Uzman isimler SABAH’a konuştu: Koronavirüse son çalım

Vakalar, Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki acil durum hastanelerine yatırılıyor. Diğer kamu hastaneleri de koronadan temiz tutuluyor. Bu da hayatımızı 2 yıldır kabusa çeviren koronavirüsün sonunun geldiğinin en büyük göstergesi. İşte koronavirüs ile savaşta başkomutan gibi en ön safta yer alan kimi zaman çaresiz, kimi zaman meslektaşlarını kaybetmenin hüznünü yaşayan uzmanların salgında geldikleri en son nokta:
*İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy :
Yaklaşık 200 yataklı enfeksiyon hastalıkları servisimizde 2 yıl boyunca neler neler yaşandı.Tedavisi bile olmayan bu hastalık karşısında kimi zaman çaresizdik. Kimi zaman kendi meslektaşlarımızı bu hastalıktan kaybettik. Acı, hüzün ve çok travmatik bir yoldan geçip, her şeyi yaşadık. Şimdi servisimizde son günlerde ya 2 ya da 3 hasta oluyor.
Bu olayı noktalanmak üzere olabiliriz. Aşı ve ilaç koronovirüsü grip gibi ilacı olan, aşısı olan bir hastalık haline getirdi. Tüm bunlar artık işin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Omicron ile birlikte virüse yakalananlar hafif geçiriyor. Hastanede yatanlar ise genellikle altta yatan mevcut hastalığı olan, kanser hastası, nakil hastası ya da bağışıklı baskılanmış kişiler.
Ya da aşızlar. Bazıları ise hastalığı geçirdiğinin farkında bile olmuyor. Aşılar sayesinde bu günlere geldiğimiz unutulmamalı. Aşı olmanın ödülünü almaya başladık. Aşı olduğu halde hastalığa yakalananlar elbette var. Ama onlarda grip gibi geçiriyor. Tüm bunlar artık işin sonuna yaklaştığımızı gösteriyor.
Hamidiye Şişli ETFAL Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit:
Hastanemizde enfeksiyon servisi ve yoğun bakım olarak 140 hastaya kadar çıkabiliyorduk. Şimdi baktığımız zaman 4'ü yoğun bakımda 11 hastamız sadece koronavirüs sebebiyle hastanemizde yatıyor. Aşılamadaki oranımızın yüksek olması koronavirüsün grip gibi ayaktan geçirilmesine neden oldu.
Türkiye kovid-19 aşısına en erken başlayan ve kendisinin de aşısı olan bir ülke. Hasta olanlara baktığımzda yüzde 90'dan fazlasının aşısız olduğunu görüyoruz. Ya da mevcut hastalıklarıyla beraber koronavirüs ağır seyrediyor. Zamanında aşılarını aşısızlar da yaptırsaydı şu an hastanemizde koronavirüse yakalanıp da yatan hasta sayısı sıfır olabilirdi.
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş:
Acil durum hastanemiz İstanbul'un Avrupa Yakası'nda koronavirüs vakalarının toplandığı hastane durumunda. Diğer hastanelerimizin salgından çıkıp, temiz kalması için kovid hastaları acil durum hastanemizde tedavi ediliyor. Salgında 500'lere dayanan hasta sayımız vardı. 180'e yakın hastamız yoğun bakımda tedavi görüyordu. Şimdi Avrupa Yakası'ndaki diğer hastanelerin de yükünü almaya çalışıyoruz buna rağmen yatan hasta sayımız 50 civarı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastenesi'nde ise hiç hastamız yok. Aşılamanın getirdiği sonuçlarla, kovid artık grip gibi oldu.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Necdet Sağlam: Hastanemizde şu anda kovid hastası 16 kişi yatıyor. Aşılama ile birlikte hastaneye yatışlar azaldı. İstanbul'da Anadolu Yakası'nda da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde artık vakalar toplanıyor. Ama rakamlar oldukça düşük.