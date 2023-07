Başkan Koca'dan "Of'a yakışan" hastane paylaşımı | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabından Trabzon'un Of Devlet Hastanesi'ni paylaştı. Bakan Koca, “Yakın zamanda açılışını yaptığımız Trabzon Of Devlet Hastanesi tim özelliklere sahip. Doktorundan hemşiresine, yemeğinden temizliğine vatandaşımızdan tam not alıyor” ifadelerini kullandı.