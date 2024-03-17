Akciğer sağlığı için 5 öneri

İngiltere merkezli Guardian gazetesine konuşan akademisyenler ve hekimler, akciğer sağlığında önemli rol oynayan unsurlara dikkat çekti.İngiliz göğüs hastalıkları uzmanı Philip Barber, akciğer sağlığı açısından en önemli unsurlardan birinin sigara içmemek olduğunu belirtti.Imperial College London'dan Nick Hopkinson, şehir içi seyahatlerde yürümeyi önerdi.Cambridge Üniversitesi Hastanesi'nden Stefan Marciniak, odun sobalarının akciğer sağlığını olumsuz etkilediğine işaret etti.Uyku düzenini bozan bazı rahatsızlıklar, akciğerle ilgili sorunların bir göstergesi olabilir.Meyve ve sebze bakımından zengin bir beslenme akciğerleri güçlendirir.