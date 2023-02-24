Arpa Çayı Faydaları Nelerdir? Arpa Çayı Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?

Arpa buğdaygiller ailesinden olan şifalı bir tahıl ürünüdür. Sağlığa ve yemeklere verdiği lezzetleri saymakla bitmez. Bu şifa kaynağı olan bitkinini çayı da kendisi kadar oldukça faydası bulunmaktadır. İçeriğinde karbonhidrat, lif ve çeşitli mineraller içerir. Ayrıca B vitamini, selenyum ve magnezyum açısından da oldukça zengindir. Bu şifa kaynağı olan çay safra taşı oluşumunu önler, kan yağını düşürür, lifli yapısından dolayı meme kanseri ve kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türüne karşı doğal bir kanser savaşçısıdır. Ayrıca birde kalp hastalığına karşı koruma sağlamaya yardımcı olmaktadır. Sağlığa olan faydasının yanı sıra birde cilde faydaları bulunmaktadır. Bu şifa kaynağı olan çay hakkında merak edilen birçok soru bulunmaktadır. Özellikle de Arpa çayı zayıflatır mı? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Arpa nasıl kavrulur işte detaylar.

ARPA ÇAYININ FAYDALARI

Şifa kaynağı olan arpa çayının faydaları saymakla bitmez. Bunlardan ilki içeriğinde bulunan zengin minareller sayesinde kanı temizler ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. İşte arpa çayının faydaları:

•Arpa çayı sindirim sorunlarınıza iyi gelir.

•Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklardan sizi korur.

•Terlemeyi önler

•Diş etlerinizi ve diş sağlığınızı korur

•Astım ve bronşit gibi sağlık sorunlarınıza iyi gelir

•Mide bulantısı ve kusmaya iyi gelir

•Kalp sağlığınızı korumaya yardımcı olur

•İdrar söktürücüdür

•Kansere karşı doğal bir savaşçıdır

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ARPA ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

•Arpa çayını hazırlamak için ilk önce bir litre iyi suyu kaynatınız

•Daha sonra 4 çay kaşığı kavrulmuş arpa ilave edip 2-3 dakika bekleyin.

•Bekledikten sonra 10-15 dakika soğutup, süzüp içebilirsiniz.

•Günde 2 kere öğünlerden sonra içilmesi tavsiye edilmektedir.

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ARPA ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Daha çok yem olarak kullanılan bu tahıl bitkisi ayrıca bira yapımında da oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ana vatanı Ön Asya olan ve genellikle ılıman yerlerde yetişen arpa bitkisinin faydaları çoktur. Şifa kaynağı olan bu tahıl bitkisinin çayının faydaları da tıpkı kendisi kadar oldukça fazladır. Bunlardan ilki ve merak edileni ise arpa çayının zayıflamaya yardımcı olması yönündedir. Arpanın kalorisi 74 kcal ve içeriğinde %90 karbonhidrat ve %3 yağ içermektedir. Bu besin değeri sayesinde zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Diyet listesinde arpa çayına da yer verebilirsiniz. Alkali yapıya sahip olan arpa çayı sindirimi rahatlatır ve sindirim sistemini geliştirmeye yardımcı olur. Bu özelliği kilo vermek isteyen kişilerin kilo vermesi daha kolay bir şekilde gerçekleşir. Yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırmaya fayda sağlamaktadır. Bu şekilde kolay bir şekilde kilo verebilirsiniz. Fakat ölçülü bir şekilde tüketmeye gayret etmeniz önerilmektedir.

ARPA NASIL KAVURULUR?

Genellikle yem ve bira yapımında oldukça yaygın bir şekilde kullanımı yapılan buğdaygiller ailesine mensup olan arpanın ayrıca hem sağlığa hem de yemeklere verdiği lezzet ile bilinen arpanın kavrulması içi, bir tencerenin içine 2 su bardağı arpa koyulup rengi değişene kadar karıştırılması gerekiyor. Daha sonra bu arpanın üzerine tuz serpip, 3 su bardağı daha da su eklenir ve karıştırılıp kapağı kapatılarak pişirilmesine devam edilir. Daha sonra kapağını açtıktan sonra suyunu çektiğinden emin olunca pişirmeyi bırakıp, dinlendirip servisinin yapabilirsiniz.