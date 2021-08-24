Nefes darlığına ne iyi gelir? Nefes darlığı evde tedavi ile nasıl geçer, neden olur?

Nefes darlığı, günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen rahatsızlıklardan biridir. Akciğer ve kalp ile ilgili farklı hastalıklardan kaynaklanabilen bu durum karşısında kişi nefes alamıyormuş gibi hisseder ve oksijen alabilmek için özel çaba sarf etmesi gerektiğini düşünür. Merdiven çıkarken ya da koşu yaparken de soluksuz kalır, sürekli oturup soluklanmak ister. Nefes darlığının başlıca belirtileri bunlardır. Eğer bunun için doğal çözümler arıyorsanız "nefes darlığına iyi gelen şeyler" listesini hazırladık. Ayrıca nefes darlığına iyi gelen hareketler önerilerimize de bakarak çözüm bulabilirsiniz.
NEFES DARLIĞI NASIL HİSSEDİLİR?
Nefes darlığı kişinin günlük yaşantısına engel olan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen rahatsızlık türüdür. Nefes darlığı sorunu yaşayıp yaşamadığınıza karar vermeniz için sizlere nefes darlığı belirtilerini hazırladık. İşte bazı belirtileri:
- Boğuluyormuş gibi hissetmek
- Kalp çarpıntısı
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Kronik ya da birden başlayan öksürük
- Kanlı balgam
- Yorgunluk
- Hırıltılı solunum
- Hava açlığı
- Bilinç bozukluğu
- Kilo kaybı
- İstirahat sırasında solunum güçlüğü
- Dudak ve ellerde morarma
- Solunum güçlüğü
- Nefesin hızlı olması
- Göğüs bölgesinde sıkışma hissi
- Hâlsizlik
Nefes darlığı rahatsızlığı ciddi bir sorun olduğu için en kısa süre içerisinde uzman bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.
NEFES DARLIĞINA NE İYİ GELİR?
Nefes darlığına ne iyi gelir? Nefes darlığı neden olur, fiziksel ve psikolojik nedenleri ile belirtileri nelerdir?
- Sigara kullanılmamalıdır.
- Alkolden uzak durulmalıdır.
- Temiz hava solumak.
- Kapalı bir odadaysak acilen açık alana çıkmak.
- Kimyasal temizlik ürünlerinden uzak durmak.
- Stres gibi etkenlerden uzak durmak.
- Fazla kilolu olanlar kilo vermelidir.
NEFES DARLIĞINA İYİ GELEN BİTKİLER
Nefes darlığı sorunu yaşıyorsanız evde uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri de bitkilerdir. Doğal çözüm sunan bitkiler sayesinde rahat bir şekilde nefes alabilme şansınız var. Sizler için nefes açıcı bitkiler listesini hazırladık.
- Adaçayı
- Zencefil
- Zencefil ve karabiber çayı
- Akgünlük
- Limonlu su
- Soğan ve bal uygulaması:
- Soğan
- Sarımsak
- Nane
- Ilık su ya da süt içinde bal
- Sıcak suyun içine atılan kurt pençesi
NEFES DARLIĞINA İYİ GELEN HAREKETLER
Nefes darlığı sorunu için egzersizler çok önemlidir. Nefesinizi doğru kullanmak istiyorsanız basit yöntemlerle bunu yapabilirsiniz. Nefes kullanma ve nefes gevşetme tekniklerini sizlerle paylaşacağız.
- Ayağa kalkın. Sırtınızı duvara yaslayın. Kolları gövde hizanızda aşağı bırakın. Başınızı öne doğru eğin.
- Bir sandalye alın. Sandalyeye oturun. Başınızı öne doğru eğerek dirseklerinizi bacaklarınıza koyun.
- Yine sandalyeye oturun. Bu sefer yumuşağı kucağınıza alın. Başınızı yatığın üzerine koyup bekleyin.
- Yere bağdaş kurarak oturun. Vücut dik olsun. Başınız hafif öne eğik olsun. Ellerinize karnın üst bölgesine koyun. Hafif baskı yapın. Burnunuzdan derin bir nefes alıp, ağzınızdan yavaşça verin.
- Daha sonra ellerinizi göğsün üstüne koyun. Burundan nefes alın ve 3 saniye tutun. Dudaklarınızı büzerek nefesi verin. 3-4 kez tekrarlayın.
- Yine aynı pozisyondayken gövdenizi geriye doğru esnetin ve derin nefes alın. Daha sonra ileri doğru esneterek nefesi öksürük olarak verin.