Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakın zamanda açılışı gerçekleştirilen Trabzon Of Devlet Hastanesi'nin etkileyici özelliklerine vurgu yaptı. Bakan Koca, hastanenin 27 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve 100 yatak kapasiteli olduğunu belirtti.

Sağlık hizmetlerinde etkin bir rol oynamak için hastanenin 30 poliklinik ve 4 ameliyathane ile donatıldığını açıkladı. Fahrettin Koca, hastanenin kalitesine dikkat çekerek, doktorlarından hemşirelerine, yemek hizmetlerinden temizlik kadrosuna kadar tüm çalışanların vatandaşlar tarafından takdir gördüğünü ifade etti.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, "Yakın zamanda açılışını yaptığımız Trabzon Of Devlet Hastanesi 27 bin metrekare kapalı alana sahip. 100 yataklı. 30 poliklinik ve 4 ameliyathane ile hizmet veriyor. Doktorundan hemşiresine, yemeğinden temizliğine vatandaşımızdan tam not alıyor" ifadelerine yer verdi.

Başkan Koca'dan "Of'a yakışan" hastane paylaşımı | Video