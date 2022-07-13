Son dakika: Hazırlıklar tamamlandı! Başhekimlerden hatırlatma dozu çağrısı

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Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs aşılarına yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu aşıları için bir yoğunluk oluştu. Üç gündür televizyondan devamlı hatırlatma dozu haberlerini izlediğini söyleyen Mesiha Ganiyusufoğlu, "Ben 5. doz aşımı oldum. Herkese tavsiye ederim. Kimse ihmal etmesin. Bu mikrobun gitmesi için herkesin aşı olması şart" dedi. 4. doz aşısını yaptırdığını dile getiren Caroline Yalçın, Türkiye'nin aşı uygulamasını ücretsiz veriyor olmasından çok memnun olduğunu, o yüzden çok daha güvenli hissettiğini ifade etti. Yine 4. doz aşısını olduğunu ifade eden Aykut Yılmaz ise "Hangi aşı olursa olsun mutlaka bir aşıyı yaptırmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.