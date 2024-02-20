Çocuklar virüs saldırısı altında

Medical Park Pendik Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Serkan Atıcı, yarıyıl tatilinden sonra okulların yeniden başlaması ile çocuk polikliniklerinin başta İnfluenza, RSV, adenovirüs, Kovid-19, Streptokok (Beta mikrobu) gibi enfeksiyon hastalıklarına yakalanan çocuklarla yoğunlaştığının altını çizerek şunları söyledi: "Bu artışın ana sebebi soğuk havalar değil, çocukların okul, kreş gibi kapalı ortamlarda virüs, bakteri vb. hastalık etkeni mikropları birbirlerine daha hızlı ve kolay bulaştırmalarıdır. Bu bulaş çoğunlukla hasta çocuğun konuşması, hapşırması veya öksürmesi sonucu havaya salınan, mikrop taşıyan damlacıkların sağlıklı çocuk tarafından solunması yoluyla olur. Enfekte yüzey ve eşyalardan direkt temasla bulaşma da mümkündür. Hepsi yüksek bulaşma oranlarına sahip bu enfeksiyon etkenlerindeki bulaşma süresi ise değişkendir."Çocuklardaki üst solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedeninin virüsler olduğunu belirten Uzm. Dr. Atıcı, şöyle dedi: "Güncel olarak da çocuk polikliniklerinde görülen enfeksiyon hastalıklarının çoğu viral kaynaklıdır. Rinovirüs soğuk algınlığının en sık etkenidir. Soğuk algınlığı gribe göre daha hafif bulgular ile giden bir hastalıktır ve çoğu zaman muayene ile tanı konur ve test gerekmez. Çoğu zaman test yapılmadığı için bu hastalık sık gözükse de göreceli olarak virüsün gösterildiği vakalar azdır." Çocuklarda sık gözüken bir diğer üst solunum yolu enfeksiyonun da İnfluenza olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Atıcı, "Grip soğuk algınlığına göre daha yüksek derecelerde ve bazen de dirençli ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı, kas ve eklemlerde ağrı, karın ağrısı, öksürük, bulantı, kusma bulguları ile seyreder. Kronik hastalığı (astım, doğumsal kalp hastalığı, diyabet) olanlar, 2 yaş altı çocuklar gibi risk grubunda dikkat edilmesi gerekir. Hızlıca tanı konularak erken dönemde tedavinin başlanması önemlidir" dedi.KOVID-19 da hâlâ sık görülmesine rağmen RSV enfeksiyonlarının bu yıl sadece çocuk polikliniklerinde değil, çocuk acil servislerinde ve yatan hasta servislerinde de sıkça görülen bir diğer enfeksiyon hastalığı olduğunu belirten Uzm. Dr. Atıcı, şunlara dikkat çekti: "RSV; öksürük, burun akıntısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularının yanında özellikle 2 yaş altı çocuklarda hızlı nefes alma, hışıltılı solunum gibi alt solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile giden küçük çocuklarda akut bronşiolite en sık sebep olan etkendir."HALK arasında Beta mikrobu diye bilinen tıbbi ismi Beta hemolitik streptokok tansillit denilen bademcik enfeksiyonunun da sık görülen enfeksiyon hastalıklarından olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Atıcı, belirtilerini şöyle sıraladı: "Öksürük, burun akıntısı gibi soğuk algınlığı bulgularından ziyade yüksek ateş ve boğaz ağrısı gibi tipik bulgular ile seyreder. Diğerlerinden farklı olarak bakteriyel bir enfeksiyon olduğu için tedavisinde de antibiyotik kullanmak gerekir."UZMDr. Atıcı, çocuk polikliniklerinde şu an sıkça görülen bu enfeksiyon etkenlerinin çoğunun mevsimsel özellik gösterdiğini belirterek "Sıklıkla sonbahar ve kış aylarında görülürler. İlkbahar aylarından sonrada görülme sıklıklarında belirgin azalma olur. Yine bu hastalıkların çoğu kronik hastalığı olmayan, immünitesi yani bağışıklığı iyi olan çocuklarda iyi seyirlidir" dedi.Özellikleçocukta astım, diyabet, onkolojik hastalık vb. kronik hastalık varsa, çocuğun yaşı 2 yaş altı ise vakit kaybeden hastaneye gidilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Atıcı, şu uyarılarda bulundu: "Yüksek ve dirençli ateşi varsa, beslenme bozukluğu ya da genel durumunda düşkünlük varsa, hızlı soluma gibi solunum sistemi ile ilgili sorunlar varsa, nörolojik anormallikler fark edilmiş ise sıvı kaybına neden olacak şekilde yoğun kusması, ishali varsa ya da bunlar gibi çocuğun rahatsızlığının önemli olduğunu düşündüren bulgular varsa sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir."