Propolis Faydaları – Propolisin Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Propolis, arıların bitkilerden ürettiği ve kovan içi temizlikte ve kovanın yalıtımında kullandıkları bir maddedir. Rengi, elde edildiği bitkisel kaynağa göre farklılık gösterebilir olmakla birlikte genellikle koyu kahverengidir. Kullanım geçmişi oldukça eski olmakla beraber, M.Ö. 350'ye kadar gittiği tahmin edilmektedir. Yunanlılar'ın apseler için, Asurlular'ın ise yara ve tümör tedavisinde propolisten yararlandığı düşünülmektedir.

Antibakteriyal, antiviral, antifungal, antioksidan, antiparazitik özelliklere sahip yapışkan ve reçinemsi bir madde olan propolisin faydaları oldukça fazladır. İçeriğinin önemli bir bölümünü flavonoitlerin oluşturduğu propolisin yapısında, polifenoller, fenolik asitler ve bunların esterleri, terpenler, steroitler, B1, B2, C ve E vitaminleri, mineraller ve aminoasitler bulunur. Peki, propolisin faydaları nelerdir?

PROPOLİS , DÜNYANIN EN ÜNLÜ ANTİBİYOTİĞİ

Arılar kovandaki delikleri kapatarak bu deliklere çeşitli parazitlerin, mikropların, virüslerin girmesini engeller ve böylelikle kendilerini bakterilerden korumak için en büyük kalkanın oluşmasını sağlarlar.

Propolis, dünyanın en ünlü antibiyotiği olarak bilinen bir arı ürünüdür.

PROPOLİSİN FAYDALARI

Oldukça önemli bir bitkisel şifa kaynağı olan propolis, insan sağlığına etkileri ile oldukça faydalıdır. Tıpkı arı kovanını mikroplardan arındırması gibi, insanın bakteri ve mikroplardan da uzak durmasına sağlar. Propolisin faydalarını sizler için derledik.

Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır. Oldukça zengin bir içeriği olan propolis, hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırarak yaraların iyileşmesini kolaylaştırır.

Kansere karşı etkilidir. Düzenli propolis kullanımı, uzun vadeli bir süreçte olası kanser tehlikesini en aza indirger. Zira, C vitamini açısından zengin bir kaynak olan bu madde, kanser hücrelerinin oluşmasına engel olur.

Cilt sağlığına iyi gelir. Güçlü bir antioksidan olmasından dolayı, cilt sağlığı üzerinde oldukça iyi etkileri vardır. Cildin yenilenmesini ve diri olmasını sağlar.

Mikrop ve bakterilere karşı koruma kalkanı oluşturur. Arı kovanını mikroplardan arındırdığı gibi, insan vücudunda da mikrop ve bakteri oluşumuna engel olur, hastalıklara yakalanma tehlikesinin düşürür.

Uçuk ve ağız yaralarını iyileştirir. Ağız kenarında oluşan yaralar başta olmak üzere, çeşitli bölgelerde oluşan uçukların tedavisinde kullanılır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Güçlü içeriği ile bağışıklık sisteminin düzenli ve sağlıklı olmasını sağlar.

PROPOLİS NASIL KULLANILIR?

Propolisin kullanım alanı oldukça geniştir. Her türlü şekilde kullanılması üzerine propolis üretilir. Örneğin; tablet, pastil, ağız spreyleri, diş macunu, şampuan gibi...

Propolis genel olarak damla şeklindedir ve günlük belirlenen damla sayısı bakımından kullanılır. Propolisin en yaygın kullanım şekli budur. Bebeklerden yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eder ve kullanılabilir.

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