Bulgurun Faydaları Nelerdir? Kalın ve İnce Bulgurda Hangi Vitaminler Var, Neye İyi Gelir?

İçerdiği yüksek protein sayesinde diğer kuru baklagillerle tüketildiğinde proteinin vücut tarafından daha fazla kullanılmasını sağlayan bulgurun faydalarını yazımızda inceleyelim.

Bulgurun Faydaları Nelerdir?

Oldukça besleyici ve doyurucu olan bulgur ülkemizde de sıkça tüketilmektedir. İşte bulgurun faydalarından bazıları: Bulgur kalbe yararlı mıdır? Bulgur kalp ve damar sağlığını destekler. Koroner kalp rahatsızlığına yakalanma riskini azaltır. Kanın damarlarda rahatlıklarda akmasını sağlayan veya başka bir deyişle kan dolaşımını düzenleyen bulgur, kalp krizi, inme gibi hastalıklara yakalanma riskini en aza indirir.

Kansızlık için oldukça faydalıdır. İçerdiği lifler sayesinde bağırsak dostu olması da bulgurun faydaları arasındadır. Diyabet yani şeker hastalığı için de oldukça yararlıdır. Ayrıca şeker hastalığına yakalanma riskini de azaltır. Kolesterolü düzenler. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Sindirimi rahatlatarak hazmı kolaylaştırır. Uyku problemi olanlar için bu şifalı tahıl oldukça yararlıdır.

Yüksek oranda folik asit içerir. Bebekler için oldukça faydalı olan folik asit hamile olan kişiler için de oldukça yararlıdır. Bir araştırmaya göre buğday ve bulgur gibi besinleri tüketmek kadınların meme kanserine yakalanma riskini oldukça azaltır. Fazlasıyla tokluk hissi sağladığı için kilo problemi yaşayanlar için de tüketilmesi önerilir.

Düzenli olarak tüketildiğinde bulgurun birçok kanser türüne yakalanma riskini azalttığı yapılan araştırmalarda gözlenmiştir. Ancak bulgurun nasıl tüketildiği de oldukça önemlidir. Fazla yağlı yemekler olarak karşımıza çıktığında bulgur, fayda yerine zarar sağlayabilir.

Bulgurun İçinde Hangi Vitaminler Var?

Özellikle iç Anadolu bölgesinde de oldukça yaygın bir şekilde tüketilen bulgur vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. İçerisinde bulunan B vitamini, folik asit, magnezyum sayesinde oldukça yararlıdır. Bulgurun içerisinde bulunan B vitaminlerinin tamamı sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Ayrıca selenyum da içeren bulguru haftada bir iki porsiyon tüketmek sağlığımız açısından çok önemlidir. Ayrıca kalsiyum ve demir de içermektedir.

Bulgurun Kalorisi Nedir?

Fazlasıyla yararlı olan bulgurun besin değerlerini kalori miktarını inceleyelim. 1 porsiyon bulgur pilavı yaklaşık olarak 208 kaloridir. Kalori dağılımı şu şekildedir.