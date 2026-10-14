Cildiniz sonbahara hazır mı?

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sevilay Oğuz Kılıç, sonbaharda cilt sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğini anlattı. Prof. Dr. Kılıç, cildin gerginleşmesi, pul pul dökülmesi veya özellikle akşam saatlerinde başlayan kaşıntının çoğu zaman basit bir kuruluk olarak görüldüğüne dikkat çekerek, "Oysa bu şikayetlerin artması, cildin doğal koruyucu bariyerinin zayıfladığının işareti olabilir. Sonbahar ve kış aylarında bu durum daha belirgin hale geliyor" dedi. Prof. Dr. Kılıç, doğru nemlendirme ve temizlik alışkanlıklarıyla cilt bariyerinin korunabileceğini, uzun süren kuruluk ve yoğun kaşıntının ise ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

YAŞLILARI ETKİLİYOR

Prof. Dr. Kılıç, herkesin mevsimsel cilt kuruluğunu aynı yaşamadığını da belirterek, şöyle dedi: "Özellikle ileri yaştakiler, çocuklar, sedef ve atopik dermatit gibi kronik deri hastalığı bulunanlar ile iktiyozis gibi kalıtsal keratinizasyon bozukluğu olanlarda risk daha fazla. Diyabet ve tiroit hastalığı bulunanlarda da cilt kuruluğu belirgin olabiliyor."

EGZAMA VARSA DİKKAT!

Cilt kuruluğunun uzun sürmesi ve düzenli nemlendirmeye rağmen düzelmemesi halinde altta yatan başka bir durumun olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, şunlara dikkat çekti: "Yoğun kaşıntı ve egzama benzeri bulguların eşlik ettiği durumlarda uzmana başvurulması gerekir. Cilt kuruluğu yalnızca deri hastalıklarıyla ilişkili olmayabilir. Bazı sistemik hastalıklar ve ilaç kullanımı da ciltte kuruluğa neden olabilir."

SU İÇİN VE DENGELİ BESLENİN

YETERLİ miktarda su tüketmenin önemli olduğunu ancak tek başına fazla su içmenin cilt kuruluğunu ortadan kaldırmayacağını da belirten Prof. Dr. Kılıç, şöyle dedi: "Dengeli ve sağlıklı beslenme de cilt sağlığı açısından çok önemli. Yeterli protein, sağlıklı yağ ve vitamin alımı cilt bariyerine katkı sağlar. Sonbahar aylarında cildi soğuk havaya hazırlamak önemli. Çünkü sağlıklı bir cilt, sağlıklı bir cilt bariyeri demek."

UZUN VE SICAK DUŞTAN KAÇININ

CİLT kuruluğunu artıran alışkanlıkların başında uzun ve sıcak duşların geldiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, "Cilt kuruluğu olan kişilere kısa ve ılık duşları öneriyoruz. Duştan sonra cildimizi nazikçe, ovalamadan kurulamalıyız. Cildin tamamen kurumasını beklemeden uygun nemlendiricilerle cildimizi nemlendirmeliyiz. Özellikle gövde, kol ve bacakların düzenli olarak nemlendirilmesi önemli. Nemlendiricilerin düzenli kullanımı cilt bariyerini destekler" diye konuştu.

NEMLENDİRİCİ SEÇİMİ ÖNEMLİ

CİLT bariyerini destekleyen nemlendiricilerin kuruluğun giderilmesinde önemli rol oynadığını belirten Prof. Dr. Kılıç, "Havaların serinlediği aylarlarda daha yoğun kıvamlı nemlendiriciler tercih edilmeli. Hassas cilt yapısına sahip kişiler ise daha sade içerikli, parfümsüz ve renksiz ürünleri tercih edebilir. Sert sabunlar ve parfümlü duş jelleri cildin doğal yağ tabakasına zarar vererek kuruluğu artırabilir. Cilt tipine uygun ve nazik temizleyicilerin kullanılmasını öneririm" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör