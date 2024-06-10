Obezite hastalarına yaz uyarıları

İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Acar, vücut kitle indeksi (VKİ) 30'un üzerinde olan kişilerin, yaz aylarında sağlıklarını korumak için ekstra özen göstermeleri gerektiğini belirterek, uyarılarda bulundu.Op. Dr. Acar, yüksek sıcaklıklarda vücudun sıvı kaybının arttığını belirterek, "Bu durum dehidrasyona yol açabilir. Obezite hastalarının yeterli miktarda su içmeleri, vücut ısısını dengelemek ve böbrek fonksiyonlarını korumak açısından hayati öneme sahiptir. Günlük su tüketimi 2-3 litre arasında olmalı ve aşırı terleme durumlarında bu miktar arttırılmalıdır" dedi.Yaz aylarında ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini belirten Op. Dr. Acar, "Bunun yerine, taze sebze ve meyveler, tam tahıllar ve protein açısından zengin, hafif besinler tercih edilmelidir. Aşırı yemek yemekten kaçınılmalı, porsiyonlar küçültülmeli ve sık sık ama az miktarda yemek yenilmelidir" dedi.Düzenli egzersiz yapmanın, kilo kontrolü ve genel sağlık açısından önemli olduğunun altını çizen Op. Dr. Acar "Ancak, sıcak havalarda açık havada egzersiz yaparken dikkatli olunmalıdır. Erken saatlerde veya akşam serinliğinde yürüyüşler, yüzme gibi düşük etkili aktiviteler tercih edilmelidir. Vücut ısısının aşırı yükselmesini önlemek için sık sık dinlenilmeli ve gölgeli alanlar tercih edilmelidir" uyarısında bulundu.Obezite hastalarının, yaz aylarında da düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini söyleyen Op. Dr. Acar, şöyle dedi: "Yaz aylarında artan sıvı kaybı ve yüksek sıcaklıklar, diyabet ve kalp hastalığı gibi eşlik eden rahatsızlıkları olan bireylerde ek sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, sağlık durumlarının yakından izlenmesi büyük önem taşır."GÜNEŞİN zararlı ışınlarına karşı koruyucu önlemler alınması gerektiğini de belirten Op. Dr. Acar, "Geniş kenarlı şapkalar, hafif ve açık renkli giysiler giymek, güneş kremi kullanmak ve doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Güneş yanıkları, cilt kanseri riskini artırabileceği gibi vücut ısısını da yükseltebilir" diye konuştu.ALKOL ve kafeinin, vücudun sıvı kaybını artırdığını belirten Op. Dr. Acar "Yaz aylarında bu tür içeceklerin tüketimi azaltılmalı, su, maden suyu gibi sağlıklı alternatifler tercih edilmelidir" uyarısında bulundu.