Gül yüzyıllardır süregelen birçok hastalığa deva olduğu gibi birçok yemek ve içecekte kullanılan ender türden bir bitkidir. Osmanlı döneminde de önemli yere sahip olan gül hoş kokusu ve ferahlatıcı özelliği ile insanların ruhunu okşamaktadır. Ayrıca gül çayı da yumuşak içimi ve hoş tadıyla birçok hastalığa çare olmaktadır. Gül çayının faydaları ile ilgili içeriğimizi okuduktan sonra siz de evde gül çayı hazırlamak isteyebilirsiniz. İşte gül çayının faydaları ve hazırlanışı...
GÜL ÇAYININ FAYDALARI
Gül çayının hoş kokusundan, ferahlatıcı özelliğinden ve inanılmaz faydaları olduğundan bahsetmiştik. Gelin gül çayının faydalarına madde madde bakalım:
GÜL ÇAYI ZAYIFLATIR MI?
Gül çayı diğer çay türleri gibi sudan yapıldığı için insanın su ihtiyacının belirli oranda alınmasını sağlar. Su metabolizmayı güçlendirerek kilo verdirmeye yardımcı olur. Antioksidan açısından güçlü olduğu için vücuttaki serbest radikalleri temizler ve kilo aldıracak stres, depresyon gibi sıkıntılardan uzak tutar. Polifenoller bakımından zengin olan gül çayı diyet listelerinde hep yerini almıştır.
GÜL ÇAYI HAZIRLANIŞI
Gül çayı hazırlamak için şu adımları uygulayabilirsiniz. İşte gül çayı tarifi: