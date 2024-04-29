Huawei Nova 12S: Birinci Sınıf Özelliklerle Huawei’ye Dönüş Başlıyor!

İki haftalık bir süre boyunca Huawei Nova 12S'i kapsamlı bir şekilde test etme fırsatım oldu. Deneyimlerim son derece olumluydu ve akıllı telefonun etkileyici performansla birlikte son derece kullanıcı dostu bir arayüz sunduğunu belirttim.

Google uygulamalarını doğrudan App Gallery'den indirebildiğiniz telefon: Huawei nova 12s

Nova 12S'in öne çıkan özelliklerinden biri de tasarımı. İnce ve hafif çerçevesi sayesinde kullanımı son derece rahat; tek elle kullanım için mükemmel ve cepte ya da çantada taşıması kolay. Bu tasarım avantajı, kalabalık bir pazarda onu diğerlerinden ayırır ve rahatlık ile stilin bir karışımını sağlıyor.

Performans açısından Nova 12S hayal kırıklığına uğratmaz. Çeşitli uygulama ve oyunların üstesinden zahmetsizce gelebilecek donanıma sahip. Testlerim Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile gibi yoğun grafikli oyunları içeriyordu ve telefon bunları kolaylıkla hallederek uzun oyun oturumlarında bile aşırı ısınma olmadan sürekli, üst düzey performans sunma yeteneğini gösterdi.

Nova 12S'deki oyun deneyimini geliştiren kritik bir unsur da 120Hz OLED ekranıdır. Yüksek yenileme hızı, canlı ve pürüzsüz renk üretimi ile birleştiğinde, oyun oynamayı ve multimedya tüketimini bir zevk haline getiriyor. Cihazın yüzde 93,4'lük ekran-gövde oranı, özellikle neredeyse çerçevesiz ekranında film ve TV şovları izlemek için görsel çekiciliğini ve kullanılabilirliğini önemli ölçüde artırıyor.

Nova 12S'in kamera kurulumu da büyük övgüyü hak ediyor. Çeşitli aydınlatma koşullarında son derece iyi performans gösteriyor ve keskin, yüksek kaliteli fotoğraflar çekiyor. Çift kamera sistemi, hassas odaklama için Lazer AF ve PDAF gibi gelişmiş özelliklerle tamamlanan 50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş sensör içeriyor. Ayrıca, 60 MP ultra geniş açılı ön kamera selfie çekmeyi daha çok yönlü ve keyifli bir deneyim haline getiriyor.

Pil ömrü Nova 12S'in bir diğer güçlü noktası. 66W hızlı şarj desteği ile 4500 mAh pil barındırır ve telefonun sıfırdan yüzde 60'a sadece 15 dakikada şarj olmasını sağlar. Bu hızlı şarj özelliği, bu segmentteki bir telefon için özellikle etkileyici, kolaylık sunuyor ve arıza süresini önemli ölçüde azaltıyor.

Huawei Nova 12S, Qualcomm Snapdragon 778G yonga setinden güç alıyor ve 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile destekleniyor. Bu yapılandırma, yüksek performans ve verimlilik çekirdeklerinin bir karışımını içeren 8 çekirdekli bir işlemci tarafından desteklenen cihazın rakiplerinin çoğundan daha iyi performans göstermesini sağlıyor.

Nova 12S'de EMUI 14'ün sunulması, bir dizi ek özellik sağlayarak genel kullanıcı deneyimini geliştiriyor. Özellikle Huawei, ticari kısıtlamalar nedeniyle önceki modelleri etkileyen Google hizmetleri sorununu ele aldı. Kullanıcılar artık Google uygulamalarını doğrudan Huawei'nin AppGallery'sinden indirebiliyor ve böylece YouTube'dan Google Meet ve WhatsApp'a kadar popüler uygulamalara erişebiliyorlar.

P30 Lite'ın varisi

Türkiye'de en çok sevilen ve en çok satan telefonlar arasında yer alan, Çin'de de nova 4e adıyla satışa sunulan P30 Lite'ın varisi olmaya aday nova 12Serisi, Google uygulama problemlerini de ortadan kaldırmasıyla birlikte Huawei'e dönüş yapmak isteyen kullanıcılar için harika bir alternatif olacak.

Fiyatlandırmaya gelince, Huawei Nova 12S şu anda 24.999 TL'ye satılıyor. Bu fiyat, 4.999 TL değerinde Huawei FreeBuds ve 2.599 TL değerinde 12 aylık ekran hasarı garantisi gibi çeşitli cazip bonusları içeriyor. Ayrıca, alıcılar Watch GT 4 Gold modelinde 1.500 TL'lik indirimden ve 800 TL'lik kupondan yararlanarak fırsatı daha da cazip hale getirebilirler.

Özetle, Huawei Nova 12S, kapsamlı bir özellik, performans ve değer paketi sunan birinci sınıf bir orta sınıf akıllı telefon olarak öne çıkıyor ve rekabetçi akıllı telefon pazarında Huawei için önemli bir getiri sağlıyor.