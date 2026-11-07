Robotlar pankreas operasyonunda

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emin Köse, pankreas tümörlerinin türleri, belirtileri, risk faktörleri ve güncel tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Köse, midenin arkasında, karın boşluğunun üst bölümünde yer alan pankreasın, sindirim sisteminin ve hormon dengesinin önemli organlarından biri olduğunu belirterek, "Pankreasta gelişen tümörler, hücrelerin kökenine ve özelliklerine göre farklı gruplara ayrılmaktadır. 'Ekzokrin tümörler', pankreasın sindirim enzimlerini üreten hücrelerinden veya kanallarından kaynaklanmaktadır ve pankreas kanserlerinin büyük bölümünü oluşturmaktadır" dedi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Pankreasın karın boşluğunun derisinde yer alması ve erken evrede belirgin şikâyetlere yol açmamasının, hastalığın tanısını güçleştirebildiğini belirten Prof. Dr. Köse, "Belirtiler tümörün pankreasın baş, gövde veya kuyruk bölümünde yerleşmesine, büyüklüğüne ve çevre dokularla ilişkisine göre değişmektedir" dedi. Pankreas tümörlerinde dikkat edilmesi gereken 6 belirtiyi şöyle sıraladı:

1 SARILIK: Ciltte ve göz aklarında sararma olur. Özellikle pankreasın baş kısmındaki tümörler safra kanalına baskı yaparak, sarılığa neden olabilmektedir.

2 KARIN VE SIRT AĞRISI: Üst karın bölgesinde başlayan ve sırta yayılabilen, giderek artan ağrılar ortaya çıkabilmektedir.

3 KİLO KAYBI: Beslenme düzeninde belirgin bir değişiklik olmaksızın kilo kaybı ve iştahsızlık gelişebilmektedir.

4 SİNDİRİM SORUNLARI: Şişkinlik, bulantı, hazımsızlık ve dışkılama alışkanlıklarında değişiklik görülebilmektedir.

5 HALSİZLİK: Hastalığa eşlik eden metabolik değişiklikler ve beslenme sorunları kişinin günlük yaşamını etkileyebilmektedir.

6 KAN ŞEKERİ: Daha önce diyabet tanısı bulunmayan kişilerde yeni başlayan diyabet veya mevcut diyabette kan şekeri kontrolünün bozulması değerlendirilmesi gereken bir durumdur.

TANI VE TEDAVİ PLANI

PANKREAS tümörlerinin tanı ve tedavi planlaması hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Köse, "Hastanın şikâyetlerine ve tıbbi öyküsüne göre planlanır. Fizik muayene ve kan testlerinin ardından, klinik değerlendirmeler yapılır. Tümör belirteçleri incelenmelidir. Gerekli görülen durumlarda biyopsi yapılarak dokudan örnek alınabilir. Tanı aşamasında yalnızca tümörün varlığının belirlenmesi değil, türünün, büyüklüğünün, çevre damarlarla ilişkisinin ve uzak organlara yayılımının değerlendirilmesi de önem taşımaktadır" dedi.



TÜMÖRÜN YERİNE GÖRE CERRAHİ

PANKREAS cerrahisinde uygulanacak ameliyat tipinin, tümörün pankreasın hangi bölümünde yer aldığına ve çevre dokularla ilişkisine göre belirlendiğini söyleyen Prof. Dr. Köse, şöyle dedi: "Pankreasın baş bölümündeki tümörlerde 'Whipple ameliyatı' uygulanmaktadır. Bu işlemde pankreasın başı ile birlikte safra yolunun bir bölümü, onikiparmak bağırsağı ve gerekli görülen diğer komşu dokular çıkarılmaktadır. Pankreasın gövde veya kuyruk bölümündeki tümörlerde ise 'Distal pankreatektomi' adı verilen, pankreasın ilgili bölümünün çıkarılmasını içeren cerrahi yöntem tercih edilebilmektedir. Pankreas cerrahisi, önemli damarlarla yakın komşuluk ve sindirim sisteminin yeniden yapılandırılması gerekliliği nedeniyle ileri uzmanlık ve deneyim gerektiren ameliyatlar arasında yer almaktadır."



KİŞİYE ÖZEL ROBOTİK CERRAHİ

GELENEKSEL açık cerrahinin yanı sıra uygun hastalarda laparoskopik veya robotik cerrahi yöntemler kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Köse, "Robotik cerrahi küçük kesilerle uygulanabilmesi; ameliyat sonrası ağrının azalmasına, iyileşme sürecinin kolaylaşmasına ve erken taburcu olma imkanı sunuyor. Robotik yöntem her pankreas tümöründe ve her merkezde uygulanamamaktadır. Ameliyatın güvenliği, tümörün tamamen çıkarılabilmesi ve cerrahi ekibin deneyimi yöntem seçiminde belirleyici oluyor. Dünyada sadece seçkin merkezlerde uygulanabilen robotik pankreas ameliyatları ülkemizde de uygulanıyor ve tecrübeli ekipler ile yüz güldürücü sonuçlara ulaşılıyor" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör