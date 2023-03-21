Boğaz Şişliğine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Boğaz Şişliğine Evde İyi Gelen Şeyler, Bitkisel ve Doğal Yöntemler

İnsan vücudunda yüz kısmında bulunan ağız içerisinde bizleri dışarıdan gelen virüslere karşı koruyan bademcikler soğuk kış aylarında hemen hemen her insan görülen şişme meydana gelir. Bu boğaz şişmesine genellikle çocukluk çağından olan çocuklarda bolca karşılaşılan bir durumdur. Genellikle enfeksiyon kaynaklı olmaktadır. Genellikle hastaneye giden kişiler boğazımın sağ tarafında şişlik var, şikâyeti ile ve boğaz şişliği nasıl iner? Gibi sorular ile doktor karşısına çıkmaktadırlar. Yaygın bir sağlık sorunu olan boğaz şişmesi hakkında haberimizi derledik. Boğaz şişliği nasıl geçer? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Boğaz şişkinliği hissi neden olur? İşte detaylar.

BOĞAZDA ŞİŞKİNLİK HİSSİ NEDEN OLUR?

Boğazda yumru veya yabancı bir madde varmış hissi veren ve yutkunmakla gidecekmiş gibi olup da gitmiyor gibi hisse sebep olan bu duruma globus adı verilmektedir. Genellikle bu durum bazı sağlık sorunlarının sebebi olarak bilinmektedir. Bu sağlık sorunları şunlardır; Farenjitler, Gastroözofageal reflü hastalığı, Stres ve kaygı gibi psikolojik faktörler, Yemek borusu üst sfinkterinin fonksiyon bozukluğu, Yutak, gırtlak, tiroit bezi tümörleri, Kronik sinüzite bağlı geniz akıntısı gibi sağlık sorunlarının sebebi olabilmektedir. Bu konuda bir doktora danışmanızda fayda var.

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BOĞAZ ŞİŞLİĞİNE NE İYİ GELİR?

Boğazda oluşan enfeksiyona bağlı olarak meydana gelen şişliğe evde yapabileceğiniz bitkisel çözümler ile bu durumu hafifletebilirsiniz. Bunlardan bazıları şu şekilde:

Ilık limonlu su içmek. İçeriğinde bulunan C vitamini sayesinde boğazını yumuşatır ve mikropları dışarı atmaya yardımcı olur. Günlük rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Yaygın bir şekilde gündelik hayatımızda kullandığımız bitki çaylarından birisi olan adaçayı bitkisidir. Bu çay vücut direncinizi korur ve boğaz şişmesine neden olan rahatsızlığa iyi gelen mucizevi besinlerden birisi olmaktadır.

Diğer önemli bitki çayı ise fesleğen bitkisinin çay haline gelmiş olanıdır. Bu fesleğen çayı boğazınızdaki şişliği ve iltihabı sökmeye yardımcı olur ve ayrıca antiviral etkisi sayesinde bademciğinizde meydana gelen mikropları kırıp sağlığınızı korumaya yardımcı olan şifalı bir besindir.

Nane çayı hem kokusu hem içerisindeki bileşenlerle boğazı yumuşatarak rahatlama sağlar.

Halk arasında en çok bilinen tedavi türlerinden biri de pastildir. Eczanelerde rahatlıkla bulunan bu ilacı deneyebilirsiniz.

Ilık su ile bal ya da ılık sütlü bal yaparak içebilirsiniz. Balın içerisindeki etken bileşenler boğazı yumuşatacaktır. Özellikle yutkunurken rahatlamanızı sağlayacaktır.

Bazı uzman doktorlar boğaz şişkinliğinde dondurma tarzı yiyecekleri önermektedir. Bunu kimi uzmanlar doğru karşılamamaktadır. Doktorunuza danışarak bu konu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Doktor tavsiyesi almadan soğuk yiyecek tüketilmesi önerilmemektedir.

BOĞAZ ŞİŞLİĞİ NASIL GEÇER?

Kış aylarının en yaygın sağlık sorunu olan boğaz şişliği çoğu zaman ağrısından dolayı uykularınızı çalmaktadır. Bu boğazda meydana gelen mikroplardan dolayı şişkinlik oluşmasına doktora gitmeden de evde bazı tedavi yöntemleri kullanarak da bu şişkinliği giderebilirsiniz. Bunlardan ilki; tuzlu gargara yöntemidir. Tuzlu gargara yapmak için gereken sadece ılık tuzlu su ile gargara yapmak ve durulamaktır. Bunu tekrarladığınız zaman boğaz şişliğinin geçtiğini göreceksiniz. Bir diğer boğaz şişkinliğini geçiren yöntemlerden birisi ise; Bol su tüketmek, sigaraya ara vermek, isterseniz suyunuza birkaç damla limon sıkarak da tüketebilirsiniz. Ayrıca evinizi sık sık havalandırıp, boğaz şişmesine iyi gelen bitki çaylarından olan, zerdeçal, tarçın çayı da günlük olarak tüketebilirsiniz. Baharatlı yiyeceklerden uzak durunuz ve üşütmemeye özen gösterip sıkı giyininiz.