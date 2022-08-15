Hamilelik Belirtileri Nelerdir? İlk Hamilelik Belirtileri Ne Zaman Başlar, Kaç Günde Belli Olur?

Hamilelik belirtileri ne zaman, kaçıncı haftada başlar? İlk hafta gebelik belirtilerini tanımlamak ve bu belirtilerin hamilelik dolayısıyla ortaya çıktığını söylemek zordur. Bu sebeple hafif kanama, kasık ağrısı, memelerde hassasiyet gibi hamilelik belirtilerinin başka hastalıkların belirtileri ile karıştırılması mümkündür. Hamileliğin kesin tespiti için gebelik testine ihtiyaç duyulur. Gebelik testinin ne zaman yapılması gerektiği konusundaki yargıya varılması için de bu başlık altında bahsedeceğimiz hamilelik belirtilerinin söz konusu olması beklenir. Hamilelik belirtileri nelerdir? İşte detaylar…

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

İlk hafta hamilelik belirtilerinin ortaya çıkması için en erken dönem, son cinsel ilişkinin üzerinden geçen 14. gündür. Hamilelik dolayısıyla salgılanan beta HCG hormonunun vücutta hangi düzeyde olduğuna bakılarak hamilelik tespit edilir. Hamilelik sürecinde ortaya çıkması muhtemel pek çok belirtiden söz etmek mümkündür. Fakat söz konusu belirtiler, her anne adayı tarafından aynı şekilde ve aynı yoğunlukta hissedilmez. Kimi anne adayları hamilelik belirtilerini çok yoğun bir şekilde yaşarken kimi için aynı durum söz konusu olmaz. Anne adaylarında sıklıkla görülen hamilelik belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Adet gecikmesi: İlk hamilelik belirtilerinden bir tanesidir. Adet gecikmesi, hamileliğin ilk habercilerinden biri olduğu gibi farklı sebeplerden ötürü de ortaya çıkabilir. Stres, hormonal bozukluklar gibi durumlar adet gecikmesine sebep olabilir. Dolayısıyla adet gecikmesi durumunda hamilelikten şüphelenip test yaptırmadan önce farklı belirtilerin de ortaya çıkmasını beklemekte fayda vardır. Fakat genel olarak yüzde yüz hamilelik belirtileri dendiğinde ilk olarak adet gecimesinden bahsedilir.

İlk hamilelik belirtilerinden bir tanesidir. Adet gecikmesi, hamileliğin ilk habercilerinden biri olduğu gibi farklı sebeplerden ötürü de ortaya çıkabilir. Stres, hormonal bozukluklar gibi durumlar adet gecikmesine sebep olabilir. Dolayısıyla adet gecikmesi durumunda hamilelikten şüphelenip test yaptırmadan önce farklı belirtilerin de ortaya çıkmasını beklemekte fayda vardır. Fakat genel olarak yüzde yüz hamilelik belirtileri dendiğinde ilk olarak adet gecimesinden bahsedilir. Vücut sıcaklığındaki değişiklikler: Hamilelik dönemindeki anne adaylarının hormon salınımda değişiklikler meydana gelir. Bu değişikliklere bağlı olarak anne adaylarının vücut sıcaklıklarında hamilelik döneminde yaklaşık bir derecede kadar artış söz konusu olabilir.

Hamilelik dönemindeki anne adaylarının hormon salınımda değişiklikler meydana gelir. Bu değişikliklere bağlı olarak anne adaylarının vücut sıcaklıklarında hamilelik döneminde yaklaşık bir derecede kadar artış söz konusu olabilir. Sık idrara çıkma: Döllenme ile başlayan hamilelik sürecinin iki ve üçüncü haftalarında sık idrara çıkma görülmesi mümkündür. Hormonal düzende yaşanan değişiklikler sebebiyle yaşanan bu belirti, hamileliğin erken belirtileri arasında gösterilir. İlerleyen gebelik sürecinde rahmin büyüyüp mesaneyi sıkıştırma da sık idrara çıkmaya sebep olabilir. İdrar yaparken yanma ve ağrı gibi belirtiler ile karşı karşıya kalınıyor ise bu durumda idrar yolu enfeksiyonundan şüphe edilmesi mümkündür.

Döllenme ile başlayan hamilelik sürecinin iki ve üçüncü haftalarında sık idrara çıkma görülmesi mümkündür. Hormonal düzende yaşanan değişiklikler sebebiyle yaşanan bu belirti, hamileliğin erken belirtileri arasında gösterilir. İlerleyen gebelik sürecinde rahmin büyüyüp mesaneyi sıkıştırma da sık idrara çıkmaya sebep olabilir. İdrar yaparken yanma ve ağrı gibi belirtiler ile karşı karşıya kalınıyor ise bu durumda idrar yolu enfeksiyonundan şüphe edilmesi mümkündür. Koku hassasiyeti: Kokulara karşı hassasiyet hamileliğin belirgin belirtilerinden bir tanesidir. Bazı durumlarda anne adayı, çok sevdiği bir yemeğin ya da bir parfümün kokusuna dahi tahammül edemeyebilir. Bazı yiyeceklerden tiksinilmesinin ya da bazı yiyeceklere özel ilgi duyulmasının sebebi, koku hassasiyeti ile açıklanır.

Kokulara karşı hassasiyet hamileliğin belirgin belirtilerinden bir tanesidir. Bazı durumlarda anne adayı, çok sevdiği bir yemeğin ya da bir parfümün kokusuna dahi tahammül edemeyebilir. Bazı yiyeceklerden tiksinilmesinin ya da bazı yiyeceklere özel ilgi duyulmasının sebebi, koku hassasiyeti ile açıklanır. Baş dönmesi: Hormonal düzendeki değişim baş dönmesine yol açabilir. Hamilelik döneminde baş dönmesi belirtisinin ortaya çıkması, kan damalarında genişleme ve tansiyon düzeyindeki değişiklikler ile de açıklanabilir.

Hormonal düzendeki değişim baş dönmesine yol açabilir. Hamilelik döneminde baş dönmesi belirtisinin ortaya çıkması, kan damalarında genişleme ve tansiyon düzeyindeki değişiklikler ile de açıklanabilir. Baş ağrısı: Genellikle gebeliğin ilk 3 aylık döneminde ortaya çıkan belirtilerden bir tanesidir. Özellikle migren hastalığı ile karşı karşıya olan anne adaylarında gebelik döneminde baş ağrısı problemi sıklıkla ortaya çıkar. Baş ağrısı, bazı durumlarda anne adayının gebeliğin getirdiği kaygı ve stresi yönetmekte zorluk çekmesinden de kaynaklanabilir.

Genellikle gebeliğin ilk 3 aylık döneminde ortaya çıkan belirtilerden bir tanesidir. Özellikle migren hastalığı ile karşı karşıya olan anne adaylarında gebelik döneminde baş ağrısı problemi sıklıkla ortaya çıkar. Baş ağrısı, bazı durumlarda anne adayının gebeliğin getirdiği kaygı ve stresi yönetmekte zorluk çekmesinden de kaynaklanabilir. Mide ekşimesi: Gebelik döneminde rahmin büyümesi ve buna bağlı olarak organlarda yaşanan sıkışma mide ekşimesine yol açabilir. Bu dönemde reflü gibi mide problemlerinin ortaya çıkması muhtemeldir.

Gebelik döneminde rahmin büyümesi ve buna bağlı olarak organlarda yaşanan sıkışma mide ekşimesine yol açabilir. Bu dönemde reflü gibi mide problemlerinin ortaya çıkması muhtemeldir. Mide bulantısı: Pek çok anne adayının ortak şikayetçi olduğu konular arasında mide bulantısı yer alır. Hamilelik döneminde salgılanan beta HCG ve östrojen hormonlarına bağlı olarak hamileliğin özellikle ilk haftaları ile ilk üç aylık sürecinde mide bulantısı problemi ile karşı karşıya kalınması normal karşılanır.

Pek çok anne adayının ortak şikayetçi olduğu konular arasında mide bulantısı yer alır. Hamilelik döneminde salgılanan beta HCG ve östrojen hormonlarına bağlı olarak hamileliğin özellikle ilk haftaları ile ilk üç aylık sürecinde mide bulantısı problemi ile karşı karşıya kalınması normal karşılanır. Halsizlik ve yorgunluk: Hamilelik döneminde vücutta progesteron hormonunun düzeyi artış gösterir. Bu da anne adayının kendini yorgun ve halsiz hissetmesine sebep olur. Gebeliğin ilk 3 aylık sürecinin ardından sebepsiz yere halsiz ve yorgun hissetme olarak tanımlanan belirti de ortadan kalkar. Hamileliğin ilk 3 aylık süreci, birinci trimester olarak tanımlanır.

Hamilelik döneminde vücutta progesteron hormonunun düzeyi artış gösterir. Bu da anne adayının kendini yorgun ve halsiz hissetmesine sebep olur. Gebeliğin ilk 3 aylık sürecinin ardından sebepsiz yere halsiz ve yorgun hissetme olarak tanımlanan belirti de ortadan kalkar. Hamileliğin ilk 3 aylık süreci, birinci trimester olarak tanımlanır. Memelerde hassasiyet: Hormonal değişimlerde memelerde şişkinlik ve hassasiyete sebep olabilir. Bu dönemde yine meme uçları büyüyebilir, rengi daha koyu bir hal alabilir. Bu belirti, gebeliğin erken döneminde ortaya çıkabileceği gibi sonradan meydana gelmesi de mümkündür. Gebelik döneminde göğüslere daha fazla kan akışı sağlanır. Bu da memelerde hassasiyet ve karıncalanma hissini ortaya çıkarır.

Hormonal değişimlerde memelerde şişkinlik ve hassasiyete sebep olabilir. Bu dönemde yine meme uçları büyüyebilir, rengi daha koyu bir hal alabilir. Bu belirti, gebeliğin erken döneminde ortaya çıkabileceği gibi sonradan meydana gelmesi de mümkündür. Gebelik döneminde göğüslere daha fazla kan akışı sağlanır. Bu da memelerde hassasiyet ve karıncalanma hissini ortaya çıkarır. Kasık ağrısı: Erken dönem hamilelik belirtileri arasında sayılan belirtilerden bir tanesi de kasık ağrısıdır. Gebeliğin ilk ayının tamamlanmasının ardından ortaya çıkması beklenir, sebebi embriyonun rahmin içine yerleşmesi olarak tanımlanır. Anne adayının hareket kabiliyetini engellemeyen hafif şiddetteki kasık ağrıları normal karşılanır. Fakat ağrının şiddetli bir hal alması ve yaşam kalitesinde belirgin bir düşüşe sebep olması mutlak suretle bir uzman hekimin görüşüne başvurulmasını gerektirir.

Erken dönem hamilelik belirtileri arasında sayılan belirtilerden bir tanesi de kasık ağrısıdır. Gebeliğin ilk ayının tamamlanmasının ardından ortaya çıkması beklenir, sebebi embriyonun rahmin içine yerleşmesi olarak tanımlanır. Anne adayının hareket kabiliyetini engellemeyen hafif şiddetteki kasık ağrıları normal karşılanır. Fakat ağrının şiddetli bir hal alması ve yaşam kalitesinde belirgin bir düşüşe sebep olması mutlak suretle bir uzman hekimin görüşüne başvurulmasını gerektirir. Kanama ve akıntı: Bu belirtinin gebeliğinde erken döneminde ortaya çıkması ve hafif lekelenme şeklinde görülmesi beklenir. Embriyonun rahme tutunması gebelik döneminde hafif kanama ve akıntı belirtisinin ortaya çıkmasının en önemli sebebidir. Erken hamilelik belirtilerinin akıntı şeklinde görülmesi normaldir.

En erken hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar gibi soruları yanıtlarken yukarıdaki klasik gebelik belirtilerinden söz etmek gerekiyor. Bu belirtilerin dışında nadiren ortaya çıkan birtakım belirtiler de vardır. İşte ilk üç aylık dönemde ortaya çıkması muhtemel daha az belirgin nadir hamilelik belirtileri:

Huysuzluk: Nadiren ortaya çıkan hamilelik belirtileri, enteresan hamilelik belirtileri olarak da tanımlanır. Bunlardan bir tanesi de huysuzluktur. Hormonların anne adayına alışık olmadığı bir düzeyde tuhaf gelmesi sebebiyle ortaya çıkan belirtiler arasındadır.

Nadiren ortaya çıkan hamilelik belirtileri, enteresan hamilelik belirtileri olarak da tanımlanır. Bunlardan bir tanesi de huysuzluktur. Hormonların anne adayına alışık olmadığı bir düzeyde tuhaf gelmesi sebebiyle ortaya çıkan belirtiler arasındadır. Işık lekesi: Gebeliğin ilk belirtilerinden bir tanesidir.

Gebeliğin ilk belirtilerinden bir tanesidir. Kramp: Bazı anne adaylarının hamilelik sürecinde hafif düzeyde kramp problemi ile karşılaşması mümkündür.

Bazı anne adaylarının hamilelik sürecinde hafif düzeyde kramp problemi ile karşılaşması mümkündür. Kabızlık: Sindirim sisteminde, hormonal değişikliklere bağlı olarak yavaşlık söz konusu olabilir. Sindirimin yavaşlamasının doğrudan sonucu, kabızlık problemidir.

Sindirim sisteminde, hormonal değişikliklere bağlı olarak yavaşlık söz konusu olabilir. Sindirimin yavaşlamasının doğrudan sonucu, kabızlık problemidir. İştahsızlık: Hamilelik sürecinde belirli kokulara karşı hassasiyet gelişmesinin mümkün olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Tat alma duyusundaki bu değişim, iştahta kesilmeye sebep olabilir.

Hamilelik sürecinde belirli kokulara karşı hassasiyet gelişmesinin mümkün olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Tat alma duyusundaki bu değişim, iştahta kesilmeye sebep olabilir. Burun tıkanıklığı: Hormon seviyelerindeki artış mukoza zararlarının şişmesine sebep olabilir. Şişen mukoza zarlı kuruyup kolayca kanayabilir. Bu da akıntı ve tıkanıklık problemine sebep olur.

HAMİLE OLDUĞUMU NASIL ANLARIM?

Hamile olduğundan şüphelenen kadınların kesin sonuç için yapması gereken tek şey, gebelik testi yaptırmaktır. Fakat test yaptırmadan önce birtakım belirtilerden emin olmakta fayda vardır. Fakat bahsi geçen belirtilerin tamamı hamileliğe özgü değildir. Farklı hastalıklar ve sağlık problemleri dolayısıyla da ortaya çıkmaları muhtemeldir. Aynı şekilde bu semptomların birçoğunu yaşamadan hamilelik sürecini tamamlamak da mümkündür.

Adet döneminizi gecikti ve yukarıdaki belirtilerin birçoğunu yaşıyorsanız hamile olduğunuzu nasıl anlarsınız? Hamile miyim şüphesi duyuyorsanız yapmanız gerekenler oldukça basit. Hamilelik testi ne kadar erken dönemde yapılır ve hamilelik ne kadar erken doğrulanırsa doğum öncesi bakım sürecine o kadar erken girilmesi mümkündür. Doğum öncesi bakım sürecinde dikkat edilmesi gerekenler, hem bebeğin hem de annenin sağlığı için oldukça mühimdir.

Hamile olduğunuzu anlamanın ilk yolu adet döneminizin gecikmesidir. Kadınlar genel olarak 28 günlük bir döngüde adet görürler. Stres, duygu değişiklikleri gibi durumlar adet gecikmesine sebep olabilir. Dolayısıyla son adet tarihinin üzerinden bir aydan daha fazla bir süre geçmesi halinde test yapmayı düşünebilirsiniz. Fakat adet gecikmesinin hamilelik dışında farklı faktörlere bağlı olarak yaşanabileceğini unutmayın. Hamilelikten söz edebilmek için ortaya çıkması beklenen bir başka faktör ise kramplardır. Erken hamilelikte kramp hissi yaşanır ise adet döneminin yaklaştığını düşünebilirsiniz. Fakat adet dönemi bir türlü gelmez ise bu durumda akla hamilelik ihtimali gelir. Eğer göğüslerinizde herhangi bir sebep olmaksızın bir hassasiyet var ise ve yukarıda bahsedilen belirtilerden bir ya da birkaçını yaşıyorsanız hamilelik ihtimalini düşünebilir ve test yaptırabilirsiniz.

Hamilelik haftaları geçtikçe yukarıda saydığımız belirtilerin pek çoğu kaybolur. Belirtiler, ilk üç aylık dönemde beta HCG hormonunun seviyesinin artış göstermesiyle birlikte meydana gelir. Vücudun yeni hormonal düzene uyum sağlaması ile birlikte hamilelik belirtileri de ya ortadan kaybolur ya da daha hafif şiddette seyretmeye devam eder.

Olası gebelik durumunda hamilelik haftanızı hesaplamak için buraya tıklayarak hamilelik hesaplama aracından faydalanabilirsiniz.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamileliğin ilk haftalarında yumurtalıklarda ve rahimde çeşitli değişimler yaşanır. Öncelikle hamilelik döneminin ilk aşaması olan implantasyon dönemi başlar ve ilk belirtiler de implantasyon döneminde ortaya çıkar. Bu süreçte döllenen yumurta rahim duvarına yerleştiği için, implantasyon, yani tutunma kanamaları görülür. Söz konusu kanamalar genellikle lekelenme şeklinde olur ve 2 hafta süresince herhangi bir dönemde ortaya çıkabilir. Bu kanamaların ardından da psikolojik belirtiler ortaya çıkar. İmplantasyon döneminde anne adayı çok öfkeli, huzursuz, duygusal olur, ancak bu durum zamanla dengelenir. Bu bağlamda aslında hamilelik belirtileri döllenmeyle oluşan embriyonun rahme tutunmasıyla başlar. Ancak çoğunlukla adet gecikmesi yaşanıncaya kadar kadınlar, yaşadıkları şikayetlerin hamilelikten kaynaklandığını bilmezler.

EVDE HAMİLELİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Hamilelik testi öncesi 1. aşama: Öncelikle herhangi bir eczaneden hamilelik testi satın almanız gerekiyor. Eczaneden satın alacağınız testin hangisi olacağına karar verirken, eczacının size tavsiye ettiği testi satın almanızda fayda var. Öte yandan kutunun üzerinde yazılı olan son kullanma tarihini de kontrol etmeniz, kutuda aşınma veya hasar gibi durumlar olmadığından emin olmanız gerekir. Hamilelik testi öncesi 2. aşama: Hamilelik testini, en doğru sonucu alacağını düşündüğünüz zaman diliminde satın alıp uygulamaya çalışın. Uzmanların hemfikir olduğu görüşe göre; evde yapılan hamilelik testlerinin uygulama zamanının, adet gecikmesinin yaklaşık 1 hafta sonrasında olması gerektiği belirtiliyor. Hamilelik testi öncesi 3. aşama: Hamilelik testi kutusunun üzerinde yazan talimatları dikkatlice okuyun. Bu testlerin çoğu hemen hemen aynı talimatları içerse de bazı markalarda farklılıklar söz konusu olabilir. Hamilelik testi öncesi 4. Aşama: Hamilelik testinden çıkacak sonuca kendinizi hazırlayın. Sonuca karşı psikolojik olarak kendinizi hazır hissettiğinizde testi uygulayın. Evde yapılan gebelik testleri bazı durumlarda sinir bozucu bir deneyim halini alabilir, bu testi uygularken endişeye kapılabilirsiniz. Hamilelik testi uygulama: Kendine kendine hamilelik testi uygulamak isteyen kadınlar, evde gebelik testini şu şekilde uygulamalıdır; bir miktar idrar, test çubuğundaki işaretli kısma damlatılır ve beş dakika kadar beklenir. Ardından çubuk kontrol edilir. Tek çizgi negatif, yani hamile değil; çift çizgi ise pozitif, yani hamile anlamına gelir.

HAMİLELİK KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR?

Gebelik testinden doğru sonuç alarak hamileliğin varlığından haberdar olabilmek için embriyonun rahime yerleşmesi, bunun sonucunda da vücutta ölçümlenebilecek düzeyde beta hCG hormonunun salgılanmış olması gerekir. Dolayısıyla testin sonucunun doğruluk payının yüksek olması için adet döngüsünün gecikmesinin beklenmesi önerilir.

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