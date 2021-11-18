Uyuyamıyorsanız sebebi burun tıkanıklığı olabilir

Giriş Tarihi: 18.11.2021

Burundaki tıkanıklıklar, ağız solunumu yapılmasına bağlı boğaz enfeksiyonları, boğazda kuruma şikayetleri, uyku bozuklukları, horlama ve uyku apnesi gibi problemlere neden olarak yaşam kalitesini önemli ölçüde bozabilir