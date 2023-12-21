Ağız sağlığınız için cipsten uzak durun

SABAH'a konuşan Uzman Dr. Çağdaş Çağlar Laçin tercih etmemiz gereken besinlerle beraberek uzak durmamız gerekenleri de anlattı.

FAYDALI BESİNLERDEN BAZILARI

Lifli meyve ve sebzeler : Lifli yiyeceklerin diş ve diş etlerini temizleme temizleme özelliği vardır. Bu temizleme özelliği ile beraber tükürük miktarını da artırmaktadır. Tükürük, diş ve diş etlerimiz için en iyi doğal koruyucudur. Çünkü bir şeyler yedikten sonra tükürük akış hızı giderek düşmekte ve bu durum da asitlerin ve enzimlerin dişlere zarar vermesini kolaylaştırmaktadır. Tükürük, kalsiyum ve fosfat içermektedir. Dolayısıyla bu içerik sayesinde, bakteri asitleri ile kaybedilen mineraller, tükürük ile tekrar kazanabilmektedir.

Peynir, süt, sade yoğurt ve diğer süt ürünleri: Peynir, başka bir tükürük üretimini uyaran besindir. Peynir içerisindeki kalsiyum, süt ve süt ürünleri içerisindeki potasyum ve kalsiyum dişlerde kaybedilmiş olan minerallerin yerlerine tekrar konmasını sağlayabilmektedir.

Şekersiz sakız: Sakız, ciddi bir tükürük salgısı artırıcısıdır ve sakız ile ağız içerisindeki besin artıklarını temizlemek de mümkün olmaktadır.

Floridli yiyecekler: Florürlü su içmek ya da florürlü su ile yapılmış yiyecekler dişlere faydalıdır. Ticari olarak hazırlanmış yiyecekler, kümes hayvanları ürünleri, deniz mahsülleri de florür sağlayabilmektedir.

Siyah ve yeşil çay: Siyah ve yeşil çay içerdikleri polifenoller sayesinde plak bakterileri ile etkileşime girmektedir. Bu sayede bakteriler öldürülebilmekte ya da gelişmeleri durdurulabilmektedir.

ZARARLI BESİNLERDEN BAZILARI

Yapışkan şekerler ve tatlılar: Şekerli besinler tüketirseniz hemen sonrasında ağzınızı çalkalamanızı önermekteyiz. Bu sayede bakterilerin üreteceği asit miktarını azaltarak dişlerde meydana gelebilecek çürükler önlenebilir.

Ağızda yapışıp kalabilen karbonhidratlı besinler: Yumuşak ekmekler, patates cipsleri gibi yiyecekler dişler arasında sıkışıp kalabilmektedir.

Gazlı içecekler: Gazlı içecekler çocuklar ve gençler arasında yüksek oranda şeker tüketilmesine neden olan içecekler içerisindedir. Bu ürünlere ekstra şeker yüklemesi yapılır. Ve gazlı içeceklerin çoğu fosforik asit ve sitrik asit içerir. Ve bu da diş minesini aşındırır.

Ağızı kuruluğu yaratan ürünler: Bu ürünler genellikle alkol ya da çeşitli ilaçlardır. Eğer ilaçlar, değiştirilemeyecek ilaçlar ise diş hekiminize floridli gargara, jel ya da ekstra floridli macun için danışmanız gerekecektir.

SAĞLIKLI BİR AĞIZ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

* Atıştırmalıklardan mümkün olduğunca uzak durulmalı. Atıştırmalık tüketildikten sonra dişler fırçalanamıyor ise de ağız çalkalanmalı.

* Çok su tüketilmesi çürük oluşum riskini azaltacaktır. Özellikle floridli su tüketmek çok önemli.

* Günde en az iki kere dişler fırçalanmalı.

* Günde bir kere dişlerin ara yüzleri diş ipi, ara yüz fırçası ile temizlenmeli.