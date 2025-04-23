Bahar geldi ama grip peşimizi bırakmıyor

Bu yıl ocak ayının ilk haftasından itibaren dünyada ve ülkemizde mevsimsel grip salgını başladı. Bu sebeple hastane başvuruları arttı. Özellikle riskli gruplarda gribe bağlı hastane yatışlarında da artış yaşandı. Bahar geldi, nisan ayındayız, yine de grip vakaları azalmıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslıhan Demirel, "Grip, influenza A ve B virüslerinin sebep olduğu bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonudur. Mevsimsel özellik gösterir" dedi. Doç. Dr. Demirel, gribin belirtilerini şöyle sıraladı: "Yüksek ateş (38C), halsizlik, yorgunluk, kuru öksürük, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, burun akıntısı, hapşırık, boğaz ağrısı en belirgin şikâyetlerdir."

KAPI KOLUNDAN BİLE BULAŞIR

İnfluenza virüslerinin çok bulaşıcı olduğunu belirten Doç. Dr. Demirel, "Hapşırma, öksürme ya da konuşma sırasında hasta kişiden çıkan damlacıklar yoluyla havaya yayılır. Çevrede bulunan diğer sağlıklı kişilerin virüs içeren bu damlacıkları soluması ya da damlacıkların bulunduğu kapı kolu, asansör düğmesi gibi nesnelere dokunması ile sağlıklı kişiye geçer. Kişinin elini, ağız, burun ya da gözüne götürmesiyle sağlıklı kişiye virüs bulaşmış olur. Bulaşı engellemek için özellikle hasta kişiden 1 metre uzakta olmak, hastanın bulunduğu odayı havalandırmak ya da hasta kişilerin cerrahi maske kullanması, el hijyenine dikkat etmesi çok önemlidir. Küçük çocuklar ve bağışıklık yetmezliği olan hastalar daha uzun süre virüsü bulaştırabilir" dedi.



KİMLER DAHA AĞIR GEÇİRİYOR?

GRİBİ kimlerin ağır geçirebileceğini ise Doç. Dr. Demirel, şöyle anlattı: "Kronik akciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı, kalp yetmezliği, diyabet hastaları, bakım evinde yaşayan kişiler, 65 yaş ve üzerindekiler, 2 yaştan küçük çocuklar, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar (HIV enfekte kişiler, lösemi ve diğer kanser hastaları, uzun süre kortizon alan hastalar, radyoterapi ve kemoterapi alan hastalar), gebeler ve doğumdan sonraki ilk iki haftada olan lohusalarda grip daha ağır seyredip, hastaneye yatışı gerektirebilir."



HIZLI TESTLERLE VİRÜSÜ TESPİT EDİN

Solunum yolu enfeksiyonu şikayetleriyle başvurulduğunda; hastanın klinik bulgularına bakılıp, kan sayımı ve CRP testlerinin istenebileceğini söyleyen Doç. Dr. Demirel, şunlara dikkat çekti: "Grip şikayetleri diğer diğer solunum yolu enfeksiyonları ile çok benzerdir. Özellikler salgın dışındaki dönemde virüsün varlığını gösteren özel testler önemlidir. Hızlı testler 10-15 dakikada sonuç verir ancak duyarlılığı düşüktür. Yanlış sonuç verebilir. Hızlı moleküler testler daha uzun sürede sonuç verir, virüsün genetik maddesini gösterdiğinden daha doğru sonuç verir."



BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLÜ TUTUN

GRİP, viral bir enfeksiyon olduğundan, özellikle bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Demirel, "Bol su içmek, düzenli ve vitamin açısından zengin beslenmek ve istirahat etmek iyileşmede önemlidir. Doktorunuzun verdiği şikayetleri azaltmaya yönelik ilaçlar kullanılabilir. 5-7 günden fazla süren ateş, nefes darlığı, uzamış öksürük şikayetleri olduğunda doktora mutlaka başvurulmalıdır" dedi.