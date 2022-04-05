Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, SABAH’a konuştu: Sakin döneme girdik





Turkovac, Kovid ile mücadeleye ciddi anlamda katkı yaptı. Daha önceki inaktif aşı kadar etkinliği yüksek. Hem hastalığın ağır geçmesini hem de yoğun bakıma yatışları önlemede çok başarılı olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.