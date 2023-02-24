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Giriş Tarihi: 24.2.2023 08:55 Son Güncelleme: 24.2.2023 08:55

Gül'ün Faydaları Nelerdir? Gül Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?

Gül herkesin bildiği gibi en çok Sevgililer Günü'nde sevdiklerimize verdiğimiz renkli, göz alıcı bitkilerdir. Ayrıca bazı türleri de dikenli olması sebebiyle atasözlerinde yerini bile almıştır, “Gülünü seven dikenine katlanır”. Gülün hem görüntüsü hem de kokusu güzel olduğu için sadece hediye olarak değil; reçel, gül suyu, şerbet, çayı gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Tarih boyunca hep sevilen ve sevdiklerimize verdiğimiz gülün insan sağlığı açısından inanılmaz faydaları vardır. Bugünkü yazımızda sizlere gül çayının faydaları nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Ayrıca gül çayı nasıl hazırlanır? Sorusunu adım adım tarifini vererek anlatacağız. Gül çayının faydaları konusunda işte ayrıntılar...

Gül’ün Faydaları Nelerdir? Gül Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?

Gül yüzyıllardır süregelen birçok hastalığa deva olduğu gibi birçok yemek ve içecekte kullanılan ender türden bir bitkidir. Osmanlı döneminde de önemli yere sahip olan gül hoş kokusu ve ferahlatıcı özelliği ile insanların ruhunu okşamaktadır. Ayrıca gül çayı da yumuşak içimi ve hoş tadıyla birçok hastalığa çare olmaktadır. Gül çayının faydaları ile ilgili içeriğimizi okuduktan sonra siz de evde gül çayı hazırlamak isteyebilirsiniz. İşte gül çayının faydaları ve hazırlanışı...

GÜL ÇAYININ FAYDALARI

Gül çayının hoş kokusundan, ferahlatıcı özelliğinden ve inanılmaz faydaları olduğundan bahsetmiştik. Gelin gül çayının faydalarına madde madde bakalım:

  • İshali önler.
  • Bağırsakları rahatlatır.
  • Bademcik rahatsızlığına iyi gelir.
  • Ağız kokusunu önler.
  • Cildi temizler. Nemlendirir ve canlandırır.
  • Sakinleştirir, depresyonu önler.
  • Antiseptik özelliği sayesinde koruyucudur.
  • Yaraların temizlenmesinde kullanılır.
  • Kalbi rahatlatır ve ciğerin iyi çalışmasını destekler.
  • Adet sancısını giderir.
  • İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir.
  • Kan şekerini düzenler.
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GÜL ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Gül çayı diğer çay türleri gibi sudan yapıldığı için insanın su ihtiyacının belirli oranda alınmasını sağlar. Su metabolizmayı güçlendirerek kilo verdirmeye yardımcı olur. Antioksidan açısından güçlü olduğu için vücuttaki serbest radikalleri temizler ve kilo aldıracak stres, depresyon gibi sıkıntılardan uzak tutar. Polifenoller bakımından zengin olan gül çayı diyet listelerinde hep yerini almıştır.

GÜL ÇAYI HAZIRLANIŞI

Gül çayı hazırlamak için şu adımları uygulayabilirsiniz. İşte gül çayı tarifi:

  • 2 bardak pestisit içermeyen gül yaprağı alın.
  • Yaprakları yıkayın ve kurumaya bırakın.
  • Çaydanlığın içine kurumuş gülleri koyun.
  • Daha sonra 3 su bardağı su ekleyin.
  • 5 dakika boyunca kaynatın.
  • Çayımızı süzgeçten geçirerek süzün.
  • İsteyen şeker ya da bal ile tatlandırabilirsiniz.
  • İsteyen buzdolabına koyarak soğuk olarak da tüketebilir.
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Gül'ün Faydaları Nelerdir? Gül Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?
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