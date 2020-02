İshale ne iyi gelir? İshal hastalığı nasıl geçer ve ne keser?

Günümüzde hekimlerin en sık karşılaştığı problemlerden bir tanesidir. Bu rahatsızlığa evde çözüm arayan kişiler 'ishale ne iyi gelir' sorusunun cevabını araştırmaktadır. İshale iyi gelen besinler ile bu sorunu kısa bir sürede geçirebilirsiniz. Eğer uzun bir süre geçmiyorsa mutlaka uzman bir doktora başvurmanız gerekmektedir. Gıda zehirlenmesi nedeniyle oluşan ishal için de mutlaka bir hekime gidilmelidir. Peki ishale ne iyi gelir, ishal nasıl geçer ve ne keser?

İSHAL BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sulu veya cıvık dışkılama,

Acil dışkılama ihtiyacı ve bunu tutamama,

Sürekli tuvalete gitme isteği,

Susuzluk,

Bulantı ve kusma,

Ateş yükselmesi, halsizlik,

Karın bölgesinde gaz ve ağrı

İSHALE NE İYİ GELİR?

Vücudunuz lavaboya her gittiğinizde su kaybediyor. Çok fazla kaybederseniz, susuz kalmaya başlayabilirsiniz. Sıvı almaya devam etmek önemlidir.

Sulu kalmak için gün boyunca berrak sıvılar - su, et suyu veya meyve suyu - için. Hastayken günde yaklaşık 2-3 litre (8-12 bardak) almayı deneyin. Yemek yerken değil, öğün aralarında küçük miktarlarda yudumlayabilirsiniz. Doktorunuz, ishal olduğunda vücudunuzun kaybettiği tuz, potasyum ve diğer elektrolitlerin yerini almak için bir spor içeceği önerebilir. Ayrıca bulantı varsa, sıvıları yavaşça yudumlayın.

İshali tedavi etmek için en uygun yiyecek grubu yoktur ve doktorlar artık uzun süredir önerilen Muz, Pirinç (beyaz), Elma Püresi ve Tostu tavsiye etmemektedir. Her ne kadar yüzde yüz ishali kesemese de, tüm bu yiyecekler hala geçerli seçeneklerdir.

BU GIDALARDAN MUTLAKA UZAK DURUN

İshal rahatsızlığının devam ettiği sürede baharatlı ve acı gıdalar, alkol, kafein, yağlı besinler, süt ürünleri ve yüksek düzeyde lif içeren besinlerden uzak durmak gerekmektedir.

İSHAL TEDAVİSİ

Çoğu zaman ishalin tedavi edilmesi gerekmez. Ancak bazı reçetesiz satılan ilaçlar daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

İki tür ilaç, ishali farklı şekillerde rahatlatır:

Loperamid (Imodyum), vücudunuzun daha fazla sıvı emmesini sağlayan bağırsaklarınızdaki gıdanın hareketini yavaşlatır.

Bizmut subsalisilat (Kaopectate, Pepto-Bismol), sıvının sindirim sisteminizden geçişini dengeler.

Paket üzerindeki talimatları okuyun. Bu ilaçların ne kadarını ve ne zaman alınacağını görün. Etiketin önerdiğinden daha fazlasını almayın - ilacın daha iyi veya daha hızlı çalışmasını sağlamaz. Ve aynı anda bu ilaçların birden fazlasını almayın. Kanlı dışkı veya ateşi olan hastalarda reçetesiz ishal ilaçları önerilmemektedir.

Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuzu veya eczacınızdan tavsiye alın. Çocuklara Kaopectate veya Pepto-Bismol vermeyin - tehlikeli sağlık sorunlarına neden olabilir.

