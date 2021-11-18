Uyuyamıyorsanız sebebi burun tıkanıklığı olabilir

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Gaffar Aslan
, burun
tıkanıklığı nedeni ile ağız solunumu yapılması durumunda solunum havasında bulunan oksijenin akciğerlerde yeterince tutulamadığına ve sonuç olarak kandaki oksijen seviyesinin azaldığına dikkat çekiyor. Prof. Dr. Gaffar Aslan, burun tıkanıklığının nedenlerini anlattı…
Kandaki oksijen seviyesinin azalması beyindeki ve beyni besleyen damarlardaki sensörler tarafından algılanmasına bağlı gelişen refleksler uzun dönemde kan basıncında artma, kalpte ritim problemleri ya da kalp yetmezliği gibi sorunlar oluşturabilir.
YAŞAM KALİTESİNİ BOZUYOR
Burundaki tıkanıklıklar, ağız solunumu yapılmasına bağlı boğaz enfeksiyonları, boğazda kuruma şikayetleri, uyku bozuklukları, horlama ve uyku apnesi gibi problemlere neden olarak yaşam kalitesini bozabilir.
İki yaşından sonra başlayan tıkanıklıkların en sık nedeni geniz eti
büyümesidir. Ayrıca, daha az sıklıkta karşılaştığımız doğuştan tıkanıklıklarda ise burun kanalının tam oluşmamış olması ya da pasajın genze açıldığı arka kısmında tıkanık olması akla gelmelidir. Çocuk yaşlarda alerji, sinüzit
ve buruna yabancı cisimlerin sokulması da nadir olarak tıkanıklığa neden olmaktadır.
Erişkinlerde burun tıkanıklığının nedenleri:
Burun ara bölmesinde yer alan ve septum
adı verilen kıkırdak - kemik yapıdaki ara bölmenin bir tarafa veya her iki tarafa doğru eğri olması.
Burun etlerinin büyümesi.
Burun girişinde nazal valv olarak adlandırılan bölgedeki problemlerdir.
Burun içi eğrilikler, travmatik burun kırıklarına bağlı olabilecekleri gibi, doğum ya da gelişme çağında maruz kalınan veya genetik etkenlere bağlı olarak burundaki kemik ve kıkırdak gelişme merkezlerinin etkilenmesi sonucunda ergenlik dönemindeki hızlı büyüme sırasında oluşabilirler.
Alt burun
etlerinin normalden çok büyük olması burunda tıkanıklığa neden olan yapısal problemler içinde en sık karşılaşılan durumdur. Alt burun etleri alerjik reaksiyonlar, sigara dumanı, hava kirliği, damar genişletici ilaçların kullanılması ya da yapısal yatkınlık gibi nedenlerle büyüyebilir.
Alerjik olaylara bağlı burun mukoza şişmeleri de sık görülen nedenlerden biridir. Alerjik nezlesi olan hastalarda tıkanıklığın yanı sıra burunda kaşıntı, hapşırık ve seröz (sulu) -berrak burun ve geniz akıntısı şikayetleri bulunmaktadır.
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Muayenede enfeksiyon saptanan hastalarda öncelikle bu enfeksiyonun uygun ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılması gerekir. Alerji saptanan hastalarda uygun antialerjik tedavi verildiğinde burun tıkanıklığı şikayetinde azalma sağlanabilir. Kronik sinüzite ve burun içi poliplere bağlı oluşan tıkanıklıklarda uygun cerrahi yöntem kullanılarak poliplerin temizlenmesi, sinüslere boşalma kanalları açılması ve havalanmalarının sağlanması gerekir.