En tehlikelien göz hastalıkları

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre küresel olarak, 1 milyar insanın önlenebilecek veya henüz çözülmemiş bir görme bozukluğu var. Bu 1 milyar insanın sahip olduğu sorunlara bakıldığında, 123.7 milyon insanın muzdarip olduğu gözde kırma kusuru ilk sırayı almaktadır. Bunu takiben, 65.2 milyon kişi katarakt, 6.9 milyon kişi glokom, 4.2 milyon kişi korneal opasiteler, 3 milyon kişi diyabetik retinopati nedeniyle görme sorunu yaşıyor. Bunlara ek olarak, yaklaşık 826 milyon kişinin ise yaşlılığın neden olduğu sebeplerle yakın ve uzak mesafeyi görme bozukluğu var. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ercan Sağlam, 12 Ekim Dünya Görme Günü'nde göz sağlığı ile ilgili bilgiler verdi. Opr. Dr. Sağlam, "Körlük, görme duyusunun tamamen olmaması ya da günlük yaşamı büyük ölçüde etkileyecek kadar kaybedilmesidir. Yasal olarak körlük, görmenin 1/10 oranında ya da daha az olması durumu için kullanılan bir terimdir" dedi. Körlüğün, doğuştan olabileceği gibi çeşitli nedenlerden dolayı sonradan da gelişebileceğine dikkat çeken Opr. Dr. Sağlam, "Genetik, hamilelikte annenin geçirdiği hastalıklar, erken doğum ve akraba evlilikleri ve benzeri çeşitli nedenler sonucu göz dokularının tam gelişmemesi, görme siniri ve retinanın gelişim bozuklukları ve hastalıkları, doğuştan körlük nedenidir" dedi. Sonradan körlüğe neden olan pek çok hastalık olduğuna da dikkat çeken Opr. Dr. Sağlam, en önemli olanların başında diyabet, halk arasında sarı nokta hastalığı olarak da bilinen macula dejeneresansı, glokom karasu-göz tansiyonu ve kataraktın geldiğini söyledi.OPR. Dr. Sağlam, körlüğe neden olan hastalıklarla ilgili şu bilgileri verdi:DİYABET: Tüm dünyada beslenme alışkanlıklarının değişmesi sonucu obezitenin artması, diyabet hastalarının sayısını arttırıyor.Diyabete bağlı körlük oranı, gelişen tedavi yöntemlerine rağmen yine de arttıyor.SARI NOKTA: Halk arasında sarı nokta hastalığı da dediğimiz yaşa bağlı macula dejenerasyonu hastalığı, adından da anlaşılacağı gibi 70-75 yaş üstü grupta her 3 kişiden birinde görülmektedir.Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre dünyada görme kaybıyla sonuçlanan görme bozuklukları arasında yüzde 8.7'lik prevalansla 3'üncü sırada yer almaktadır.Yaş ve kuru tip olarak gördüğümüz bu hastalıkta, son 20 yıl içinde gelişen tedavi yöntemleri sayesinde günümüzde yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.GLOKOM: Karasu hastalığı da denmektedir.Genelde başlangıç dönemlerinde belirti vermeyip, ancak düzenli göz muayenelerinde tespit edilebilir. Bu nedenle, ailesinde glokom hastalığı olanlar bu konuda daha dikkatli olmalı ve düzenli olarak göz muayenesi yaptırmalıdırlar.KATARAKT: Günümüzde uygulanan modern ameliyat yöntemleri ile hastalar tedavi edilmektedir. Hatta ameliyat öncesi gözlük kullanan hastalar, katarakt ameliyatı sonucu gözlüklerinden tamamen kurtulabilirler.OPR.Dr. Sağlam, göz sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğini şöyle sıraladı:Doğumdan sonra 6 ile 12'nci ay arasında ilk göz muayenesi şarttır. Daha sonra belirli aralıklarla yaşam boyu göz muayenesi olunmalıdır.Ailesinde ciddi göz hastalığı olanlar dikkatli olmalı. Gerekirse daha sık göz muayenesi olmalı.Kalp, tansiyon ve diyabet gibi ciddi sistemik hastalığı olanlar göz muayenelerini kesinlikle ihmal etmemeliler.Bazı işkollarında çalışanlar göz muayenesini ihmal etmemeliler.Beslenme biçimine dikkat edilmeli. Bol sıvı alınmalı. Antioksidandan zengin sebze ve meyve tüketilmeli.Özellikle havuza girilecekse mutlaka yüzme gözlüğü kullanılmalıdır. Çünkü havuz, hamam ve sauna gibi çok kişi tarafından ortaklaşa kullanılan alanlarda bulaşıcı göz enfeksiyonu hastalıkları riski çok yüksektir.Güneşin zararlı ışınlarından gözü, özellikle retinayı korumak ve katarakt oluşumunu engellemek için kesinlikle güneş gözlüksüz dışarı çıkılmamalıdır.Sigara ve benzeri tütün kullanma alışkanlıklarından vazgeçilmeli, özellikle sarı nokta hastalığının tedavi edilebilmesi ve ilerlemesini durdurabilmek için bu çok önemlidir.Günümüzdeki çoğu modern işyerleri kapalı bir ortamda ve merkezi havalandırma sistemine sahiptir. Bu nedenle, ortam çok kuru hale gelmektedir. Sürekli masa başı ve bilgisayar karşısında oturarak çalışan kişilerde zaman içinde gözlerde kuruluk, yanma, batma ve kızarıklıklar gelişir. Bunu önlemek amacıyla yarım saatte bir gözlerin bakışını değiştirmeli ve uzaklara bakarak 1-2 dakika gözleri dinlendirmek gerekir.Makyajlıyken güneşlenmemeli.Bazı iş kollarında çalışırken kaza riskini azaltmak için koruyucu iş gözlükleri kullanılmalı.Kontakt lens kullananlar, göz doktorlarının söylediklerine harfiyen uymalıdırlar.