Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir? Kronik Geniz Akıntısı Nasıl Geçer, Neden Olur ve En Hızlı Nasıl İyileşir?
Giriş Tarihi: 22.9.2022 13:41 Son Güncelleme: 22.9.2022 13:42

Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir? Kronik Geniz Akıntısı Nasıl Geçer, Neden Olur ve En Hızlı Nasıl İyileşir?

Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir? Kronik Geniz Akıntısı Nasıl Geçer, Neden Olur ve En Hızlı Nasıl İyileşir?

Geniz akıntısı, çok yaygın bir sağlık sorunu olduğu için pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, geniz akıntısı neden olur ve geniz akıntısına ne iyi gelir? Geniz akıntısı, yüzün kemiklerinde, gözlerin ve burnun üstünde ve çevresinde hava dolu dört boşluktan oluşan sinüslerden gelir. Burun boşluğuna (burun delikleri ile boğazın arkası arasındaki, içinden nefes aldığımız alan) küçük açıklıklar ile bağlanan sinüslerdeki sorun geniz akıntısına neden olur. İşte, geniz akıntısı hakkında bilgiler…

Geniz akıntısı, sinüslerden ve burun boşluğundan toz, bakteri ve diğer hava kirleticilerinin uzaklaştırılmasına yardımcı olan mukus adı verilen kaygan sıvı üreten mukoza zarlarıyla kaplı olan sinüslerden, belirli durumlarda akıntı olmasıdır. Sağlıklı sinüslerde hava sinüslerin içine ve dışına geçer ve mukus burun boşluğunun arkasına akar. Ancak geniz akıntısı, bu işleyişin olmadığı durumlarda ortaya çıkar. Peki, geniz akıntısı nasıl geçer ve belirtileri nelerdir?

Geniz akıntısına kesin çözüm nedir?

Sürekli geniz akıntısı neden olur?

Geniz akıntısına hangi ilaç iyi gelir?

Geniz akıntısı kaç gün sürer?

GENİZ AKINTISI NEDENLERİ

Sinüslere hava akışını ve mukusun dışarı akmasını engelleyen herhangi bir durum geniz akıntısına yol açabilir. Çoğu zaman durum enfeksiyondan kaynaklanır, ancak alerjik reaksiyonun sonucu da olabilir. Geniz akıntısı akut (kısa süreli) veya kronik (uzun süreli) olabilir.

Geniz akıntısı genellikle enfeksiyondan kaynaklanır, ancak alerjiden kaynaklanan şişlik basınç, ağrı ve tıkanıklık semptomlarını taklit edebilir. Genellikle geniz akıntısına neden olan enfeksiyon bakteriyeldir, ancak viral ve fungal enfeksiyonlar da duruma neden olabilir.

Burun boşluğu veya burun delikleri arasındaki bölümün merkezden sapması (deviye septum) veya nazal polipler (mukoza zarında küçük büyümeler) gibi sinüslerdeki tıkanıklıklar, mukusun drenajını engelleyerek ve bir üreme alanı oluşturarak geniz akıntısına yol açabilir.

Aşağıdakiler geniz akıntısı riskini artırabilir:

  • Üst solunum yolları enfeksiyonu (örn: soğuk algınlığı veya grip)
  • Alerji ve ilgili durumlar (örneğin: astım, saman nezlesi)
  • Diş enfeksiyonu
  • Kistik fibrozis
  • Zayıflamış bağışıklık sistemi (örneğin: kemoterapi nedeniyle)
  • Atmosferik basınçta bir değişiklik (örneğin: hava yolculuğu veya tüplü dalış)
  • Sigara ve diğer hava kirleticileri.
Yetişkin ve çocuklarda sinüzite ne iyi gelir? Sinüzit belirtileri nelerdir, bitkisel tedavisi nasıl yapılır?

GENİZ AKINTISI BELİRTİLERİ

Geniz akıntısının en yaygın semptomlarından biri ağrıdır ve bu ağrının yeri hangi sinüsün etkilendiğine bağlıdır. Ağrı bükülme, öksürme veya hapşırma ile daha da kötüleşebilir.

Diğer semptomlar şunları içerebilir:

  • Burun tıkanıklığı
  • Burun akıntısı (enfeksiyon varsa sarımsı, yeşilimsi veya kan lekeli olabilir)
  • Burun sonrası drenaj (mukusun boğazın arkasından akması)
  • Boğaz ağrısı
  • Ağız kokusu
  • Baş ağrısı
  • Kulak ağrısı
  • Ateş
  • Yorgunluk
  • Azalan koku alma duyusu
  • Yüzde genel bir dolgunluk hissi.

Kronik ve akut Geniz akıntısıin benzer belirti ve semptomları vardır - aralarındaki en önemli fark, semptomlara sahip olduğunuz sürenin uzunluğudur.

Akut geniz akıntısı:

Soğuk algınlığı veya saman nezlesi gibi alerjilerin neden olduğu akut Geniz akıntısı genellikle bir veya iki hafta içinde geçer. Akut Geniz akıntısı bazen düzelebilir ve herhangi bir semptom görülmeyen bir süre sonra tekrar geri gelebilir.

Kronik geniz akıntısı

Kronik Geniz akıntısıe geçiş, bir hastanın üç aydan uzun süre sürekli semptomları olduğunda ortaya çıkar. Sinüsler, kronik enfeksiyon ve iltihaplanma nedeniyle daralabilir veya tamamen kapanabilir. Devam eden alerjiler ve çevresel tahriş edici maddeler (örneğin: sigara dumanı) bir neden olabilir.

Teşhis

Geniz akıntısıin teşhisi, semptomları soğuk algınlığı semptomlarını taklit edebileceğinden zor olabilir. Bir doktor semptomların doğasını ve süresini tartışacak ve kulaklara, boğaza ve buruna bakma dahil fiziksel bir muayene yapacak.

Tekrarlayan ve kronik vakalarda ek inceleme için kulak, burun ve boğaz (KBB) uzmanına sevk gerekli olabilir.

Ağız Yarasına Ne İyi Gelir? Evde Tedavi Yöntemleri ve Bitkisel Tedavi İle Ağızdaki Yaralar Nasıl Geçer?

Bunlar şunları içerebilir:

  • Burun boşluğu ve sinüs açıklıklarının bir endoskopla (yapıların teleskopla veya bir TV monitöründe görüntülenmesini sağlayan küçük, ince bir teleskop) incelenmesi.
  • CT taraması (sinüslerin enine kesit görünümünün görülmesine izin veren özel X-ışını görüntüleme).
  • X ışınları (daha az yaygın olarak kullanılan CT taramaları daha iyi çözünürlük sağlar)
  • Geniz akıntısıe neden olan alerjeni veya bakteriyi tanımlamak için alerji testleri ve nazal / sinüs kültürleri.

Geniz akıntısı nasıl geçer? Geniz akıntısına ne iyi gelir?

Tedavi, semptomları gidermeyi ve sinüsler yoluyla normal hava ve mukus akışını yeniden sağlamayı amaçlar.

Ameliyatsız tedavi:

Bakteriyel enfeksiyonu tedavi etmek için antibiyotikler kullanılır. Genellikle 7-10 günlük bir ilaç kürü reçete edilir. Tekrarlayan veya kronik Geniz akıntısı vakaları için daha uzun kurslar gerekebilir.

Dekonjestanlar, mukusu kurutarak burun tıkanıklığını giderir. Bunlar tabletler ve burun damlaları veya spreyler şeklinde olabilir. Dekonjestanlar nazal mukoza zarlarını aşırı derecede kurutup daha fazla şişlik ve tıkanıklığa yol açabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Nazal dekonjestan kullanırken ilaç talimatlarını net bir şekilde takip etmek önemlidir.

Prednizon gibi kortikosteroid ilaçlar, kronik Geniz akıntısı vakalarını tedavi etmek için uzun süreli antibiyotiklerle birlikte reçete edilebilir. Kortikosteroid burun spreyleri de reçete edilebilir.

Semptomları hafifletmeyi amaçlayan diğer tedaviler arasında parasetamol ve ibuprofen gibi ağrı giderici ilaçlar, buhar inhalerleri, salin burun spreyleri ve sinüsleri çevreleyen alana sıcak veya soğuk paketlerin uygulanması yer alır. Bol sıvı içmek, mukusun incelmesine yardımcı olur, böylece daha fazla akar.

Bronşite ne iyi gelir? Bronşit belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

KULLANICILARIN MERAK ETTİĞİ DİĞER SORULAR

Geniz akıntısına kesin çözüm nedir?

Geniz akıntısına zencefil çayı çok iyi gelmektedir. Zencefil çayını günde 2 defa olmak üzere düzenli olarak içtiğiniz durumlarda geniz akıntısı şikayetleriniz azalacaktır. Geniz akıntısına doğal bir çözüm olan bir diğer çözüm ise bol sıvı tüketimidir. Sıvı tüketimi her zaman önem teşkil ediyor.

Sürekli geniz akıntısı neden olur?

Geniz akıntısının diğer nedenleri arasında bakteriyel sinüs enfeksiyonları, soğuk havalar ve hava koşullarında ani değişiklikler, kimyasallardan, parfümlerden, temizlik ürünlerinden, ateşten veya diğer tahriş edici maddelerden çıkan dumanlar, kuru, nemsiz hava, soğuk algınlığı veya grip ile sonuçlanan viral ...

Geniz akıntısına hangi ilaç iyi gelir?

Beklometazon ve triamsinolon içeren steroid burun spreyleri alerjilerin neden olduğu geniz akıntısında antihistaminiklerle birlikte etkili olabilirler. Ayrıca tuzlu su içeren burun spreyleri, mukusu, bakterileri, alerjenleri ve diğer rahatsız edici şeyleri sinüslerden temizlemeye yardımcı olur.

Geniz akıntısı kaç gün sürer?

Geniz akıntısının tedavi süresi farklı farklı. Geniz akıntısının nedeni örneğin bir nezle veya grip ise, genellikle 5 ila 10 gün sürelik bir tedavi ile düzelir. Akut iltihaplı sinüzitlerde 10 ila 14 gün tedavi uygulanır; bazen basamak tedavisi ile süre uzatılabilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir? Kronik Geniz Akıntısı Nasıl Geçer, Neden Olur ve En Hızlı Nasıl İyileşir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA