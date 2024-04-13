Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Bayramda alınan kiloları hızlıca verdiren yöntem! Dümdüz bir karın için...





DÜŞÜK KALORİLİ DENGELİ DİYETLER İLE ZAYIFLAYIN

Oruç ve bayram süresince aldığımız kilolardan hızlı bir şekilde kurtulmak için yapmamız gereken ilk kural, yeme miktarını azaltmaktır. Çünkü vücudun harcadığı kaloriden daha az kalori alarak bir enerji açığı yaratarak yağ depolarının kullanılmasını sağlamak mümkündür. Bu kalori açığı bazal metabolizmanız üzerinden en az 500 kalori kadar az olmalı ki zayıflama başlayabilsin ve verilen kilonuzun da çoğu yağ dokusundan gidebilsin. Ve muhakkak bu enerji açığını dengeli tutmak için ise aktif yürüyüş yapmanız gerektiğini unutmamalısınız. Özellikle hızlı kilo vermeyi amaçlayan düşük kalorili dengeli diyetlerde düzenli aktivite yapmazsanız dinlenme halinde harcadığınız kalori azalır.

Bu durum az yeseniz de kilo vermeme tepkisiyle sonuçlanır. Bu karmaşık metabolik sorunu yaşamak istemiyorsanız az yemeye başladığınız zaman uzun süren aktiviteler yapmayı hedeflemelisiniz. Kas dokusunu koruyarak kaliteli zayıflamak isterseniz tavsiyem her gün en az 45-60 dakika tempolu yürüyüşü günün istediğiniz zamanı yapmanız olacak.

Öğünlerinizi düzenleyin. Güne kahvaltıyla başlayın. Öğle ve akşam öğünlerini asla pas geçmeyin. Günlük ihtiyacınıza göre ara öğünler ekleyin. Öğünleriniz proteinden zengin, yeterli bitkisel besinlerle destekli olsun. Muhakkak zeytinyağı kullanın. İşlenmiş etleri, sakatatları beslenmenizden uzaklaştırın. Doğal besinler olan; bulgur, kepekli pirinç, sebze, meyve, baklagil, süt ürünleri, yumurta, yağsız et çeşitlerine zayıflama diyetinizde mutlaka yer alsın.