Bezelyenin faydaları oldukça fazladır. Faydaları ile ilgili farklı bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Bezelye yüksek konsantrasyonlarda nişasta, diyet lifi, protein, vitaminler ve fitokimyasallar içerir. Yeşil bezelye, yüksek protein içeriği nedeniyle veganlar ve vejetaryenler için özellikle iyi bir seçenektir. Bezelyenin kalorisi ve besin değeri de sağlık açısından oldukça güçlü yönlere sahiptir. Bununla birlikte, protein açısından zengin diğer gıdalarla tamamlanması gereken birkaç amino asitten yoksundurlar. Peki, bezelyenin faydaları nelerdir ve hangi hastalığa iyi gelir?

Sabah.com.tr olarak hazırladığımız bu haberde, yeşil bezelyenin besin içeriği, sağlık yararları ve potansiyel yan etkileri yer almaktadır. Daha fazla bilgi için aşağı kaydırın.

Kan Şekeri ve Diyabet Yönetimine Yardımcı Olabilir

Yeşil bezelye, kan şekeri seviyelerini yönetmek için iyi olan karmaşık karbonhidratlar içerir. Nişasta ve lif bakımından zengin oldukları için düşük glisemik indekse sahiptirler.

Düşük glisemik indeksli yiyecekler şekeri kana yavaşça salmaya yardımcı olur. Bu kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. Düşük GI gıdalar, tip 2 diyabetin önlenmesi ve tedavisinde faydalıdır.

Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, çiğ bezelye özleri, karbonhidrat metabolizmasında rol oynayan belirli bir enzimin (pankreatik amilaz) aktivitesini inhibe edebilir. Bu, farelerde bezelye ekstraktlarının hipoglisemik etkisini açıklayabilir. Yeşil bezelye anti-diyabetik etkilerini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Sindirime iyi gelebilir

Bezelye, sindirim sürecinde faydalı olabilecek prebiyotik şeker ve lif içerir. Bezelye içindeki galaktoz oligosakkaritlerin kalın bağırsaktaki sindirime yardımcı olduğu bulunmuştur.

Prebiyotik şekerler sindirim sırasında probiyotik bakteriler için yem haline gelir. Bu, iyi bakterilerin bu şekerleri kullanmasına ve bunları vücudumuza faydalı ürünlere dönüştürmesine yardımcı olur.

Bezelye içinde bulunan diyet lifi, sindirim işlevini geliştirmeye yardımcı olur. Lif, yiyeceklerin sindirim sistemi boyunca hareketine yardımcı olur. Bu, toksik maddelerin uygun sindirimi ve ortadan kaldırılması için gereklidir.

Bezelye ayrıca antimikrobiyal etkilere sahiptir. Filizlenmiş bezelye fenolik özleri, ülsere neden olan bakteriler olan Helicobacter pylori'nin büyümesini inhibe etti. Diyete yeşil bezelye dahil etmek genel gastrointestinal fonksiyonu iyileştirebilir.

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Bazı Kronik Hastalıklara Karşı Korunmaya Yardımcı Olabilir

Yeşil bezelye yüksek lif içeriğine sahiptir. Lif fermantasyonunun bir ürünü olan propionatın sıçanlarda kan kolesterol düzeylerini düşürdüğü bulunmuştur. Kolesterol seviyelerini yönetmek, kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir.

Düşük yoğunluklu lipoprotein veya LDL'nin fazlalığı vücuda zararlıdır. Arterleri tıkar ve kalp hastalığına yol açabilir. Yüksek kolesterol diyetinde domuzlar üzerinde yapılan çalışmalarda, bezelye toplam plazma seviyelerini ve LDL kolesterolü düşürebilir. Yeşil bezelye içindeki çözünür lif de kalp hastalığı riskini azaltabilir.

Kronik inflamasyon ve oksidatif stres kansere yol açabilir. Yeşil bezelyenin güçlü antioksidan ve antienflamatuar özellikleri oksidatif hasarla savaşabilir ve kanser riskini azaltabilir. Bu antioksidanlar serbest radikallere bağlanır ve vücut üzerindeki kötü etkilerini azaltır.

BEZELYENİN ZARARLARI

Yeşil Bezelye Yan Etkileri

Yeşil bezelye bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Diyetinizde herhangi bir değişiklik yapmadan önce daima bir doktora danışın.

Yeşil bezelye, besin emilimini engelleyebilecek fitik asit ve lektinler gibi anti-besinleri içerir. Bu anti-besin maddeleri sindirim sorunlarına da neden olabilir.

Bezelye içindeki fitik asit, demir ve çinko gibi minerallerin emilimini engelleyebilir. Bu nihayetinde beslenme eksikliklerine yol açabilir.

Taze bezelye içinde bulunan lektinler, bağışıklık sisteminin ve bağırsaktaki bakteri popülasyonunun hassas dengesini bozabilir.

Bununla birlikte, ıslatma, fermantasyon veya bezelye bu antinutrientleri potansiyel olarak azaltabilir. Ayrıca, bezelye porsiyon boyutunun azaltılması yan etki riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

BEZELYENİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

1/2 fincan (170 gram) bezelye bir porsiyon aşağıdaki besinleri içermektedir:

RDI: Günlük Tavsiye Edilen Tüketim Miktarı

Kalori: 62

Karbonhidrat: 11 gram

Lif: 4 gram

Protein: 4 gram

A Vitamini: RDI'nın %34'ü

K Vitamini: RDI'nın %24'ü

C Vitamini: RDI'nın %13'ü

Tiamin: RDI'nın %15'i

Folat: RDI'nin %12'si

Manganez: RDI'nın %11'i

Demir: RDI'nın %7'si

Fosfor: RDI'nın %6'sı

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HAMİLELİKTE BEZELYENİN FAYDALARI

Folik Asit Açısından Zengin

İçinizde büyüyen başka bir insan olduğunda, vücudunuzdaki besin ve mineral miktarını arttırmak için her zamankinden daha fazlasına ihtiyacınız var. Bezelye, hücre DNA sentezi için mükemmel olan folik asit içerir. Hamileyken bezelye yemek, bebeğinizin nöral tüpünde herhangi bir genetik kusurdan kaçınmaya yardımcı olacaktır.

BEZELYENİN BEBEKLERE FAYDALARI

Yeşil bezelye, bebekte genetik kusurlardan kaçınmaya yardımcı olan folik asit açısından zengindir

Kalp için Faydalı

Bezelye, kalbin maksimum fonksiyonu için çalışan lif, likopen ve lutein ile doludur. Likopen, hücrelere zarar gelmesini önleyen bir antioksidandır. Bezelye, LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye ve vücuttaki HDL kolesterol seviyelerini artırmaya yardımcı olan başka besinler içerir. Bu çok önemlidir, çünkü çok fazla LDL kolesterol arterlerde biriken plağı arttırır ve kalbin maksimum verimle kan pompalama yeteneğini azaltır. Sağlıklı bir kalbe sahip olmak hamile kadınlar için çok önemlidir.

BEZELYENİN SAÇA FAYDALARI

Yeşil bezelye, sağlıklı saçlar için iyi dengelenmiş bir besindir. Bezelyeler, saç ve kafa derisinin sağlığını korumaya yardımcı olan çinko, demir ve B vitamini gibi her türlü mineral ve vitamin ile doludur.