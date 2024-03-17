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Giriş Tarihi: 17.3.2024

Akciğer sağlığı için 5 öneri

Akciğer sağlığı için 5 öneri
İngiltere merkezli Guardian gazetesine konuşan akademisyenler ve hekimler, akciğer sağlığında önemli rol oynayan unsurlara dikkat çekti.
SİGARA İÇMEYİN: İngiliz göğüs hastalıkları uzmanı Philip Barber, akciğer sağlığı açısından en önemli unsurlardan birinin sigara içmemek olduğunu belirtti.
FİZİKSEL AKTİVİTE: Imperial College London'dan Nick Hopkinson, şehir içi seyahatlerde yürümeyi önerdi.
SOBA DETAYI: Cambridge Üniversitesi Hastanesi'nden Stefan Marciniak, odun sobalarının akciğer sağlığını olumsuz etkilediğine işaret etti.
Uyku düzenini bozan bazı rahatsızlıklar, akciğerle ilgili sorunların bir göstergesi olabilir.
SAĞLIKLI BESLENİN: Meyve ve sebze bakımından zengin bir beslenme akciğerleri güçlendirir.
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Akciğer sağlığı için 5 öneri
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