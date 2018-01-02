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İki kardeş ’in güvenlik açığını buldu

‘ın yeni akıllı telefonu ile birlikte gelen yüz tanıma özelliğinin iki kardeşin yüzünü de tanıması dikkat çekti.

İHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 11:55
İki kardeş iPhone X’in güvenlik açığını buldu

Teknoloji devi 'ın, amiral gemisi akıllı telefonu , 12 Eylül 2017 tarihinde tanıtılmış ve yüz tanıma sistemi ile ön plana çıkmıştı. Touch ID'nin yerini alan bu sistem ilk defa iPhone X ile hayatımıza girmişti. TrueDepth kamera sistemiyle çalışan altyapının Touch ID'den daha güvenli olduğu belirtiliyor ancak iki kardeşin çektiği bir video akıllarda soru işareti oluşturdu.

İPHONE X İNCELEMESİ

IPHONE X'IN KİLİDİNİ KARDEŞİ AÇTI

"iPhone X'in Face ID özelliğinin çöktüğünü size göstereceğim" diyen bir vatandaş, kendi yüzüne tanımlı olan telefonun kilidinin aynı şekilde kardeşinde de açıldığını göstermek için bir video çekti.

FACE ID KENDİ YÜZÜNE TANIMLIYDI

Face ID özelliğini kullanarak kendi yüzüne tanımlı olan telefonun güvenlik kilidini açan vatandaş, telefonu kilitledikten sonra kardeşine verdi. Yüz tanıma sistemi ile güvenlik kilidini açan kardeş, telefonu kilitledikten sonra tekrar deneme yaptı ve telefonun kilidi tanımlı olmayan bir yüz tarafından tekrar açıldı.

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İki kardeş iPhone X’in güvenlik açığını buldu
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