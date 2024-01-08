Obezite gelecek kuşakları da etkiliyor

Türkiye'de yaklaşık 20 milyon, dünya genelinde ise 650 milyon kişinin obez olduğunu belirten Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Nihat Okçu, obezite ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Okçu, obezitenin sağlığı bozacak şekilde vücutta aşırı yağ birikmesi olduğuna değinerek "Obezite günümüzde en önemli sağlık problemlerinden biri. Dünyada obezitede artış son 30 yılda 3 kat artarken ülkemizde son 10-15 yılda obezite artışı yüzde 60'tır. Dünyada obeziteye bağlı gelişen hastalıklarla ilişkili ölüm hızı tüm ölüm sebepleri arasında 5'inci sırada iken ülkemizde 3'üncü sıradadır" diye konuştu. Obezitenin gelişmesinde birçok risk faktörü olduğuna işaret eden Prof. Dr. Okçu, "Yaş, cins, ırk, eğitim düzeyi, beslenme alışkanlıkları, gebelik, sigara/ alkol alışkanlığı, hareketsizlik, psikolojik faktörler obezitede etkili faktörlerdir. Ailevi yatkınlık obezite gelişmesinde önemli olup ebeveynlerden birinde obezite mevcutsa çocukta obezite oluşması yüzde 50, eğer iki ebeveynde obez ise çocukta obezite gelişimi yüzde 80'dir. Her iki ebeveynde obezite yoksa çocukta obezite gelişme riski ise yüzde 10'lardadır" dedi.