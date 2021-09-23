Göremeyen meleklere özel akıllı kemer

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te gençlerin birbirinden güzel projeleri, geleceğe ışık tutuyor.
Katılımcıların büyük ilgisini çeken projelerden biri de "TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Engelli Dostu Kategorisi" finalistleri arasında yer alan "Smartseer" adlı proje. Projenin yaratıcısı, Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 3. Sınıf öğrencisi Dorukhan User.
HAYATTAKİ EN ÖNEMLİ HEDEFİM "SMARTSEER"
User "Hayattaki en önemli hedefim göremeyen meleklerimiz için çalışıp onlara en iyi hayat şartlarını sağlamak. SmartSeer, göremeyen meleklerimiz için tasarlanmış olan bir akıllı kemer.
Piyasada benzeri yok. Kemerdeki kızıl ötesi sensör sayesinde önündeki boşlukları algılayabilecekler. Eğer herhangi bir düşme durumu olursa ve kişi 5 saniye boyunca hareketsiz kalırsa güvenlik amacıyla belirttiği kişi aranacak ve o kişiye canlı konumu gönderilecek" dedi.
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FRANSIZ ÖĞRETMEN HAYRAN KALDI: BİZDE BÖYLE ETKİNLİK YOK
User'in proje danışmanı olan öğretmeni Fransız Virgile Mangiavillona ise Fransa'da böyle etkinliklerin yapılmadığını belirterek şunları söyledi: Gerçekten hayran kaldım. Çocuklar, gençler herkes bir şeyler üretiyor, çalışıyor. Benim ülkemde yeni teknolojiler, gençlik festivali gibi konularda etkinlikler düzenlenmiyor. Çocukları ve gençleri cesaretlendirmek için muhteşem bir fikir, muhteşem bir organizasyon. Türkiye'yi tebrik ederim.