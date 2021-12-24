31 Şehirde ’Temiz Hava’

Almanya Çevre Ajansı'ndan Marcel Langner "Avrupa'da orta vadede yenilenebilir enerji kaynakları ile fosil yakıtların birlikte kullanılması, uzun vadede yüzde 100 oranında emisyonsuz bir ekonomi oluşturma hedefleniyor" dedi. Fransa Çevre Bakanlığı'ndan Thibaud Chatillon ise "Fransa'da hava kirliliğinin maliyetinin yılda 70 - 100 milyar EURO olduğu tahmin ediliyor. Avrupa'da atmosferik kirlilik ile ilgili yüzde 50'ye kadar bir azaltım hedefleniyor" diye konuştu.