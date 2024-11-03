Diyabet, körlüğün bir numaralı sebebi

Türkiye'de diyabetli hasta sayısı Avrupa ülkelerinden daha yavaş artarken, son yıllarda Avrupa ülkelerinden daha hızlı artış gösteriyor. Bugün ülkemizde bilinen, yaklaşık 12 milyon diyabet hastası var. "Diyabet, kanda bulunan glikoz ve şeker oranlarının artmasıyla ortaya çıkan ciddi bir metabolik hastalık" diyen Dünyagöz Ankara Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Numan Alp, "Retina damarlarının tıkanması sebebiyle göz rahatsızlıklarının oluşmasına yol açan bu hastalığa sahip kişilerin, düzenli göz muayenelerini aksatmadan gerçekleştirmeleri, görme yetisinin korunması açısından çok büyük önem taşıyor" uyarısında bulundu. Prof. Dr. Alp, diyabetin olumsuz etkilerinden gözlerimizi korumak için neler yapmamız gerektiğini en ince ayrıntılarına kadar anlattı.Diyabetin en çok zarar verdiği organlardan birisinin gözler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alp, "Diyabet tanısı konulan bir hastanın mutlaka uzman bir göz hekimine muayene olması önemlidir. Diyabet hastalarında gelişebilen, gözün ağ tabakasındaki kanamalar veya sarı noktadaki ödem, görme kaybına yol açabiliyor. Bu kanamaların ve ödemin erken teşhis edilmesi görme kaybının önlenmesinde büyük önem taşıyor. Ancak göz muayenesini ihmal eden bir diyabet hastası, geri dönüşü olmayan görme kayıplarıyla karşı karşıya kalabilir" dedi.Diyabetli hasta gruplarında, zamanında ve düzenli göz muayenesi yaptıranların sayısının oldukça düşük olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Alp, "Bu hastaların çoğunluğu semptomlar görülmeye başladığında, yaklaşık yüzde 3'ü ise görme yetisini kaybettiğinde göz doktoruna başvuruyor. Bu durumda gelen hastanın tekrar görmesini sağlamak mümkün olmuyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki Türkiye'de diyabet hastalarının yüzde 82'si bu hastalık yüzünden günlük aktivitelerini yapmakta zorluklar yaşıyor. Araştırmaya katılan hastaların tamamı ise bu hastalığın, mental sağlıklarını olumsuz etkilediğini söylüyor" şeklinde konuştu.DİYABET gelişimindeki en önemli etkenlerden birisinin obezite olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alp, şu önerilerde bulundu: "Hareketli bir yaşam tarzının seçilmesi, bunun yanında açlık ve tokluk kan şekeri arasındaki değişkenliğin kontrol altına alınarak, kan şekeri regülasyonunun sağlanması gerekir. İşlenmiş gıda tüketiminin azaltılması, etkileri yavaşlatmaya yardımcı olacaktır. Erken teşhis konulan hastalarda ise sarı nokta ödemi gelişmişse, düzenli göz içi ilaç enjeksiyonu ve kanayan damar oluşanlarda argon lazer tedavisi ile görmenin uzun süre korunması mümkün. Kronik bir hastalık olan diyabetten kurtulmak mümkün değilken, diyabetik retinopatide de tedavilerin temel amacı hastalığın hızını yavaşlatmaktır."Diyabetik retinopati etkilerini de anlatan Prof. Dr. Alp, "Bu hastalık görme yetisinde yüzde 5 ile yüzde 90 arasında kayıplar yaşanmasına sebep oluyor ve 50 yaş altındaki bireylerde körlüğe yol açan bir numaralı sebep olarak öne çıkıyor. Diyabet hastalarının, özellikle hastalığın 5'inci yılından itibaren yılda en az 1 kez göz muayenesi olmaları ve göz diplerini kontrol ettirmeleri gereklidir. Diyabetik retinopati teşhisi konulan hastalarda ise 3-4 aylık süreçlerde düzenli muayenelerini gerçekleştirmeleri, görme yetisinin kaybedilmemesi açısından olmazsa olmazlardan bir tanesi" dedi.GÖZLERDE diyabet sebebiyle oluşan hastalıklar arasında en sık görüleni olan 'diyabetik retinopati'nin görme oranında yaratabileceği yüzde 90'a varan kayıplara neden olması sebebiyle kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Alp, şunları söyledi: "Şeker hastalığı, retinadaki kılcal damarların yapısını bozarak, hücre kaybına yol açmaya, damar geçirgenliğinin bozulmasına, sarı nokta bölgesinde sıvı ve yağlı maddelerin birikmesine ve beraberinde kılcal damarların tıkanarak, beslenmeyen alanların ortaya çıkmasına neden olur. Retinada kendiliğinden kanayabilen yeni damarlar oluşur. Retinanın önünde ve içinde oluşan kanamalar gözün arka boşluğuna sızabilir. Retinada damarlı zarlar oluşur ve sonuçta ciddi görme kayıpları, ağrılı göz tansiyonu yükselmeleri meydana gelir."