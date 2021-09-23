Göremeyen meleklere özel akıllı kemer





FRANSIZ ÖĞRETMEN HAYRAN KALDI: BİZDE BÖYLE ETKİNLİK YOK



User'in proje danışmanı olan öğretmeni Fransız Virgile Mangiavillona ise Fransa'da böyle etkinliklerin yapılmadığını belirterek şunları söyledi: Gerçekten hayran kaldım. Çocuklar, gençler herkes bir şeyler üretiyor, çalışıyor. Benim ülkemde yeni teknolojiler, gençlik festivali gibi konularda etkinlikler düzenlenmiyor. Çocukları ve gençleri cesaretlendirmek için muhteşem bir fikir, muhteşem bir organizasyon. Türkiye'yi tebrik ederim.

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