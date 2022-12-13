Göğüs Ağrısı İçin Hangi Bölüm/doktora Gidilir? Göğüs Ağrısına Hangi Doktor Bakar, Nereden Randevu Alınır?

Akciğer problemleri, kalp hastalıkları, yemek borusu sorunları, stres, sinirlerdeki problemler, kist gibi hastalıklar göğüs ağrısına neden olabilir. Bu koşullardan bazıları ciddi ve yaşamı tehdit edebilir. Peki, göğüs ağrısı için hangi bölüm/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz...

GÖĞÜS AĞRISI İÇİN HANGİ BÖLÜM/DOKTORA GİDİLİR?

Göğüs ağrısında göğüs hastalıkları bölümüne başvurmanız gerekmektedir. Eğer işinin kalp rahatsızlığı bulunuyorsa, kalpdamar cerrahisine başvurması gerekecektir.

GÖĞÜS AĞRISI HAKKINDA

Göğüs ağrısı her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Göğüs ağrısına, göğüs sıkışması, göğüste baskı ya da yanma hissi gibi belirtiler eşlik edebilir. Birçok farklı sorun göğüs ağrısına neden olabilir.

Hayatı tehdit eden en önemli nedenler kalp veya akciğerleri içerir. Kas sıkışması, stres, kist, meme iltihabı, regl ve yemek borusundaki bazı problemler gögüs ağrısı nedenleri arasında sayılabilir.

KALP VE DAMAR İLE İLGİLİ NEDENLER

Göğüs ağrısı kalbi çevreleyen yapılar ya da kalbin kendisiyle ilgili problemlerden ortaya çıkabilir. Bunlar:

Kalp krizi

Endokardit (kalp iç zarı iltihabı)

Konjenital kalp anormalisi, bozuklukları ve doğum kusurları

Perikardit (kalp zarı iltihabı)

Aort yırtılması

Kardiyak aritmileri (düzensiz kalp ritimleri)

Kalp yetmezliği

Koroner kalp hastalığı

Mitral kapak prolapsusu ve diğer kalp kapağı problemleri

AKCİĞER İLE İLGİLİ NEDENLER

Göğüs ağrısı solunum sisteminin sebep olduğu problemlerden de kaynaklanabilir. Bunlar:

Astım

Bronşit

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (COPD)

Akciğer zarı iltihabı

Zatürre

Pnömatotoraks veya hemotoraks

Akciğer ödemi

Akciğer embolisi

Akciğer yüksek tansiyonu

SİNDİRİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ NEDENLER

Göğüs ağrısı sindirim sistemi problemlerinden kaynaklanabilir:

Safra taşı, safra kesesi iltihaplanması gibi safra kesesi problemleri

Akalazya (yutak hastalığı)

Barrett sendromu

Mide yanması

Yemek borusunda kas krampı

Gastrit

Reflü hastalığı

Hiyatus hernisi (midenin bir kısmının göğüs kafesine çıkması)

Pankreas iltihabı ve diğer pankreas problemleri

Peptik ülser



DİĞER NEDENLER

Göğüs ağrısının diğer nedenleri psikolojik ve iltihaplı durumları içerir:

Anksiyete nöbeti

Kaburga kırığı veya göğüste çürüme gibi göğüs yaralanması ya da travması

Kostokondrit (kaburga ve göğüs kemiğinin iltihaplanması)

Kas sıkışması

Zona hastalığı

Sinir hastalıkları