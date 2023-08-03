Popüler diyetler ölümle sonuçlanabilir

Vegan beslenme savunucusu 39 yaşındaki sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova'nın, Güneydoğu Asya seyahatinde sadece egzotik meyve diyetiyle beslenmesi sonucu açlıktan yaşamını yitirmesi, dikkatleri bir kez daha diyet konusunda yapılan yanlışlara çekti. Diyetisyen Neslihan Aktepe, "Popüler denilerek yapılan diyetlerin son derece zararlı olduğunu bir kez daha gördük. Kitaplarda ve kongrelerde, 'egzotik meyve diyeti' diye bir şey yok, bunlar diyetisyen olmayan fenomenlerin ortaya attığı konu. Kesinlikle doğru beslenme modeli olmadığını söyleyelim. Egzotik meyveler, bulunması zor ve pahalı meyveler. Bu kadar maliyetle 'popüler diyet' yapıyorum demektense et, süt, yoğurt, meyve, sebze, kurubaklagil, tahıl, kuruyemiş, zeytin, balık tüketilmeli. Vitamin ve mineralleri tam almak önemli. Yoksa zamanla vücut iflas etmeye başlıyor" dedi.Aktepe, "Sağlıksız programlar kişiyi bu şekilde ölüme kadar götürebilir. Diyetlere uzmanlar eşliğinde kan tahlili yapılıp başlanmalı, kişiye özel programlar uygulanmalı. Diyet sizi zorluyorsa orada yanlışlık var demektir. Aşırı aç hissetmek doğru değil" dedi.