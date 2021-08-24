Ense ve boyun ağrısına ne iyi gelir? Ense kökü ve boyun ağrısı nasıl geçer?

Yaşlanma sürecinin bir parçası olarak omurganın dejenerasyonu ve boyundaki sinirlerin sıkışması gibi başka olası nedenler boyun ağrısına neden olabilir. Her yaştan insan, hayatının belirli dönemlerinde boyun ağrısı ile karşılaşıyor. Peki, boyun ağrısı nedenleri nelerdir ve nasıl geçer? Aşağıda, boyun ağrısı hakkında bilmeniz gereken bilgiler yer almaktadır

BOYUN AĞRISI NEDENLERİ NELERDİR?

Yanlış duruş

Duruş, omurga sağlığı ve omurgaya bağlı ağrıyı önlemek için önemli bir faktördür. Boyun ağrısının, masa başında oturarak çalışanlar gibi, günün büyük bir kısmını öne eğik bir duruşta geçiren kişileri etkileme olasılığı daha yüksektir. Bu, boynu destekleyen bağ dokularındaki sürekli zorlanmanın, onları zayıflatmasına ve boyun ağrısına duyarlılığı artırmasına neden olabileceğini düşündürmektedir.

Travma veya yaralanma

"Kaza ya da ters hareket" yaralanması, bir araba kazası veya diğer benzer travmalar sırasında olduğu gibi boyunda ani ve önemli bir sarsıntıdır. Boyun ağrısına neden olma potansiyeline sahiptir. Bu gibi durumlarda başın ani ve kuvvetli hareketi tendonları ve bağları aşırı gererek yırtılmalara veya başka hasarlara neden olabilir. Whiplash yaralanmaları da sıklıkla baş ağrısına neden olabilir.

Tortikolis

Aynı zamanda kıvrık boyun olarak da bilinen akut tortikollis, başın bir tarafa bükülmesini içeren bir durumdur. Etkilenen kişiler, başını normal düz bir pozisyona geri getirmeyi çok acı verici bulur ve bu girişim boyun ağrısına neden olur. Tortikolisin kesin nedeni genellikle tanımlanamaz. Bazı durumlarda, boyundaki küçük bir burkulma veya zorlanma veya aşırı soğuk havaya maruz kalma ile bağlantılı olabilir.

Çoğu durumda, insanlar sabahları başları bükülmüş olarak uyanırlar ve normal pozisyonuna döndürmeye çalıştıklarında ağrı hissederler. Bu tür dalgalı boyun, herhangi bir tedaviye gerek kalmadan birkaç gün içinde iyileşme eğilimindedir.

BOYUN AĞRISINDA BELİRTİLER

Ağrı ve sertlik

Boynunuzun ortasında veya her iki tarafında ağrı hissedebilirsiniz, ancak aynı zamanda omuza veya göğsünüzün üst kısmına da uzanabilir.

Kollarınızda ağrı veya güçsüzlük olabilir.

Ağrının başınızın arkasına ve bazen kulağınıza veya gözünüzün arkasına gidebildiği gerilim tipi baş ağrılarınız olabilir.

Boynunuzu hareket ettirmek ağrılı olabilir ve özellikle uzun süredir aynı pozisyonda oturuyorsanız veya uyuyorsanız kaslarınız gergin olabilir.

Örneğin arabayı ters çevirirken omzunuzun üzerinden bakmaya çalıştığınızda, boynunuzun normalde olduğu kadar dönmediğini fark edebilirsiniz.

Boyunda hızlı bir şekilde, muhtemelen bir gecede ortaya çıkan ağrı ve sertlik varsa ve her iki kolunuzu da başınızın üzerine kaldırmakta güçlük çekiyorsanız, bu polimiyalji romatika (PMR) adı verilen bir durumun işareti olabilir. Bu, kasların iltihaplı bir durumudur. 65 yaşın üzerindeki kişilerde daha yaygındır. Bu rahatsızlığa sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, mümkün olan en kısa sürede bir doktora görünmelisiniz.

Boyunda Uyuşma veya karıncalanma

Bir sinir, etrafını saran kaslar, kemikler veya dokular çok fazla baskı uyguladığında sıkışabilir. Sonuç olarak, kolunuzdan aşağıya, bazen parmaklarınıza kadar hissedilebilen uyuşma, iğne batması veya karıncalanma hissi hissedebilirsiniz.

Sorun kendiliğinden çözüldüğünde uyuşma ve karıncalanmanın sona erdiğini göreceksiniz. Ancak belirtileriniz şiddetli ise doktorunuzla konuşun; gabapentin veya pregabalin gibi sıkışmış siniri hedef alan ilaçlar yazabilirler.

Boyundan gelen sesler

Başınızı hareket ettirirken tık sesi duyabilir veya hissedebilirsiniz. Buna krepitus denir ve eklemde patlayan hava kabarcıklarından veya doku ve kemiklerin birbiri üzerine hareket etmesinden kaynaklanabilir. Diğer eklemler de genellikle bunu yapar, ancak boynunuzdan gelen sesler kulaklarınıza daha yakın olduğundan genellikle daha yüksek görünür. Ayrıca geceleri daha belirgin olduklarını da görebilirsiniz. Bu yaygın bir belirti olsa ve kulağa korkutucu gelse de ciddi değildir.

Baş dönmesi ve bayılmalar

Yukarıya bakarken veya başınızı çevirirken başınız dönüyorsa, bunun nedeni omurganın yanında uzanan atardamarların sıkışması olabilir, aksi takdirde vertebral arterler olarak bilinir. Bu bazen omurlardaki değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu vertebral arterlerin sıkışması, kan akışı geçici olarak azaldığı için ara sıra bayılmaya neden olabilir. Ancak, bayılmaların başka nedenleri de olabilir, bu nedenle bu başınıza geliyorsa tıbbi yardım almanız önemlidir.

BOYUN AĞRISI NASIL GEÇER?

Reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçların alınması

Ağrı semptomlarını azaltmak için boyuna sıcak veya soğuk paketler yerleştirmek

temas sporlarından ve ağır kaldırmaktan kaçınmak

bir fizyoterapiste görünmek

nazik boyun germe hareketi yapmak

düzgün oturmak ya da durmak

yoga gibi hafif egzersizler yapmak

uyku için destekleyici boyun yastıkları kullanmak

boyun ağrısına iyi gelebilir.

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Ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilecek birçok farklı boyun egzersizi de vardır. Boyun için basit bir egzersiz denemek için:

Ayaklar yere düz olarak, omuz genişliğinde açık olacak şekilde Ayağa kalkın veya bir sandalyeye oturun,

Hafif bir esneme hissedene kadar başı yavaşça sağa çevirin. Çok fazla gerilmekten ve daha fazla ağrıya neden olmaktan kaçınmaya dikkat edin. Bu pozisyonu 10-30 saniye basılı tutun.

Başı sola çevirin ve 10-30 saniye tutun.

Bu adımları her iki tarafta en fazla beş kez tekrarlayın. Bunun nedeni omurga boyunca uzanan arterlerin sıkışması olabilir, aksi takdirde vertebral arterler olarak bilinir. Bu bazen omurlardaki değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu vertebral arterlerin sıkışması, kan akışı geçici olarak azaldığı için ara sıra bayılmaya neden olabilir. Ancak, bayılmaların başka nedenleri de olabilir, bu nedenle bu başınıza geliyorsa tıbbi yardım almanız önemlidir.

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