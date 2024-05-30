Uyuyan metabolizmayı kahvaltıyla uyandırın

Diyetisyen Ezginur Aksipahi, "Öğün atlayarak, karbonhidrattan uzak durarak, geceleri aç uyumaya çalışarak kilo verilebileceğini düşünmek yanlıştır" diyerek, beslenme ve diyette doğru sanılan efsaneleri anlattı."Aç kalırsam kilo veririm" düşüncesinin yanlış bir uygulama olduğunu söyleyen Aksipahi, şöyle dedi: "Yaşamsal fonksiyonlarımızı devam ettirmek ve yağ yakımını hızlandırmak için günde 3 ana öğün yapmak önemlidir. Ara öğün sayısı ise yaşam standartlarına veya hastalık varlığına göre değişebilir. Örneğin; diyabeti olan bireye, kan şekerini kontrol altında tutabilmek için sık öğünlü bir beslenme planlaması yapılmalıdır. Öğün atlayıp kendilerini aç bırakan bireylerde uzun süreli açlığın getirdiği kontrolsüz yeme isteği ve tek öğünde büyük porsiyonlar tüketilmesi sonucu, yaşam kalitesinde düşüş ve metabolizma dengesizliği meydana gelmektedir."Ayrıca ilk öğün olan kahvaltının, metabolizmamızı uyandırmada rolü olduğunu söyleyen Aksipahi, "Kahvaltının atlanması durumunda metabolizma yavaşlar. Öğün atlamayarak açlığı kontrol altında tutmak sağlıklı ve dengeli beslenmeye ilk adımı atmaktır" diye konuştu.Karbonhidrattüketimin sınırlandırılmasının, en çok karşılaşılan yanlışların başında geldiğini söyleyen Aksipahi, şu önerilerde bulundu: "Karbonhidratlar tek başına kilo alımına sebep olmaz. Karbonhidrat seçimleri ve fazla kalori alımı kilo almaya sebep olur. Karbonhidratlı besinler beslenme programından çıkarıldığında, vücudumuz, temel ihtiyacı olan karbonhidratı önce kandan sonrasında kaslardan almaya çalışır. Bu sebeple kas kayıplarına zemin hazırlanır. Kas kayıpları da su kayıplarına sebep olur. Kas kütlesindeki kayıptan dolayı yavaşlayan metabolizmada yağ yakımı azalır ve verilen kilolar hızlıca geri alınabilir. Beslenmenizde beyaz un, pirinç gibi gıdalar yerine tam tahıllı besinler, kuru baklagiller ve meyveler gibi kompleks karbonhidratları tercih ederseniz, kan şekeriniz dengelenir ve lif alımınız artar."Beslenmemize dahil ettiğimiz bazı doğal yağların ölçülü bir şekilde alındığında zayıflamaya bile destek olabildiğine dikkat çeken Aksipahi, "Özellikle bazı hormonlar ve yağda çözünen vitaminler için yağ alımı gereklidir. Hindistan cevizi yağı, chia tohumu, ceviz, zeytinyağı, avokado gibi yağlar ve yağ içeriği olan besinler tercih edilebilir" dedi.AKSİPAHİyaz aylarında hem ferahlatıcı hem de besleyici bir öğün olarak, örnek bir kahvaltı menüsü önerdi. İşte o menü:4 yemek kaşığı yoğurt2 yemek kaşığı yulaf1 tatlı kaşığı keten tohumu4-5 tane çiğ badem1 porsiyon yaz meyvesiMEYVELERİN sağlıklı gözükse de fazla miktarda tüketilmemesi gerektiğinin altını çizen Aksipahi, "Meyvelerde fruktoz adlı meyve şekeri bulunur. Fruktoz karaciğerde, kanda bulunan bir yağ çeşidi olan trigliseride dönüşür. Böylece yağ miktarında artışa sebep olur. Fazla meyve tüketmek, sağlıklı bulduğumuz diğer besinler de dahil olmak üzere alınan kalori miktarını artırır ve kilo artışı meydana gelir" dedi.