Akciğer sağlığı için 5 öneri

İngiltere merkezli Guardian gazetesine konuşan akademisyenler ve hekimler, akciğer sağlığında önemli rol oynayan unsurlara dikkat çekti.
SİGARA İÇMEYİN:
İngiliz göğüs hastalıkları uzmanı Philip Barber, akciğer sağlığı açısından en önemli unsurlardan birinin sigara içmemek olduğunu belirtti.
FİZİKSEL AKTİVİTE:
Imperial College London'dan Nick Hopkinson, şehir içi seyahatlerde yürümeyi önerdi.
SOBA DETAYI:
Cambridge Üniversitesi Hastanesi'nden Stefan Marciniak, odun sobalarının akciğer sağlığını olumsuz etkilediğine işaret etti.
Uyku düzenini bozan bazı rahatsızlıklar, akciğerle ilgili sorunların bir göstergesi olabilir.
SAĞLIKLI BESLENİN:
Meyve ve sebze bakımından zengin bir beslenme akciğerleri güçlendirir.