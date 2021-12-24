31 Şehirde ’Temiz Hava’

Proje kapsamında çevrimiçi toplantı düzenledi. Toplantıda Almanya, Fransa gibi ülkelerden ve Avrupa Komisyonu'ndan üst düzey temsilciler, ülkelerindeki uygulamaları ve deneyimlerini paylaştı. Avrupa'da 2050'ye kadar hava, su ve toprak kirliliğinin insan sağlığına zarar vermeyecek seviyeye düşürülmesi hedefleniyor.
KALİTELİ HAVA İÇİN HEDEF 2050
Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Yönetimi Daire Başkanı İrde Çetintürk Gürtepe, proje kapsamında emisyon envanteri, modelleme çalışmaları ve azaltım önlemlerinin yanı sıra kamuoyu farkındalığı için de çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü Temiz Hava Politikaları Departmanı'ndan Vanda Jakir, Avrupa'da hava kalitesi politikalarının net sıfır emisyon hedefiyle hazırlanan eylem planı kapsamında yürütüldüğünü belirterek "2050 yılına kadar hava, su ve toprak kirliliğinin insan sağlığına zarar vermeyecek seviyeye düşürülmesi ve 2050'de sıfır kirlilik hedefleniyor" dedi. Susanne Lindahl ise AB'de 52 bin endüstriyel tesis bulunduğunu ve bu tesislerin hava, su ve toprak kirliliği gibi risklerine işaret etti.
Almanya Çevre Ajansı'ndan Marcel Langner "Avrupa'da orta vadede yenilenebilir enerji kaynakları ile fosil yakıtların birlikte kullanılması, uzun vadede yüzde 100 oranında emisyonsuz bir ekonomi oluşturma hedefleniyor" dedi. Fransa Çevre Bakanlığı'ndan Thibaud Chatillon ise "Fransa'da hava kirliliğinin maliyetinin yılda 70 - 100 milyar EURO olduğu tahmin ediliyor. Avrupa'da atmosferik kirlilik ile ilgili yüzde 50'ye kadar bir azaltım hedefleniyor" diye konuştu.
İŞTE O ŞEHİRLER
Türkiye'de 31 ilin hava kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanan projede Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Kayseri, Konya, Nevşehir ve Niğde yer alıyor. Hava kalitesinin belediyeler, karar vericiler, çocuklar, kadınlar ve toplumun farklı seviyelerinde anlaşılması ve bu konuda farkındalığın artırılması amaçlanıyor.