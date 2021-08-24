Nefes darlığına ne iyi gelir? Nefes darlığı evde tedavi ile nasıl geçer, neden olur?

Nefes darlığı, günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen rahatsızlıklardan biridir. Akciğer ve kalp ile ilgili farklı hastalıklardan kaynaklanabilen bu durum karşısında kişi nefes alamıyormuş gibi hisseder ve oksijen alabilmek için özel çaba sarf etmesi gerektiğini düşünür. Merdiven çıkarken ya da koşu yaparken de soluksuz kalır, sürekli oturup soluklanmak ister. Nefes darlığının başlıca belirtileri bunlardır. Eğer bunun için doğal çözümler arıyorsanız "nefes darlığına iyi gelen şeyler" listesini hazırladık. Ayrıca nefes darlığına iyi gelen hareketler önerilerimize de bakarak çözüm bulabilirsiniz.

NEFES DARLIĞI NASIL HİSSEDİLİR?

Nefes darlığı kişinin günlük yaşantısına engel olan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen rahatsızlık türüdür. Nefes darlığı sorunu yaşayıp yaşamadığınıza karar vermeniz için sizlere nefes darlığı belirtilerini hazırladık. İşte bazı belirtileri:

Boğuluyormuş gibi hissetmek

Kalp çarpıntısı

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Kronik ya da birden başlayan öksürük

Kanlı balgam

Yorgunluk

Hırıltılı solunum

Hava açlığı

Bilinç bozukluğu

Kilo kaybı

İstirahat sırasında solunum güçlüğü

Dudak ve ellerde morarma

Solunum güçlüğü

Nefesin hızlı olması

Göğüs bölgesinde sıkışma hissi

Hâlsizlik

Nefes darlığı rahatsızlığı ciddi bir sorun olduğu için en kısa süre içerisinde uzman bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.

NEFES DARLIĞINA NE İYİ GELİR?

Sigara kullanılmamalıdır.

Alkolden uzak durulmalıdır.

Temiz hava solumak.

Kapalı bir odadaysak acilen açık alana çıkmak.

Kimyasal temizlik ürünlerinden uzak durmak.

Stres gibi etkenlerden uzak durmak.

Fazla kilolu olanlar kilo vermelidir.

Nefes darlığına ne iyi gelir? Nefes darlığı neden olur, fiziksel ve psikolojik nedenleri ile belirtileri nelerdir?

NEFES DARLIĞINA İYİ GELEN BİTKİLER

Nefes darlığı sorunu yaşıyorsanız evde uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri de bitkilerdir. Doğal çözüm sunan bitkiler sayesinde rahat bir şekilde nefes alabilme şansınız var. Sizler için nefes açıcı bitkiler listesini hazırladık.

Adaçayı

Zencefil

Zencefil ve karabiber çayı

Akgünlük

Limonlu su

Soğan ve bal uygulaması:

Soğan

Sarımsak

Nane

Ilık su ya da süt içinde bal

Sıcak suyun içine atılan kurt pençesi

NEFES DARLIĞINA İYİ GELEN HAREKETLER

Nefes darlığı sorunu için egzersizler çok önemlidir. Nefesinizi doğru kullanmak istiyorsanız basit yöntemlerle bunu yapabilirsiniz. Nefes kullanma ve nefes gevşetme tekniklerini sizlerle paylaşacağız.