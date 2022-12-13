Göğüs Ağrısı İçin Hangi Bölüm/doktora Gidilir? Göğüs Ağrısına Hangi Doktor Bakar, Nereden Randevu Alınır?

Akciğer problemleri, kalp hastalıkları, yemek borusu sorunları, stres, sinirlerdeki problemler, kist gibi hastalıklar göğüs ağrısına neden olabilir. Bu koşullardan bazıları ciddi ve yaşamı tehdit edebilir. Peki, göğüs ağrısı için hangi bölüm/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz...
GÖĞÜS AĞRISI İÇİN HANGİ BÖLÜM/DOKTORA GİDİLİR?
Göğüs ağrısında göğüs hastalıkları bölümüne başvurmanız gerekmektedir. Eğer işinin kalp rahatsızlığı bulunuyorsa, kalpdamar cerrahisine başvurması gerekecektir.
GÖĞÜS AĞRISI HAKKINDA
Göğüs ağrısı her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Göğüs ağrısına, göğüs sıkışması, göğüste baskı ya da yanma hissi gibi belirtiler eşlik edebilir. Birçok farklı sorun göğüs ağrısına neden olabilir.
Hayatı tehdit eden en önemli nedenler kalp veya akciğerleri içerir. Kas sıkışması, stres, kist, meme iltihabı, regl ve yemek borusundaki bazı problemler gögüs ağrısı nedenleri arasında sayılabilir.
KALP VE DAMAR İLE İLGİLİ NEDENLER
Göğüs ağrısı kalbi çevreleyen yapılar ya da kalbin kendisiyle ilgili problemlerden ortaya çıkabilir. Bunlar:
AKCİĞER İLE İLGİLİ NEDENLER
Göğüs ağrısı solunum sisteminin sebep olduğu problemlerden de kaynaklanabilir. Bunlar:
SİNDİRİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ NEDENLER
Göğüs ağrısı sindirim sistemi problemlerinden kaynaklanabilir:
DİĞER NEDENLER
Göğüs ağrısının diğer nedenleri psikolojik ve iltihaplı durumları içerir: