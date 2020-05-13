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| Bakan 'dan ihracatı açıklaması: İhracatçılarımıza kolaylık sağlayacak

Ticaret Bakanı 'dan ihracatı ile ilgili açıklaması geldi. Bakan Pekcan, "Tekstil-hazır giyimde küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak. İhracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim." dedi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.5.2020 14:20 Son Güncelleme: 13.5.2020 14:39 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Ruhsar Pekcan'dan maske ihracatı açıklaması: İhracatçılarımıza kolaylık sağlayacak

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tekstil-hazır giyimde küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak. İhracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Bakan Pekcan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Piyasaya sunulan tıbbi ve cerrahi maskelerin ihracatına Sağlık Bakanlığından ön izin alınması uygulaması,son dönemde ülkemizde artan maske ihtiyacının karşılanmasına ve sağlık çalışanlarımızın tam donanımlı olarak COVID hastalarına hizmet sağlamasına önemli katkı sağlamıştır

Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçı sektörlerimizin pandeminin dünya ekonomisinde yol açtığı tahribatı en az zararla atlatmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye, bir yandan sağlık hizmetlerinin gerektirdiği tıbbi ekipmanlarda yurt içi talebi karşılarken, aynı zamanda dünyanın önde gelen tekstil ve hazır giyim üreticilerinden biri olarak...

Bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maskenin uluslararası piyasada en büyük tedarikçisi olabilecek altyapıya sahiptir.

Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak olup, ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim.

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