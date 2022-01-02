Sağlık bakanı Fahrettin Koca uyardı! Omicron alarmı





Yeni yılın sağlık çalışanlarımız açısından daha huzurlu ve daha güvenli, hasta hekim açısından daha verimli bir yıl olmasını diliyorum. Özellikle bu dönemde hekimliğin ve sağlık çalışanlarının saygınlığının daha da artması için çalışacağımızı vurgulamak istiyorum. Hepinize mutlu, huzurlu, güvenli ve daha az yorucu bir yıl diliyorum" dedi.