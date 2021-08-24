Sinüzite ne iyi gelir? Yetişkinlerde ve çocuklarda sinüzit ağrısı nasıl geçer?

Sinüzite ne iyi gelir sorusunun yanıtı, kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Sinüzit probleminin hangi düzeyde seyredeğini belirleyen pek çok faktörden bahsetmek mümkündür. Dolayısıyla sinüzit nasıl geçer noktasında bir tedavi programı belirlemek için bu faktörlerin göz önünde bulundurulması ve kişiye özel tedavi uygulaması geliştirilmesi gerekir. Sinüzitler yaşa göre ve kişiden kişiye bağlı olarak farklılık göstermektedir. Kimisinde burun akıntısı, kimisinde burun tıkanıklığı olarak ortaya çıkabilir. Baş ağrılarının sinüzit hastalığıyla bağdaştırılması yanlış tespit olabilir. Halk arasında baş ağrıları sinüzit olarak yorumlansa da sinüzitin asıl belirtileri burun ve geniz akıntısı ya da burun tıkanıklığı gibi etkenlerdir. Sinüzitte ağrı hissi çok düşüktür. Yüzdelik olarak ifade edecek olursak bu oran yüzde 5 kadardır. Sinüzit Akut Sinüzit, Subakut, Kronik, Rekürren( tekrarlayan) olmak üzere farklı sınıflara ayrılır. Sinüzit nasıl geçer? Sorusunu yanıtlamadan önce sinüzitin belirtilerine bakalım. Haberimizden sinüzite iyi gelen doğal yöntemler başta olmak üzere konuyla ilgili pek çok ayrıntıya ulaşabilirsiniz.

SİNÜZİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sinüzit hastalığının genel belirtileri şunlardır:

Kuru öksürük

Sarı veya yeşil renkli koyu kıvamda burun akıntıları

Bazı kişilerde baş ağrıları

Gözlerde ağırlık hissi

Koku almakta zorlanma

Mide bulantısı

Geniz akıntısı

İki haftadan fazla süren soğuk algınlığı

Ateş

Yüz ağrısı

Ağız kokusu

Sinüzit belirtileri ile ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sinüzit belirtileri nelerdir? Sinüzit neden olur, nasıl oluşur?

SİNÜZİT HASTALIĞINA NE İYİ GELİR?

Sinüzit hastalığının tedavisi hekim kontrolünde yapılması önemlidir. Sinüzite etken olan nedeni bulup ona göre tedavi uygulamak hastalığın daha erken geçmesine yarar. Sinüzite hangi ilaç iyi gelir? Diyorsanız; sinüzit hastalığında burun tıkanıklığı için burun açıcı spreyler kullanılabilir, baş ve yüzdeki ağrılara çözüm için ağrı kesici ilaçlar içilebilir. Enfeksiyona bağlı durumlarda ise antibiyotik kullanımı önemlidir.

Sinüzit tedavisinde hastanelerde Burun kültürü, Kan testleri, Bilgisayarlı tomografi, Direkt grafi (röntgen) gibi tetkikler uygulanmaktadır.

SİNÜZİTE İYİ GELEN DOĞAL YOLLAR

Akut sinüzit dört haftadan az sürede geçen sinüzit çeşididir. Genelde hastaların çoğu akut sinüzit olur. Sinüzite iyi gelen evde doğal yollar arıyorsanız size birkaç önerimiz olacak. İşte sinüzite iyi gelen evde uygulanabilecek doğal yöntemler ve dikkat edilmesi gereken noktalar:

Bol sıvı tüketerek mukus tabakasının incelmesini sağlayın. Bulunduğunuz ortam havasız ve nemsiz olmasın. Uygun şartlarda nemlendirin. Burun kanallarının açılması için duş alabilirsiniz. Soğuk su ile saçınızı yıkamayın. Rüzgarlı havalarda fazla dışarıda kalmayın. Kalmak zorundaysanız da korunun. Elektrikli ısıtıcı ya da petekli evlerde nem oranını korumanız gerekir. Toz ve duman bulunan ortamdan kaçının. Sigara kullanmayı bırakın. Yüz bölgenize bir bez yardımı ile sıcak kompres uygulaması yapabilirsiniz.

KRONİK SİNÜZİT EVDE NASIL GEÇER?

Kronik sinüzit, 6-8 hafta boyunca geçmeyen, tedavilere cevap vermeyen durumlarda ortaya çıkar. Kronik sinüzit tedavisi hastanelerde Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Balon Sinoplasti Cerrahi olmak üzere iki farklı yöntem uygulanır. Endoskopik Sinüs Cerrahisi'nde amaç tıkanan sinüs kanallarını açmaktır. Bu yöntemin en kötü yanı uzun süreli tedavi süreci olmasıdır. Yüz, alın ve geniz bölgesine uygulanan, tıkanan damarları açma yöntemlerindeki gibi benzer bir yöntem uygulanan tedavi Balon Sinoplasti Cerrahi'dir. Bu yöntem daha kısa süreli iyileşme görülmektedir.

Evde uygulayabileceğiniz yöntemler ise şunlardır:

Tuzlu su: Sıcak su ile tuzu karıştırın. Ilık kıvama getirip burnunuza sıkın. Naneli buhar: Sıcak su ile nane yağını karıştırın. Sıcak sudan çıkan buharı burnunuza çekin. Baharat: Baharatlı yemekler burun tıkanıklığına iyi gelir. Kronik sinüzit hastaları için iyi gelebilecek bir yöntemdir.

SİNÜZİT BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Tarçın: Baş ağrısını hafifleten bir yöntem tarçın macunudur. Bir kaşık tarçın ile bir bardak suyu karıştırın. Yoğun kıvamda bir karışım hazırlayın. Bu karışımı alnınıza, gözlerin kenar kısımlarına sürün.

Zencefil: Zencefili su ile karıştırıp yoğun kıvama getirin. Alnınıza sürün.

Fesleğen: Fesleğen tozunu bir bardak suyun içine atıp iyice karıştırın. Bu karışımı daha sonra ağrı olan bölgeye sürün.

Ağrılarınız çok şiddetli ise ağrı kesici kullanabilirsiniz. Ya da en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizde fayda vardır.

Sinüzite bağlı olarak meydana gelen baş ağrısı problemi nasıl giderilir konusunda daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

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SİNÜZİTE İYİ GELEN EVDE BİTKİSEL YÖNTEMLER

Sinüzite iyi gelen bitki çeşitleri vardır. Evde doğal yöntemlerle bu bitkisel tedavileri uygulayarak sinüzit ile ilgili şikâyetlerinizi azaltmanız mümkün. İşte öneriler:

Acı kavun

Biberli yemekler

Sarımsak

Soğan

Tuzlu Su

Zencefil

Elma sirkesi

Kekik yağı

Bol su içmek

Bitki çayları

Limon

Bal

Zeytinyağı

ÇOCUKLARDA SİNÜZİTE NE İYİ GELİR?

Çocuklarda yaş faktöründen dolayı sinüzit gibi bir hastalıkla uğraşmakta zor olabiliyor. Özellikle çocuklarda oluşan kronik sinüzit hastalığı geniz eti ve bademcik iltihaplanması gibi önemli rahatsızlıklara yol açar. Böyle durumlarda geniz eti ve bademcik alınması için ameliyat gerektiren durumlar ortaya çıkar. Fakat hem ameliyat hem de ilaç tedavileri sonuç vermezse endoskopik sinüs ameliyatı zorunlu hale gelebilir. Bu ameliyat ile sinüs kanalları temizlenerek tıkanıklığın açılması sağlanır.

SİNÜZİTE İYİ GELEN PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sinüzit hastası olanlar için kür önerisinde bulundu. Sinüzit için doğal antibiyotik kır papatyası olduğunu söyledi. Tarif şu şekilde: