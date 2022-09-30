Adı tatlı kendi acı “Çocuklarda şeker hastalığı”

Aşırı şeker tüketiminin insan sağlığını olumsuz etkilediği, obeziteden hipertansiyona, kalp-damar hastalıklarından kronik böbrek yetmezliği ve depresyona kadar birçok hastalığı tetiklemektedir.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzm. Dr. Hayrullah Manyas; "Diyabet, kan şekerini düzenlemede önemli olan pankreastan salgılanan insülin hormonun eksikliğini veya etkisinin yetersizliğine bağlı ortaya çıkmaktadır. Çocukluk çağında diyabet yaşam süresinin uzunluğu nedeniyle daha önemli hale gelmektedir. Diyabet, tip 1 ve tip 2 diyabet ve genetik diyabet olmak üzere farklı çeşitlere ayrılır. Ancak çocukluk çağında yüzde doksan beşin üzerinde olmak üzere tip 1 diyabeti görmekteyiz. Tip 1 diyabet karşımıza nasıl çıkar, çocuk hastalar özellikle çok su içme, çok idrara çıkma, suya doyamama gibi şikâyetler karşımıza çıkabilir. Ayrıca bu hastalarda çok sık idrara çıkma geceleri altını ıslatma da karşımıza çıkabilir. Bu bulguların erken fark edilmesi tanının erken olması açısından önemlidir. Erken dönemde tanı konmayan hastalar ketoasidoz koması dediğimiz tehlikeli bir tablo ile karşımıza çıkabilirler. Özellikle bu ketoasidoz koması ile Acil servise başvurabilirler ve diyabetli hastalara tanı konduktan sonra günde dört kez olmak üzere insülin iğnesi tedavisi başlanmaktadır. Bu hastalarda tek tedavi seçeneğidir.

Çocuk Endokrinoloji Uzm. Dr. Hayrullah Manyas; Sonuç olarak çok idrara çıkma, çok su içme, çok yemek yemeye rağmen kilo kaybı olan yorgunluk ve halsizlik olan hastalar diyabet hastalığı açısından uzman görüşü almalıdır. Diyabet tanısı alan hastalar insilün aksatmadan kullanmalı, diyetlerine dikkat etmelidir. Bu şekilde diğer çocuklar gibi hayatlarına normal bir şekilde devam edebilirler" dedi.