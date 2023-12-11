Vücudunuzu dinleyin

Vücudunuzdaki bazı uyarılar, doktora gitmeniz gerektiğini size söylüyor olabilir. Bu uyaranlar, ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. Kendinizde fark ettiğiniz halsizlik, uzayan öksürük, tırnaklarda soyulma gibi size basit görünen rahatsızlıkların erken teşhis için çok önemli olduğunu vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Güntürk, "Vücudunuzun size verdiği mesajları dinleyin" uyarısında bulundu.
İŞTE O BELİRTİLER
Uzm. Dr. Güntürk, ciddiye almanız gereken ve vakit kaybetmeden hekime başvurmanız gerektiğini gösteren belirtilere dikkat çekti... İşte o belirtiler:
BACAKLARINIZ MI ŞİŞİYOR?
Ödem adı verilen durum; kalp, böbrek, tiroit gibi organlardaki bozukluklar nedeniyle ortaya çıkabilir. Kalp ve böbrek yetmezliklerinde, tiroit bezinin hem az, hem de çok çalışması durumlarında bacaklarda şişme görülebilir. Bacak şişliğinin sürekli olup olmadığı, sıcaklıkla ilişkisi ve şiddeti, ciddiyeti konusunda fikir verir. Damarlardaki bozukluklar nedeniyle de ödem olabilir. Erken teşhis açısından bu organlara yönelik tetkikler yapılması uygun olur.
HALSİZSENİZ GEÇER DEMEYİN
Halsızlik,
çok genel bir belirti olmakla birlikte birçok hastalıkta en sık görülen belirtidir. Başlıca nedenleri; çeşitli enfeksiyonlar, vitamin eksiklikleri, kansızlık, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, tiroit hastalıkları, kanserler olabilir. Beraberinde başka belirtilerin varlığına göre ayırıcı tanıda daha belirgin bir yol izlenebilir.
YOKSA KOVİD MİYİM?
KOVID-19'DAN
şüphe ettirecek belirtiler, ateş, boğaz ağrısı, öksürük, şeffaf burun akıntısı, kas ağrısı, halsizlik. Bu belirtileriniz varsa mutlaka Kovid-19 enfeksiyonundan şüphelenilmelidir. Hatta akciğer tutulumu olan olgularda nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtiler de olabilir. Özellikle ateşi düşmeyen, nefes darlığı olan ve oksijen seviyesi yüzde 95'in altında olan kişiler, mutlaka hastaneye başvurmalıdır.
ANİ KİLO KAYBI VARSAANİ
BİR
ay içerisinde oluşan en az 10 kilo kaybı; diyabet, kanser, tiroit hastalıkları açısından araştırılmalı. Kilo kaybının süresi, iştah durumu, verilen miktar mutlaka sorgulanmalıdır. Hızlı ve istemsiz bir kilo kaybı yine alarm belirtilerdendir.
TIRNAKTA SOYULMA VE MORARMAVE
TIRNAKLARDA soyulma sıklıkla kansızlık durumlarında olabileceği gibi sedef hastalığı gibi bazı dermatolojik durumlarda da oluşabilir. Ancak kansızlık da daha sık görülür. Tırnaklarda morarma ise akciğer, kalp, damarlarla ilgili hastalıklarda görülebilir. Erişkin hastalarda hayati olabilir.
SAÇ DÖKÜLMESİ DÖNEMSEL OLMAYABİLİR
BU belirti en sık demir eksikliği anemisinin yaptığı bir semptomdur. Ancak çinko, B12, D vitamini, biotin gibi vitaminlerin eksikliği de araştırılmalıdır. Hormonal durumlar, örneğin tiroit hormon bozuklukları da akla getirilmelidir.
ŞEKER HASTASI OLMA OLASILIĞINIZ YÜKSEK
AĞIZ kuruluğu varsa şeker hastası olma ihtimaliniz çok yüksek. Ağız kuruluğunun yanı sıra çok su içme, çok idrara çıkma, gece idrara çıkma belirtilerinin olup olmadığı da sorgunabilir. Şeker hastalığına hızlı bir şekilde tanı konmazsa komaya kadar giden ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.
BAŞ DÖNMESİ İHMALE GELMEZ
TANSİYONDA düşme ve yükselme, şeker düşüklüğü, enfeksiyon hastalıkları, nörolojik durumlar, vertigo, göz hastalıkları buna duruma sebep olabilir.
BAŞ AĞRINIZIN NEDENİNİ SORGULAYIN
BU yakınmanın en hayati olanı beyin kanamasıdır. Eğer aniden başlayan, zonklayıcı, geçmeyen, sürekli bir ağrıysa acil olarak hekime gidilmelidir. Yine beyin tümörleri de buna benzer ağrılara neden olabilir. Ancak yüksek tansiyon, migren ya da gerilim durumları, sinüzitler, göz hastalıkları da baş ağrısı yapabilir.
CİLDİN VEYA GÖZ AKLARININ SARI OLMASI
BU durum, sarılık adı verilen karaciğerin viral, toksik, bağışıklık kökenli hastalıklar, safra kesesi, safra yollarının iyi veya kötü huylu hastalıkları, kansızlık gibi durumları düşündürebilir. Sarılık ciddiye alınması gereken önemli bir belirtidir. Görüldüğünde en kısa zamanda hekime başvurulmalıdır.
CİLDİNİZ SOLUK MU?
Bu durum kansızlık belirtisi olabilir. Kansızlığın çeşitli tipleri bulunmaktadır. Özellikle 50 yaşın üstündeki erkek hastalarda ve kadınlarda menopozdan sonra görülen kansızlık yine alarm belirtilerdendir. Mutlaka gizli kan kaybı araştırılmalıdır.
YAĞ BEZELERİ KALP KRİZİ HABERCİSİ OLABİLİR
GÖZLERİN altında yağ bezeleri, kan yağı yüksekliğinin belirtisi olabilir. Kan yağı yüksekliği, damar tıkayıcı olma nedeniyle kişilerde hayati sonuçlara sebep olabilen bir durumdur. Kalp krizi, inme veya başka organların kan sızıntısıyla dol11 ARALIK 2023 PAZARTESİ ması kolesterol yüksekliği nedeniyle oluşabilir.
ÖKSÜRÜĞÜ HİÇ HAFİFE ALMAYIN
SÜREKLİ, uzamış bir öksürük, akciğer hastalıkları dışında reflü, alerji olasılıklarını akla getirir. Uzamış öksürük yine akciğerin kötü huylu hastalıkları, enfeksiyonlarının da belirtisi olabilir. Ülkemizde hala görülen tüberküloz da akılda tutulmalıdır. Bir an önce tetkik edilip, değerlendirilmesi gereken konulardan biridir.
İSHALİN SEBEPLERİ ARAŞTIRILMALI
3 haftadan uzun süren ishaller mutlaka araştırılmalıdır. Dışkı ve bağırsağa yönelik endoskopik tetkikler uygulanmalıdır. Altta yatan kronik hastalıklar, parazitler, habis durumlar göz önüne alınmalıdır.