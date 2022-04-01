Uzman isimler SABAH’a konuştu: Koronavirüse son çalım





*İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy :

Yaklaşık 200 yataklı enfeksiyon hastalıkları servisimizde 2 yıl boyunca neler neler yaşandı.Tedavisi bile olmayan bu hastalık karşısında kimi zaman çaresizdik. Kimi zaman kendi meslektaşlarımızı bu hastalıktan kaybettik. Acı, hüzün ve çok travmatik bir yoldan geçip, her şeyi yaşadık. Şimdi servisimizde son günlerde ya 2 ya da 3 hasta oluyor.