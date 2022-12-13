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Giriş Tarihi: 13.12.2022 08:49 Son Güncelleme: 13.12.2022 08:49

Göğüs Ağrısı İçin Hangi Bölüm/doktora Gidilir? Göğüs Ağrısına Hangi Doktor Bakar, Nereden Randevu Alınır?

Göğüs ağrısı denilince ilk akla gelebilecek şey kalp krizidir. Göğüs ağrısı kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken önemli bir durumdur ve pek çok sebebi olabilir. Göğüste basınç, dolgunluk, yanma veya gerginlik, sırt, boyun, çene, omuz ve bir ya da iki kola yayılan keskin bir ağrı, nefes darlığı, soğuk terleme, baş dönmesi gibi belirtiler görülebilir. Peki, göğüs ağrısı için hangi bölüm/doktora gidilir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Göğüs Ağrısı İçin Hangi Bölüm/doktora Gidilir? Göğüs Ağrısına Hangi Doktor Bakar, Nereden Randevu Alınır?

Akciğer problemleri, kalp hastalıkları, yemek borusu sorunları, stres, sinirlerdeki problemler, kist gibi hastalıklar göğüs ağrısına neden olabilir. Bu koşullardan bazıları ciddi ve yaşamı tehdit edebilir. Peki, göğüs ağrısı için hangi bölüm/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz...

GÖĞÜS AĞRISI İÇİN HANGİ BÖLÜM/DOKTORA GİDİLİR?

Göğüs ağrısında göğüs hastalıkları bölümüne başvurmanız gerekmektedir. Eğer işinin kalp rahatsızlığı bulunuyorsa, kalpdamar cerrahisine başvurması gerekecektir.

GÖĞÜS AĞRISI HAKKINDA

Göğüs ağrısı her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Göğüs ağrısına, göğüs sıkışması, göğüste baskı ya da yanma hissi gibi belirtiler eşlik edebilir. Birçok farklı sorun göğüs ağrısına neden olabilir.

Hayatı tehdit eden en önemli nedenler kalp veya akciğerleri içerir. Kas sıkışması, stres, kist, meme iltihabı, regl ve yemek borusundaki bazı problemler gögüs ağrısı nedenleri arasında sayılabilir.

KALP VE DAMAR İLE İLGİLİ NEDENLER

Göğüs ağrısı kalbi çevreleyen yapılar ya da kalbin kendisiyle ilgili problemlerden ortaya çıkabilir. Bunlar:

  • Kalp krizi
  • Endokardit (kalp iç zarı iltihabı)
  • Konjenital kalp anormalisi, bozuklukları ve doğum kusurları
  • Perikardit (kalp zarı iltihabı)
  • Aort yırtılması
  • Kardiyak aritmileri (düzensiz kalp ritimleri)
  • Kalp yetmezliği
  • Koroner kalp hastalığı
  • Mitral kapak prolapsusu ve diğer kalp kapağı problemleri

AKCİĞER İLE İLGİLİ NEDENLER

Göğüs ağrısı solunum sisteminin sebep olduğu problemlerden de kaynaklanabilir. Bunlar:

  • Astım
  • Bronşit
  • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (COPD)
  • Akciğer zarı iltihabı
  • Zatürre
  • Pnömatotoraks veya hemotoraks
  • Akciğer ödemi
  • Akciğer embolisi
  • Akciğer yüksek tansiyonu

SİNDİRİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ NEDENLER

Göğüs ağrısı sindirim sistemi problemlerinden kaynaklanabilir:

  • Safra taşı, safra kesesi iltihaplanması gibi safra kesesi problemleri
  • Akalazya (yutak hastalığı)
  • Barrett sendromu
  • Mide yanması
  • Yemek borusunda kas krampı
  • Gastrit
  • Reflü hastalığı
  • Hiyatus hernisi (midenin bir kısmının göğüs kafesine çıkması)
  • Pankreas iltihabı ve diğer pankreas problemleri
  • Peptik ülser

DİĞER NEDENLER

Göğüs ağrısının diğer nedenleri psikolojik ve iltihaplı durumları içerir:

  • Anksiyete nöbeti
  • Kaburga kırığı veya göğüste çürüme gibi göğüs yaralanması ya da travması
  • Kostokondrit (kaburga ve göğüs kemiğinin iltihaplanması)
  • Kas sıkışması
  • Zona hastalığı
  • Sinir hastalıkları
Göğüs Ağrısı Nedir, Belirtileri Neler? Sebebi Nedir ve Nasıl Geçer, Göğüs Ağrısı Neden Olur?

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Göğüs Ağrısı İçin Hangi Bölüm/doktora Gidilir? Göğüs Ağrısına Hangi Doktor Bakar, Nereden Randevu Alınır?
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