Evinden çıkamayanlar için İstanbul’da ücretsiz zatürre aşısı hizmeti veriliyor

Kronik rahatsızlıkları olan, eve ya da yatağa bağımlı hastalar evde sağlık hizmetleri birimlerince takip edilirken, bu kişilerde en sık rastlanan tablo, yoğun bakıma yatmayı gerektirecek şiddette ağır bir hastalığa sebebiyet verebilen zatürre oluyor.

Her yıl birçok hastalığa karşı milyonlarca insanın hayatını kurtaran ve en etkili koruyucu sağlık hizmetlerinden biri olan aşılama ile zatürreye karşı da hayat boyu bağışıklık sağlanabiliyor.

Daha önce pnömokok aşısı olmayan, aktif öksürüğü, ateşi, bağışıklık sistemini zayıflatan ek bir hastalığı ya da halihazırda aldığı bir kanser tedavisi olmayan bu programa kayıtlı kişilere, talep etmeleri halinde, ücretsiz "KPA 13-Pnömokok" aşısı bir doz şeklinde uygulanıyor. Bu sayede, hayat kalitesini ciddi anlamda bozabilen ve ölüme yol açabilen hastalığın önüne aşılama ile geçilebiliyor.

Evde zatürre aşısı uygulaması kentte ilk olarak, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı-3'e bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezince Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler, Esenler ve Güngören'de başlatıldı.