.

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