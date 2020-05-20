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Ticaret Bakanı müjdeyi verdi! 5 yıl desteklenecekler...

Ticaret Bakanı 'dan yeni müjde geldi. Bakan Pekcan, "Hizmet sektörlerine yönelik 'ndaki markaların hedef pazar esasına dayalı desteklenebilmesi çalışmalarını tamamladık" dedi. Pekcan, markaların yeni girecekleri pazarlarda 5'er yıl boyunca destekleneceklerini duyurdu.

AA Sigorta
Giriş Tarihi: 20.5.2020 10:50 Son Güncelleme: 20.5.2020 11:24 ABONE OL
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan müjdeyi verdi! 5 yıl desteklenecekler...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan hizmet sektörüne müjdeli haber geldi. Bakan Pekcan, "Hizmet sektörlerine yönelik Turquality Destek Programı'ndaki markaların hedef pazar esasına dayalı desteklenebilmesi çalışmalarını tamamladık" dedi.

Bakan Pekcan, "Turquality Programı ile hizmet sektöründeki markalar yeni girecekleri pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl desteklenecek." ifadelerini kullanarak, "Yeni destek sistemi, markaların daha çok pazarda varlık göstererek buralarda kalıcı olmalarına zemin hazırlayacak." diye konuştu.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan müjdeyi verdi! 5 yıl desteklenecekler...
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