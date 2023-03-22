Sahurda hafif bir kahvaltı ya da çorba

Ramazan ayında nasıl beslenilmeli, nelere dikkat edilmeli konularında Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nden Diyetisyen Hatice Kübra Ekti, beslenme tüyoları verdi. Diyetisyen Ekti, kalp, şeker ve tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunan kişilerin ise muhakkak doktorlarına danışıp oruç tutmaları gerektiğini söyledi.Oruç tutarken, en sık yapılan hatanın sahur yapmamak olduğuna dikkat çeken Ekti, gece çeşitli sebeplerden dolayı sahura kalkmayıp belli bir saatten sonra bir şeyler yiyip yatan kişiler için şu değerlendirmelerde bulundu: "Bazı insanlar kendilerince haklı sebeplerle sahura kalkmak yerine, biraz geç saatlerde sahur niyetine yiyip yatmayı tercih ediyorlar. Ancak bu hatalı bir eylem. Zira yiyip yatmakla sahuru atlamak arasında açlık süresi açısından pek bir fark yok. Her iki durumda da açlık süremizi uzatmış oluyoruz. Bu nedenle sahura muhakkak kalkılmalı." Ekti, sahurun insanı oruca hazırlayan en önemli öğün olduğunun altını çizerek "Çünkü tüm gün boyunca sahurda yenen yemekler enerji olarak kullanılır. Sahurda tükettiğimiz besinler bizi gün boyunca tok tutmayı sağlayacak ve sıvı kaybından etkilenmemizi en aza indirecektir" dedi."Sahurda tercih ettiklerimiz, orucu nasıl geçireceğimizi gösterir" diyen Ekti, ertesi gün açlık ve susuzluk kaynaklı sorunlar çekmemek için sahurda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:Sahurda bizleri tok tutacak, susatmayacak şeyler tercih etmemiz gerekiyor.Hafif bir kahvaltı ya da çorba, zeytinyağlı sebze yemeği gibi alternatifler de tercih edilebilir.Sahurda uzun süre tokluk hissi verecek haşlanmış yumurta, yoğurt, kefir, süt, az yağlı peynir gibi proteinden zengin besinler tüketilmesi isabetli olur.Bunlara ek olarak; çiğ fındık, ceviz, badem gibi tok tutan yağlı tohumlar, zengin lif içeriğine sahip taze sebze ve meyveler tercih edilebilir.Tam buğday veya çavdar unundan yapılmış ekmekler de kan şekerini dengede tutar ve tokluk süresini uzatır.Sahurda beyaz ekmek, pilav, makarna, hamur işleri ve patates gibi basit karbonhidrat tüketiminden kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Ekti, "Bu besinler kan şekerinin dengesini bozar. Kan şekerini hızla yükseltip yine aynı hızla düşüren bu yiyecekler sizi daha çok acıktıracaktır. Pastırma, salam, sucuk ve sosis gibi işlenmiş etler ile zeytin gibi tuz oranı yüksek besinler ve şekerli içecekler susamamıza neden olacağı için bu gıdalardan kaçınmalıyız. Sahurda yağlı yiyecekler, kızartmalar, baharatlı yemekler mide rahatsızlığına neden olabilir.Ekti, Ramazan ayında beslenmede dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:Orucun hurma ile açılması son derece sağlıklıdır. Hurma, kan şekerini dengeye getireceği gibi, lif, potasyum, magnezyum ve B6 vitamini bakımından zengindir.İftarda tüketilecek ilk besinin ılık olmasına özen gösterilmelidir. Sindirimi zor besinlerden önce çorba ve tam tahıllı ekmek tüketilebilir.Baharatlı besinlerin tüketimi mideye rahatsızlık vereceğinden sınırlandırılmalıdır.İftar yemekleri kızartma ve yağlı pişirme teknikleri yerine haşlama, ızgara, fırın şeklinde pişirilmelidir. Hafif bir başlangıcın ardından ara verdikten sonra ana yemeğe başlanmalıdır.Yemeklerle beraber salata veya yoğurt tüketilmelidir.Yemek öncesi veya sonrasında yeterli su tüketimi sağlanmalıdır.Yemekten hemen sonra tatlı yerine iki saat sonra meyve tüketilebilir.Ektien sık yaşanan problemlerden birinin de kabızlık olduğunu söyleyerek, "Bunu önlemek için düzenli lif ve sıvı alımına, harekete dikkat edilmesi şart. Takviye olarak probiyotik kullanımı fayda sağlar. Bunu hem takviye hem de besinlerle alabilirsiniz" dedi.Ramazan ayında uyku düzeninin önemli olduğunu belirten Ekti, "Ramazan'da uyku düzenimiz de çok değişir. Kaliteli ve derin uyku için yatmadan önce papatya, melisa, ıhlamur, rezene gibi sakinleştirici çaylar içebilirsiniz" dedi.Ekti, Ramazan ile özdeşleşen güllaç ve Ramazan pidesi gibi yiyecekler için de "Pideye iftar sofralarında yer verilebilir. Baklava gibi şerbetli tatlılar yerine güllaç, sütlaç gibi sütlü tatlılar haftada 1-2 kez tercih edilebilir. Yine bu tarz tatlılar hemen iftarın üzerine değil, iftardan 2 saat sonra tüketilmelidir" dedi.