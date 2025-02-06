Şehir hastanesindeki umut: Depremzedelere can oldular

Bu doktorlardan biri de İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Bölümü Uzmanı Dr. Gamze Çebi Akgün'dü. Uzm. Dr. Akgün ile bir araya gelip, bu tedavinin detaylarını öğrendim. Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) nedir sorusuna Uzm. Dr. Akgün "Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) bir basınç odasında tümüyle basınç altına alınan hastaya aralıklı olarak yüzde 100 oksijen solutmak suretiyle uygulanan modern ve bilimsel bir tedavi yöntemidir" yanıtını verdi.

DETAYLI TEDAVİ

Peki ama HBOT tedavisi hangi hastalıklara uygulanıyor? İşte bu soruya da Uzm.Dr. Akgün şu yanıtı veriyor: "Vurgun, hava ve gaz embolisi, soba zehirlenmesi, gazlı gangren, yumuşak doku enfeksiyonları, özellikle depremde enkaz altında sıkışan kişilerin crush yaralanmaları, kompartman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler. Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve nondiyabetik), aşırı kan kaybı, radyasyon nekrozları, termal yanıklar, beyin absesi, ani işitme ve görme kaybı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor."

2.5 KAT FAZLA OKSİJEN

HBOT tedavisinin uzman doktor ve tıbbi personel gözetiminde yapıldığını söyleyen Uzm. Dr. Akgün, tedavinin nasıl yapıldığını ise şöyle açıkladı: "Basınç odası çelikten yapılmış, hastaları içeriye alarak, basınç altında oksijen solumalarına olanak sağlayan kabinlerdir. Monoplace (tek kişilik) yada multiplace (çok kişilik) olarak adlandırılan çeşitleri mevcuttur. Hastalar basınç odasına kendilerine verilen özel pamuklu kıyafetlerle girerler. Basınç odası içinde hastaların rahat bir biçimde oturmaları için koltuklar bulunmaktadır. Sedye üstündeki hastalar ise yatar vaziyette de tedaviye alınabilirler. HBOT uygulamalarında hastaların büyük çoğunluğu normalde içinde bulunduğumuz atmosferik basıncın 2-2,5 katı basınç altında oksijen solurlar. İçeride bulunan kişilere maske veya hood(başlık) yardımı ile yüzde 100 oksijen solutulur."

NE HİSSEDİYORLAR?

Tedavi esnasında hastaların nasıl bir his içerisinde olduklarını ise Uzm. Dr. Akgün, şöyle açıkladı: "Tedavinin 'dalış' olarak adlandırılan ilk dakikalarında hastalar içerideki basınç artışını, tıpkı bir uçak yolculuğunda iniş sırasındaki gibi hissediyor. Bu sadece dalış esnasında, tedavi basıncına gelene kadar hissedilir. Tedavinin başında basınç artmaya başladığında basınç odasının içinde biraz sıcaklık artışı olabilir. Tedavi esnasında sıcaklık normal oda sıcaklığına döner. Tedavi sonunda basınç azaltılırken de sıcaklık biraz düşer."



UZUV KAYIPLARI ÖNLENDİ

UZM. Dr. Akgün, 'Asrın felaketi ' olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce hastanın, hastanelerine tedavi için gönderildiğini belirterek, "Bunlar 'Crush Sendromu' yaşıyorlardı. Uzun süre enkazın altında sıkıştılar, hareketsizlik sonucunda doku zedelenmesi ve kas nekrozları vardı. Kimi uzuvlarını kaybetme noktasına kadar gelmişti. Onlara uyguladığımız HBOT tedavisi ile ödemleri azaldı, kol ve bacak kayıpları önlendi" dedi.

BASINÇLI KABİNDE 2 SAAT

BİR HBOT seansının süresinin, vakaya göre değiştiğini belirten Uzm. Dr. Akgün, "Genellikle 1,5-2 saat sürer. Hastaların büyük bir bölümü günde bir seans tedavi görürler. Ancak bazı acil durumlarda günlük seans sayısı artabilir. Toplam seans sayısı hastalığa göre değişmektedir" dedi.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ

HİPERBARIK oksijen tedavisinin faydalarını ise Uzm. Dr. Akgün, şöyle sıraladı:

Plazmada çözünen oksijen miktarı artar

Hipoksik dokuların oksijenasyonu sağlanır

Anaerobik bakterilerin üremesi durdurulur

Ödem azalır

Yara bölgesindeki lökosit aktivasyonu güçlenir

Yara bölgesinde yeni damar oluşumunu (angiogenesis) sağlar

Yara bölgesinde bağ dokusu oluşumunu uyarır